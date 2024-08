10. Ji Chang Wook (12 triệu USD)

Không chỉ thành công trong nghệ thuật, Ji Chang Wook còn nhận được sự quan tâm của công chúng bởi khối tài sản đáng mơ ước. Theo tờ India Today, ngôi sao 8X đã kiếm được khoảng 12 triệu USD nhờ các hợp đồng quảng cáo về thời trang và làm đẹp, cộng với mức cát-xê để góp mặt trong những dự án phim đình đám của xứ sở kim chi. Những dự án của Ji Chang Wook như Smile Again (2010), Hard Hit (2021), The Worst of Evil (2023) đều được đánh giá cao, giúp anh chinh phục một lượng khán giả đông đảo.

9. Gong Yoo (14 triệu USD)

Sau hơn 20 năm lăn lộn trong showbiz, Gong Yoo nổi tiếng nhờ các vai diễn trong Train to Busan, Coffee Prince, Silence, Goblin và cả Squid Game. Theo Kdrama Stars, nam diễn viên sở hữu khối tài khủng gồm một ngôi nhà nghỉ dưỡng trên đảo Jeju và một nhà hát riêng ở Hong Kong (Trung Quốc). Anh cũng có sở thích sưu tập đồ nội thất và xe hơi sang trọng.

8. Lee Seung Gi (16 triệu USD)

Ngôi sao sinh năm 1987 sở hữu một lượng người hâm mộ đông đảo nhờ hàng loạt dự án phim đình đám như Người Thừa Kế Sáng Giá, Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng, Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly, Hoa Du Ký, Vagabond, Mouse… Bên cạnh đó, anh còn sở hữu sự nghiệp ca hát rất thành công. Gần đây, tên tuổi của anh sụt giảm vì cuộc hôn nhân ồn ào với Lee Dae In - người có gia đình từng vướng vào bê bối thao túng giá cổ phiếu từng gây chấn động làng giải trí xứ Hàn.

7. Park Seo Joon (21 triệu USD)

Được xếp vào hàng những diễn viên giàu có nhất Hàn Quốc, giá trị tài sản ròng của Park Seo Joon được tiết lộ là 21 triệu USD. Hầu hết thu nhập của anh đến từ sự nghiệp diễn xuất. Danh tiếng của nam tài tử xứ sở kim chi còn lan rộng sang lĩnh vực mạng xã hội. Park Seo Joon là nam diễn viên Hàn Quốc đầu tiên đạt 1 triệu người đăng ký theo dõi trên YouTube, anh ước tính kiếm được tới 60.000 USD hàng năm từ nền tảng truyền thông xã hội này.

6. Hyun Bin (21 triệu USD)

Với hàng loạt phim truyền hình thành công về mặt thương mại và là gương mặt đại diện của các thương hiệu xa xỉ, Hyun Bin sở hữu tài sản ròng đáng mơ ước. Anh cũng là một trong những sao nam có cát-xê cao nhất của xứ sở kim chi trong nhiều năm. Được biết, thu nhập từ các hoạt động thương mại và đại diện hình ảnh của anh vào khoảng 500.000 USD mỗi năm. Ngoài ra, Hyun Bin còn kiếm rất nhiều tiền từ những thương vụ đầu tư thông minh của mình.

5. Song Joong Ki (25 triệu USD)

Nhờ thu nhập tốt trong lĩnh vực điện ảnh, làm gương mặt quảng cáo cho các thương hiệu, kinh doanh bất động sản, Song Joong Ki sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 24 triệu USD. Anh góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Chuyện Tình Sungkyunkwan, Hậu Duệ Mặt Trời, Asadal Chronicles, Đảo Địa Ngục, Vincenzo... Ngoài thu nhập đóng phim, Song Joong Ki còn đắt show quảng cáo, với giá trị ước tính khoảng 1 tỷ won cho mỗi hợp đồng tại xứ sở kim chi. Đặc biệt, anh rất được quan tâm tại các thị trường quốc tế như Trung Quốc, với các nhãn hàng sẵn sàng chi khoản tiền cao gấp nhiều lần để mời anh làm đại diện thương hiệu.

4. Lee Min Ho (26 triệu USD)

Bước chân vào showbiz năm 2006, Lee Min Ho dần trở thành ngôi sao sáng giá và nhanh chóng trở thành những tài tử được săn đón nhất của xứ sở kim chi. Nhờ doanh thu khủng từ cát-xê đóng phim và hợp đồng quảng cáo, nam thần sinh năm 1987 bắt đầu đầu tư vào các dự án bất động sản và dần sở hữu một khối tài sản đáng mơ ước. Những năm qua, dù không hoạt động quá năng nổ, Lee Min Ho vẫn giữ vững vị thế của mình trong làng giải trí nhờ một cộng đồng người hâm mộ đông đảo và trung thành.



3. Lee Jong Suk (32 triệu USD)

Với vai những bộ phim đình đám như Pinocchio, W, Big Mouth và làm gương mặt đại diện cho hàng loạt thương hiệu lớn, Lee Jong Suk đã tích lũy được khối tài sản ròng đáng kinh ngạc ở độ tuổi 34. Ngay từ khi mới lấn sân đóng phim, nam diễn viên đã được trả mức cát-xê khủng lên tới 50.000 USD mỗi tập. Giống như hầu hết các đồng nghiệp của mình, Lee Jong Suk chăm chỉ tư bất động sản và sở hữu nhiều khu đất giá trị cao.



2. So Ji Sub (41 triệu USD)

Năm 2002, sự nghiệp của So Ji Sub lên như diều gặp gió khi anh tham gia vào bộ phim truyền hình Giày Thủy Tinh của đài SBS tạo nên một cơn sốt phim Hàn trên toàn châu Á. Nhờ vai diễn này, nam thần 7X có một sự nghiệp vững chắc tại xứ sở kim chi. Anh được truyền thông Hàn khen ngợi có tài diễn xuất đa dạng, linh hoạt qua nhiều thể loại. Ngoài đóng phim, So Ji Sub còn là cây viết ăn khách, với nhiều cuốn sách từng phát hành lọt vào danh sách bán chạy nhất. Công ty của anh cũng tham gia đầu tư vào nhiều mảng như sản xuất phim, tạp chí và cả kinh doanh bất động sản, cà phê...

1. Kim Soo Hyun (117 triệu USD)

Ngôi sao Queen of Tears được cho là nam diễn viên giàu nhất xứ sở kim chi hiện nay nhờ nhiều năm chăm chỉ đóng phim và nhận hàng loạt hợp đồng quảng cáo giá trị. Từ sau It's Okay to Not Be Okay, anh vượt Hyun Bin trở thành tài tử có cát-xê cao nhất Hàn Quốc, nhận về 165.000 USD cho mỗi tập phim. Theo giới truyền thông, nam diễn viên sinh năm 1988 này nhận về khoảng 6,6 triệu USD hằng năm từ việc quảng cáo, được mệnh danh là "vua thương mại" tại xứ sở kim chi.