10 năm duy trì 3 "kỷ luật", người vợ khiến chồng phải bội phục khi mua được căn hộ 2 phòng ngủ ở Hà Nội

10 năm trước, Hoàng và Thanh rời quê ra Hà Nội với hai bàn tay trắng. Họ thuê một căn phòng trọ 12m² ở ngoại thành, trong túi vỏn vẹn vài triệu đồng tích góp sau đám cưới. Ban ngày, Hoàng đi làm nhân viên văn phòng, Thanh xin vào làm kế toán cho một công ty may mặc. Ban đêm, cả hai lại tranh thủ làm thêm, người nhận gõ số liệu, người nhận ship hàng.

Những năm đầu, thu nhập chỉ đủ chi tiêu tối thiểu. Hoàng nhận lương tháng 8 triệu, Thanh 6 triệu. Trừ tiền thuê trọ, ăn uống và gửi chút ít về quê, họ cố gắng để dư ra được 3–4 triệu mỗi tháng. Thanh ghi chép cẩn thận vào một cuốn sổ, từng khoản chi tiêu không bỏ sót. Chính thói quen ấy về sau trở thành nền tảng quan trọng, giúp họ kiểm soát được dòng tiền và từng bước tích lũy.

Đến khi đứa con đầu lòng ra đời, chi phí nuôi con khiến họ chật vật hơn nhưng Hoàng coi đó là động lực để thay đổi. Anh chuyển sang nghề môi giới bất động sản, chăm chỉ chịu khó bám khách hàng, học hỏi từ đàn anh. 3 năm sau, thu nhập của Hoàng tăng lên gấp nhiều lần nhờ những giao dịch lớn (tuy vẫn có tháng nhiều tháng ít). Thanh cũng không đứng yên, ngoài công việc kế toán ở công ty, cô nhận thêm dịch vụ làm sổ sách ngoài giờ, đưa tổng thu nhập cả hai dần chạm mốc trung bình 80 triệu mỗi tháng.

Với mức thu nhập đó, họ lên kế hoạch phân bổ: khoảng 25 triệu cho chi tiêu sinh hoạt gia đình 4 người, 30 triệu cho tiết kiệm và 25 triệu cho đầu tư. Tính ra, tỷ lệ chi tiêu của gia đình chỉ khoảng 1/3 thu nhập, dưới ngưỡng an toàn 1/2 mà các chuyên gia thường khuyến nghị.

Năm 2018, họ mua căn hộ đầu tiên rộng hơn 50m² nhờ số tiền tích lũy và vay ngân hàng. Những ngày trả nợ gốc lãi, không ít lần cả hai thở dài nhưng lại tự nhủ coi đó như một bài tập kỷ luật tài chính. Họ vẫn giữ 25 triệu chi tiêu sinh hoạt gia đình, 30 triệu trả nợ, 25 triệu tiết kiệm phòng các trường hợp cần gấp. Đến khi có điều kiện hơn, cả 2 quyết định bán căn hộ đó, mua một căn hộ khác rộng rãi hơn, trị giá 6 tỷ đồng.

Nhìn lại, Thanh chia sẻ: "Điều đáng quý nhất không chỉ là căn nhà này, mà là chúng tôi đã đi qua những ngày chật vật bằng sự đồng lòng. Nếu không có thói quen ghi chép chi tiêu và lòng quyết tâm phải mua được nhà, có lẽ giờ chúng tôi vẫn chỉ dừng lại ở căn trọ ban đầu”.

Câu chuyện tài chính của Hoàng và Thanh cho thấy chỉ cần kiên trì giữ kỷ luật chi tiêu, cộng thêm chiến lược vay nợ hợp lý, thì ngay cả từ tay trắng, giấc mơ an cư ở đô thị lớn cũng có thể thành hiện thực.

3 bước để quản lý tài chính gia đình hiệu quả

1. Ghi chép và kiểm soát chi tiêu ngay từ đầu: Như Thanh đã làm, việc ghi lại từng khoản chi dù nhỏ giúp gia đình nhận ra đâu là chi phí thiết yếu, đâu là khoản có thể cắt giảm. Đây là bước nền tảng để xây dựng kỷ luật tài chính.

2. Phân bổ thu nhập theo tỷ lệ hợp lý: Hoàng và Thanh giữ chi tiêu ở mức 40–45% thu nhập, trả nợ không vượt quá 40% và luôn dành ít nhất 15–20% để tiết kiệm, đầu tư. Công thức này đảm bảo gia đình vừa có cuộc sống ổn định, vừa tiến gần hơn đến mục tiêu tài sản dài hạn.

3. Kết hợp tăng thu nhập và tích lũy tài sản: Một người tập trung phát triển sự nghiệp, người kia duy trì kỷ luật tài chính, cả hai cùng hướng đến mục tiêu chung. Việc dùng khoản thu nhập tăng thêm để tiết kiệm hoặc đầu tư, thay vì chi tiêu, chính là chìa khóa giúp họ từ căn trọ nhỏ đến căn hộ 6 tỷ.