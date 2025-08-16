Nửa cuối tháng 8, những con giáp nào sẽ có vận trình tình duyên và tài vận khởi sắc

1. Tuổi Ngọ

Thời gian này tuổi Ngọ được sao Hồng Loan chiếu mệnh, mang lại năng lượng tích cực trong chuyện tình cảm. Người độc thân dễ bắt gặp “một nửa” qua các sự kiện, tiệc tùng hoặc trong môi trường làm việc. Những cặp đôi yêu xa sẽ có cơ hội gặp gỡ, hâm nóng tình cảm.

Được Thiên Tài trợ lực nên công việc thuận lợi, nhất là với những ai làm kinh doanh, dịch vụ. Có thể ký kết hợp đồng quan trọng hoặc nhận khoản thưởng bất ngờ nhờ đóng góp xuất sắc.

Tháng này tuổi Ngọ bước vào giai đoạn giao thoa giữa vận quý nhân và vận đào hoa, cả tình cảm và tiền bạc đều song hành phát triển.

2. Tuổi Dần

Được Nguyệt Đức quý nhân nâng đỡ, các mối quan hệ vợ chồng hoặc tình yêu trở nên hài hòa, bớt cãi vã. Người độc thân có thể quen biết ai đó qua giới thiệu của bạn bè thân thiết.

Tháng này tuổi Dần dễ nhận tin vui tài chính từ nguồn thu phụ: bán hàng, đầu tư nhỏ hoặc hợp đồng ngoài dự kiến. Tiền vào tuy không quá lớn nhưng đều đặn và “mát tay” hơn hẳn.

Sự kết hợp giữa Tam Hợp và Tài Tinh giúp tuổi Dần vừa có cơ hội kiếm tiền vừa giữ được hòa khí gia đình.

3. Tuổi Thìn

Nhờ sao Thiên Hỷ, vận đào hoa của tuổi Thìn rất vượng. Người độc thân có thể nhận được lời tỏ tình, hoặc một mối quan hệ vốn mập mờ bỗng được xác định rõ ràng.

Có thể nhận khoản tiền thưởng hoặc lợi nhuận từ một khoản đầu tư cũ. Những ai làm việc trong ngành sáng tạo, truyền thông dễ ký hợp đồng mới với khách hàng lớn.

Tháng 8 là thời điểm “bội thu” cho tuổi Thìn khi cả sự nghiệp lẫn tình cảm đều có người nâng đỡ.

4. Tuổi Mùi

Sự xuất hiện của sao Phúc Đức giúp gia đình yên ấm, vợ chồng đồng lòng hơn. Người độc thân dễ gặp “ý trung nhân” khi tham gia hoạt động từ thiện hoặc giao lưu nhóm.

Thuận lợi về tài chính nhờ được đối tác, bạn hàng hỗ trợ. Có khả năng chốt đơn hoặc hoàn tất dự án nhanh hơn dự kiến, thu hồi vốn sớm.

Tháng này tuổi Mùi vừa được hỗ trợ từ bạn bè, vừa được cấp trên tin tưởng, khiến mọi việc diễn ra trôi chảy.

5. Tuổi Tuất

Được sao Đào Hoa chiếu, tuổi Tuất sẽ cảm nhận rõ không khí ngọt ngào trong mối quan hệ. Người độc thân dễ gặp đối tượng phù hợp về tính cách lẫn hoàn cảnh sống. Người có gia đình lại thêm cơ hội hâm nóng tình cảm.

Tài lộc hanh thông, có quý nhân giới thiệu việc làm hoặc dự án mang lợi nhuận tốt. Những người làm nghề tự do đặc biệt “đắt khách” trong nửa cuối tháng.

Sự kết hợp giữa tài tinh và đào hoa tinh tạo nên giai đoạn vừa hạnh phúc, vừa no đủ.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm