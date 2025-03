10 năm trước Kim Soo Hyun đã được đề cử cho danh hiệu "ông hoàng nước mắt"?

Thời điểm hiện tại, hình ảnh Kim Soo Hyun bật khóc nức nở ở họp báo khẩn đang gây sốt MXH. Hình ảnh nam diễn viên vừa rơi nước mắt, vừa nghẹn ngào đưa ra những phản hồi về các cáo buộc hướng tới bản thân được netizen chia sẻ nhiệt tình.

Không chỉ vậy, những cảnh khóc của Kim Soo Hyun ở các bộ phim trong quá khứ cũng được đào lại. Ở bộ phim Vì Sao Đưa Anh Tới (2013) - một trong những tác phẩm làm nên thương hiệu của Kim Soo Hyun, nam diễn viên thể hiện được diễn biến tâm lý phức tạp của Min Do Joon. Đặc biệt, với cảnh khóc trong tập 12, Kim Soo Hyun khắc họa rất rõ sự đau khổ mà nhân vật phải chịu đựng khi biết bản thân sắp phải rời xa cô gái mình yêu nhất.

Cảnh khóc khiến người xem thổn thức của Kim Soo Hyun trong Vì Sao Đưa Anh Tới.

Hay trong một bộ phim khác cũng cực kỳ nổi tiếng là Mặt Trăng Ôm Mặt Trời (2012), Kim Soo Hyun khiến trái tim người xem thổn thức theo từng giọt nước mắt rơi. Lần này, Kim Soo Hyun đã có những cảnh khóc khiến khán giả cảm nhận sâu sắc sự giằng xé, đau đớn và tuyệt vọng.

Cùng là rơi nước mắt, thế nhưng nỗi đau của nhân vật Lee Hwon trong Mặt Trăng Ôm Mặt Trời - một vị vua với nhiều gánh nặng, trách nhiệm khác hẳn so với nỗi đau của Min Do Joon. Rõ ràng, Kim Soo Hyun đã cùng Han Ga In viết nên chuyện tình với đầy những trái ngang, trắc trở một cách quá thành công.

Từ 13 năm trước khi Mặt Trăng Ôm Mặt Trời phát sóng, Kim Soo Hyun đã cho thấy mình là một diễn viên có kỹ năng diễn xuất tốt.

Hồi năm 2020, bộ phim Điên Thì Có Sao tạo nên một cơn sốt lớn. Bên cạnh việc sở hữu kịch bản hấp dẫn, một trong những lý do quan trọng góp phần tạo nên sức hút khủng khiếp của tác phẩm này là diễn xuất đỉnh cao của Kim Soo Hyun.

Nam diễn viên có những cảnh ấn tượng, một trong số đó là ở tập 14, khi nam chính Gang Tae nói lời xin lỗi với người anh trai Gang Tae của mình. Từ nhỏ, vì Sang Tae bị bệnh nên Gang Tae cũng phải chịu nhiều uất ức. Thậm chí, Gang Tae từng nói anh muốn anh trai sẽ chết đi và ước mình có một người anh bình thường như bao đứa trẻ khác.

Lời cầu xin tha thiết, chất chứa bao nỗi niềm và tình cảm yêu thương của Gang Tae.

Việc phải chăm sóc người anh trai tự kỷ khiến cho Gang Tae phải sống rất vất vả. Suốt nhiều năm, trong lòng anh chất chứa biết bao nỗi niềm. Thế nhưng, tất cả những sự việc này không thể thay đổi sự thật rằng Gang Tae cũng yêu thương anh trai vô cùng và anh vẫn luôn rất hối hận về cái cách bản thân từng đối xử với anh trai. Trong giây phút đó, tất cả mọi cảm xúc chất chứa bấy lâu tuôn trào như núi lửa, để rồi cuối cùng, Gang Tae nghẹn ngào thốt ra câu nói "đừng bỏ rơi em".

Năm ngoái, bom tấn Nữ Hoàng Nước Mắt gây bão màn ảnh nhỏ trên toàn thế giới. Tại đây, Kim Soo Hyun hoàn toàn chinh phục khán giả với kỹ năng diễn xuất thượng thừa. Ai xem phim cũng phải công nhận rằng chẳng phải ngẫu nhiên, Kim Soo Hyun lại trở thành một trong những ngôi sao có cát-xê cao hàng đầu xứ Kim Chi.

Cảnh khóc của Kim Soo Hyun ở tập 14, khi Baek Hyun Woo tưởng như Hong Hae In đã chết. Thế nhưng rồi, anh một lần nữa được ôm cô trong vòng tay.

Hình ảnh Baek Hyun Woo xúc động trước lời thú nhận của Hong Hae In rằng cô rất yêu anh.

Cảnh Baek Hyun Woo khóc khi chứng kiến vợ mình đánh mất đi ký ức.

Trong phim, Kim Soo Hyun đảm nhận vai nam chính Baek Hyun Woo. Anh ta vốn xuất thân trong gia đình bình dân nhưng lại cưới cháu gái của tập đoàn tài phiệt. Bởi không môn đăng hộ đối, thế nên Baek Hyun Woo có địa vị rất thấp trong nhà. Sự ngột ngạt của cuộc hôn nhân khiến anh chỉ muốn ly hôn càng sớm càng tốt.

Mọi chuyện trở nên thuận lợi cho Baek Hyun Woo khi vợ anh, Hong Hae In mắc bệnh nan y hiếm gặp, chỉ còn sống được 3 tháng nữa. Vì muốn nhận được tài sản thừa kế, Baek Hyun Woo giả vờ yêu vợ, đồng hành cùng cô trên hành trình chữa trị. Thế nhưng, chính hành trình đó lại đánh thức tình yêu ngủ quên trong lòng anh.