Mới đây, trang KingChoice của Hàn Quốc đã tổ chức cuộc bình chọn các diễn viên Hàn đẹp nhất 2025. Với hơn 438 nghìn phiếu bầu, dù hội tụ toàn những tên tuổi nổi bật của làng giải trí, nhưng kết quả lại gây tranh cãi, đặc biệt là với vị trí số 1 thuộc về Chae Soo Bin.

1. Chae Soo Bin

Việc Chae Soo Bin đứng đầu bảng xếp hạng khiến không ít người bất ngờ và tranh cãi. Nữ diễn viên sinh năm 1994 sở hữu vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát cùng nụ cười duyên dáng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nhan sắc của cô không thật sự nổi bật so với các đàn chị trong danh sách. Về sự nghiệp, Chae Soo Bin ghi dấu với loạt phim như I’m Not a Robot, A Piece of Your Mind và gần đây nhất là sự bùng nổ với When The Phone Rings. Không ít khán giả cho rằng cô xứng đáng lọt top nhưng việc xếp hạng nhất là "hơi quá đà".

2. Park Bo Young

Park Bo Young luôn được yêu mến bởi vẻ đẹp ngọt ngào, trẻ trung vượt thời gian dù đã bước qua tuổi 30. Cô gây ấn tượng mạnh với lối diễn xuất tự nhiên trong các bộ phim như Strong Woman Do Bong Soon, Daily Dose of Sunshine. Nhờ gương mặt bầu bĩnh, ánh mắt sáng và nụ cười đáng yêu, Park Bo Young được xem là biểu tượng "baby face" của Hàn Quốc. Không chỉ đẹp, cô còn được đánh giá cao bởi đời tư sạch và sự khiêm tốn. Vị trí á quân trong bảng xếp hạng được nhiều người đánh giá là xứng đáng.

3. Go Yoon Jung

Go Yoon Jung là gương mặt mới nổi bật trong những năm gần đây, đặc biệt sau vai diễn trong Alchemy of Souls 2. Cô gây ấn tượng với vẻ đẹp sắc sảo, hiện đại và thần thái lạnh lùng thu hút. Sự nghiệp của Go Yoon Jung đang lên "như diều gặp gió" với nhiều hợp đồng quảng cáo và dự án phim lớn. Nhiều khán giả gọi cô là nàng thơ thế hệ mới, nữ thần dao kéo của màn ảnh Hàn. Với nhan sắc thời thượng và khí chất high fashion, việc cô góp mặt trong top 3 là điều dễ hiểu.

4. Song Hye Kyo

Nữ thần không tuổi Song Hye Kyo vẫn chứng minh đẳng cấp nhan sắc dù đã bước vào độ tuổi U40. Năm 2023, cô tái xuất ấn tượng với The Glory, giúp củng cố lại vị thế của mình trong làng giải trí. Vẻ đẹp cổ điển, dịu dàng nhưng đầy cuốn hút của cô luôn khiến khán giả mê đắm suốt nhiều năm. Tuy nhiên, việc chỉ xếp thứ 4 khiến nhiều fan cảm thấy tiếc nuối, cho rằng cô vẫn dư sức để đứng đầu bảng và dĩ nhiên là đẹp hơn cả người đứng đầu.

5. Lee Se Young

Lee Se Young dần khẳng định mình không chỉ là sao nhí một thời mà còn là mỹ nhân tài sắc của Kbiz hiện tại. Cô gây ấn tượng với vẻ đẹp cổ điển, đậm chất Hàn cùng đôi mắt sâu và làn da trắng sứ. Các vai diễn trong The Red Sleeve hay The Law Cafe giúp cô ghi dấu mạnh mẽ trong lòng khán giả. Nhan sắc của Lee Se Young không quá rực rỡ, nhưng càng nhìn càng thấy cuốn hút. Vị trí thứ 5 được xem là hoàn toàn hợp lý với cô.

6. Kim Ji Won

Kim Ji Won là một trong những mỹ nhân có vẻ đẹp chuẩn Hàn với đường nét gọn gàng, thanh tú. Cô chinh phục người xem qua các vai diễn trong Fight for My Way, My Liberation Notes,... và gần đây là Queen of Tears. Nét đẹp dịu dàng nhưng không kém phần cá tính giúp Kim Ji Won luôn nổi bật giữa dàn mỹ nhân. Bên cạnh nhan sắc, diễn xuất của cô ngày càng trưởng thành, được khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao. Sự kết hợp giữa nhan sắc và tài năng khiến cô luôn là cái tên được yêu mến.

7. Park Eun Bin

Park Eun Bin sở hữu vẻ đẹp thanh lịch, hiện đại và mang đậm khí chất tri thức. Thành công vang dội với vai diễn luật sư tự kỷ trong Extraordinary Attorney Woo giúp cô trở thành hiện tượng toàn châu Á. Nét đẹp nhẹ nhàng cùng đôi mắt biết nói của Park Eun Bin khiến người nhìn cảm thấy dễ chịu và tin tưởng. Không chạy theo hình tượng gợi cảm, cô vẫn chiếm được cảm tình nhờ sự chân thành và thông minh.

8. Bae Suzy

Bae Suzy – “tình đầu quốc dân” – luôn giữ vững phong độ nhan sắc qua năm tháng. Cô sở hữu vẻ đẹp ngây thơ pha lẫn nét sang trọng khó cưỡng, cùng thần thái cuốn hút trên mọi thảm đỏ. Suzy không chỉ nổi bật trong âm nhạc mà còn ghi dấu trong điện ảnh với các phim như While You Were Sleeping, Anna, và gần đây là Doona!. Gương mặt của cô luôn là lựa chọn hàng đầu cho các thương hiệu danh giá. Nhiều người cho rằng Suzy xứng đáng có vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng.

9. Son Ye Jin

Vẻ đẹp của Son Ye Jin được ví như "huyền thoại" của điện ảnh Hàn Quốc. Dù đã lập gia đình và ít xuất hiện hơn, cô vẫn khiến khán giả nhớ nhung với nét đẹp trong trẻo, dịu dàng và khí chất thanh tao. Vai diễn trong Crash Landing on You giúp cô một lần nữa khẳng định đẳng cấp ngôi sao hàng đầu. Son Ye Jin là minh chứng cho việc nhan sắc không bị phai mờ theo thời gian. Nằm trong top 10 là thành tích xứng đáng, dù người hâm mộ vẫn kỳ vọng cô ở vị trí cao hơn.

10. Han So Hee

Han So Hee là đại diện tiêu biểu của thế hệ mỹ nhân trẻ với nhan sắc sắc lạnh và vẻ quyến rũ khó cưỡng. Cô bứt phá với các vai diễn trong The World of the Married và My Name, tạo nên hình ảnh vừa nữ tính vừa mạnh mẽ. Gương mặt đẹp chuẩn "nữ thần" cùng vóc dáng cân đối giúp cô trở thành biểu tượng thời trang mới. Dù còn trẻ, Han So Hee đã có lượng fan quốc tế đông đảo. Đáng tiếc khi gần đây, cô vướng phải một số bê bối đời tư nên lượng fan giảm mạnh và sự nghiệp ảnh hưởng không nhỏ.