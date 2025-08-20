Từ cuối tháng 8 đến hết năm 2025, những con giáp này cần thận trọng trong hôn nhân của mình

Tính đến hết tháng 8/2025, tử vi dự báo một số con giáp có vận trình tình cảm và hôn nhân không được thuận lợi, dễ xảy ra mâu thuẫn hoặc hiểu lầm. Nếu biết sớm để điều chỉnh cách ứng xử, mọi chuyện vẫn có thể êm đẹp.

1. Tuổi Dần

Người tuổi Dần vốn thẳng thắn, mạnh mẽ, nhưng đôi khi lại quá nóng nảy.

Trong giai đoạn này, công việc dễ khiến họ căng thẳng và vô tình trút giận lên bạn đời. Sự cứng rắn trong lời nói có thể khiến nửa kia bị tổn thương.

Lời khuyên là nên kiềm chế cảm xúc, biết lắng nghe và chọn cách nói dịu dàng hơn.

2. Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ thường có xu hướng giữ cảm xúc cho riêng mình, ít chia sẻ.

Tháng 8/2025 lại là thời điểm có vận đào hoa, dễ gây ra hiểu lầm trong chuyện tình cảm. Nếu thiếu tin tưởng, vợ chồng dễ xảy ra ghen tuông hoặc nghi kỵ lẫn nhau.

Để hôn nhân yên ấm, người tuổi Tỵ nên minh bạch hơn, chia sẻ nhiều hơn để xóa bỏ khoảng cách.

3. Tuổi Thân

Người tuổi Thân bận rộn, thường lao vào công việc hoặc các mối quan hệ xã hội.

Nếu không cân bằng được thời gian, bạn đời sẽ có cảm giác bị bỏ quên, thiếu quan tâm.

Đây là lúc tuổi Thân cần học cách sắp xếp, dành sự ưu tiên cho gia đình, bởi chỉ cần một chút lạnh nhạt cũng có thể khiến tình cảm rạn nứt.

4. Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi hiền lành, nhạy cảm, hay chịu đựng trong im lặng.

Tuy nhiên, việc giấu cảm xúc quá lâu sẽ tích tụ thành bùng nổ. Nếu không thẳng thắn chia sẻ, hôn nhân có nguy cơ xuất hiện mâu thuẫn ngầm.

Lời khuyên cho tuổi Hợi là hãy nói ra suy nghĩ của mình một cách nhẹ nhàng, để cả hai hiểu nhau hơn.

Kết

Nhìn chung, bốn con giáp Dần - Tỵ - Thân - Hợi trong thời gian này cần đặc biệt chú ý đến cách cư xử trong hôn nhân. Hãy nói chuyện nhiều hơn, quan tâm đến cảm xúc của nhau và tránh tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt. Khi đặt sự thấu hiểu và chia sẻ lên hàng đầu, tình cảm vợ chồng sẽ bền chặt và vượt qua được sóng gió.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm