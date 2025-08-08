Từ sau Rằm tháng 6 nhuận, những con giáp này tình duyên càng may mắn thì công việc càng thuận lợi

Từ sau Rằm tháng 6 nhuận, nhiều con giáp bắt đầu bước vào giai đoạn "song hỷ lâm môn" – tức tình duyên và công việc cùng khởi sắc, hỗ trợ lẫn nhau. Dưới đây là những con giáp có xu hướng tình cảm càng may mắn thì công việc càng thuận lợi từ giữa tháng 8 đến cuối năm 2025.

1. Tuổi Mão

Tình cảm hài hòa, công việc suôn sẻ.

Người độc thân có cơ hội gặp được người phù hợp nhờ các mối quan hệ xã hội mở rộng. Người đã có gia đình hoặc người yêu được hâm nóng cảm xúc, tinh thần ổn định.

Khi trái tim bình an, tuổi Mão làm việc hiệu quả, sáng tạo, quyết đoán hơn. Các dự án cá nhân, đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật, kinh doanh, truyền thông khởi sắc rõ rệt.

2. Tuổi Ngọ

Tình yêu là “liều thuốc” cho sự nghiệp.

Người độc thân có thể bước vào mối quan hệ nghiêm túc. Người đã có đôi có thể nhận được sự hỗ trợ, động viên lớn từ người bạn đời.

Khi cảm xúc thăng hoa, tuổi Ngọ có thêm động lực chinh phục mục tiêu. Dễ ký kết hợp đồng, phát triển dự án, mở rộng thị trường.

3. Tuổi Tuất

Hậu phương vững chắc, tiền tuyến bùng nổ.

Gia đình yên ấm, tình cảm thuận lợi giúp tuổi Tuất “trút bỏ gánh nặng” lo âu. Đây là thời điểm củng cố mối quan hệ lâu dài hoặc tính chuyện cưới hỏi.

Khi tâm lý vững vàng, tuổi Tuất dám bứt phá. Có cơ hội thăng tiến, tăng lương, hoặc chuyển đổi sang công việc tốt hơn.

4. Tuổi Sửu

Yêu đúng người, chọn đúng hướng đi.

Được quý nhân giới thiệu người phù hợp, hoặc mối quan hệ hiện tại phát triển tích cực. Một số người tuổi Sửu sẽ cảm nhận rõ ràng mình đang được yêu thương đúng cách.

Cảm giác được trân trọng, yêu thương giúp tuổi Sửu bớt “suy nghĩ quá mức”, biết tận dụng thế mạnh để bứt phá công danh.

5. Tuổi Thìn

Khi trái tim và sự nghiệp cùng bay cao

Có thể bắt đầu một chuyện tình từ tình bạn hoặc đồng nghiệp. Người đã có đôi sẽ bước vào giai đoạn ổn định hơn.

Tình yêu khiến tuổi Thìn mềm mại, linh hoạt và “cởi mở” hơn trong các mối quan hệ công việc – điều giúp họ thành công hơn trong các lĩnh vực cần ngoại giao, hợp tác.

Lời khuyên

Khi tình cảm đi đúng hướng, hãy tận dụng năng lượng tích cực đó để đẩy mạnh các kế hoạch công việc.

Nếu đang độc thân, mở lòng đón nhận tình cảm chân thành có thể là bước đệm cho một bước tiến lớn trong sự nghiệp.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm