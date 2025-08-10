Mới quen 2 ngày, ông lão 81 tuổi đã chi hơn 360 triệu đồng mua nhà cho con trai bạn gái

Ông lão 81 tuổi chi hơn 360 triệu đồng cho bạn gái mới quen 4 ngày

Ngày 3/8, ông Lưu (81 tuổi, Trung Quốc), trong chuyến du lịch tại Khai Phong, đã quen một phụ nữ 73 tuổi qua một gian hàng mai mối. Ngay từ lần gặp đầu, ông đã chi 100 NDT (360.000 đồng) phí giới thiệu và nhanh chóng bị thu hút bởi sự giỏi ăn nói của bà.

"Bà ấy hứa sẽ nấu ăn và chăm sóc tôi", ông Lưu kể lại. Chỉ sau hai ngày hẹn hò và đi chơi, hai người đã nảy sinh tình cảm và quyết định đi xem nhà mới. Ông Lưu muốn mua một căn nhà cho con trai của bạn gái để "sau này con trai cô ấy ở nhà mới, còn chúng tôi ở nhà cũ".

Trong vòng 4 ngày ngắn ngủi, ông Lưu đã rút và chuyển cho bạn gái tổng cộng 105.000 NDT (hơn 360 triệu đồng) để đặt cọc mua nhà. Đáng chú ý, giấy tờ nhà lại đứng tên con trai của người phụ nữ. Sau đó, bà tiếp tục xin thêm 20.000 NDT (hơn 73 triệu đồng) nhưng ông Lưu từ chối.

Ông Lưu 81 tuổi chi hơn 100.000 NDT cho bạn gái mới quen 4 ngày. Ảnh: gmv.

Theo Ngôi sao.VnExpress, con gái ông Lưu biết chuyện đã liên hệ với người phụ nữ và con trai nhưng đều bị từ chối gặp mặt. Hàng xóm tiết lộ người phụ nữ từng vướng tin đồn ngoại tình. Trong buổi đối chất tại đồn cảnh sát, người này thừa nhận số tiền đã dùng để mua nhà nhưng giá căn nhà cao hơn nên vẫn còn thiếu 60.000 NDT và sẽ trả góp trong ba năm. Người phụ nữ nói: "Cứ để ông ấy kiện, tôi không hòa giải".

Con gái ông Lưu tỏ bức xúc: "Dù ở tuổi nào, ai cũng có quyền tìm hạnh phúc nhưng cần cẩn trọng, nhất là khi liên quan đến tiền bạc".

Câu chuyện đã gây ra một làn sóng tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người xót xa cho ông Lưu, cho rằng người cao tuổi cần sự đồng hành của con cái để tránh bị lợi dụng.

Tuy nhiên, một số khác lại có ý kiến trung lập hơn, cho rằng "không nên vội vàng phán xét, có thể người phụ nữ thật sự muốn gắn bó nhưng cách tiếp cận quá nhanh khiến mọi người nghi ngờ". Con gái ông Lưu chia sẻ: "Dù ở tuổi nào, ai cũng có quyền tìm hạnh phúc nhưng cần cẩn trọng, nhất là khi liên quan đến tiền bạc".

Tin lời đường mật của bạn gái U70, cụ ông 80 tuổi mất trắng 182 triệu đồng

Trước đó, một cụ ông 80 tuổi khác ở Trung Quốc cũng phải "ngậm trái đắng" vì bị bạn gái U70 lừa cả tình lẫn tiền.

Cụ Ngô, 80 tuổi, ở huyện Tân Hương, tỉnh Hà Nam, nên duyên với bà Trương, 63 tuổi, qua mai mối. Trong thời gian yêu nhau, bà Trương liên tục dành lời ngọt ngào và hứa hẹn: "Chỉ cần anh giúp em trả nợ, em sẽ phục vụ anh suốt đời!".

Cụ ông 80 tuổi khác ở Trung Quốc cũng phải "ngậm trái đắng" vì bị bạn gái U70 lừa cả tình lẫn tiền. Ảnh: CTWant.

Trước những lời đường mật đó, cụ Ngô ngày càng lún sâu vào "lưới tình". Cụ tiết lộ mình còn là người quét dọn, nấu ăn hằng ngày để người yêu không phải vất vả. Không chỉ vậy, cụ Ngô còn chi cho bà Trương hơn 50.000 NDT (khoảng 182 triệu đồng) chỉ trong 3 tháng.

Tuy nhiên, một ngày nọ, bà Trương xin tiền nhưng đúng lúc ông đang khó khăn nên chỉ có thể đưa cho bà 100 NDT. Không ngờ, người bạn gái tức giận rồi bỏ đi. Kể từ đó, cụ Ngô không thể liên lạc với người yêu, theo VietNamnet.

Nhận ra bản thân đã bị lừa cả tình lẫn tiền, cụ ông không khỏi tủi hổ, hối hận về sự nhẹ dạ của mình. "Tôi là một con trâu già nhưng vẫn trót đem lòng thích phụ nữ kém hơn nhiều tuổi", cụ Ngô thừa nhận.