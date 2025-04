Mới đây, bảng xếp hạng Nam diễn viên đẹp nhất Hàn Quốc 2025 do KingChoice tổ chức đã khép lại với hơn 247.800 lượt bình chọn từ người hâm mộ toàn cầu. Danh sách năm nay tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ của các mỹ nam xứ Hàn – những người không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình xuất sắc mà còn ghi dấu với sự nghiệp diễn xuất đầy màu sắc. Từ những “gương mặt vàng” trong làng visual đến các diễn viên được yêu mến vì phong cách gần gũi, mỗi cái tên trong top 10 đều khiến khán giả không thể rời mắt.

1. V (BTS)

Dù chỉ mới có một vai diễn trong sự nghiệp – vai Hansung trong bộ phim cổ trang Hwarang, nhưng V vẫn luôn là biểu tượng nhan sắc hàng đầu màn ảnh Hàn. Gương mặt hài hòa với đường nét như nhân vật truyện tranh, thần thái bí ẩn cùng đôi mắt biết nói giúp anh chàng dễ dàng vượt qua loạt tên tuổi lớn để dẫn đầu BXH.

Lee Jun Ki là cái tên không thể thiếu mỗi khi nhắc đến những "mỹ nam đẹp hơn hoa" của Kbiz. Nét đẹp sắc sảo, lạnh lùng cùng khả năng diễn xuất nội lực giúp anh ghi dấu qua hàng loạt tác phẩm như Moon Lovers, Flower Of Evil hay Arthdal Chronicles 2. Đã ngoài 40 nhưng Lee Jun Ki vẫn giữ được thần thái cuốn hút khó cưỡng.

3. Hyun Bin

Với gương mặt góc cạnh, ánh mắt điềm đạm và khí chất đàn ông chín chắn, Hyun Bin luôn là hình mẫu lý tưởng trong lòng khán giả. Anh từng chinh phục người xem qua các tác phẩm đình đám như Secret Garden, Memories Of The Alhambra và đặc biệt là Hạ Cánh Nơi Anh. Dù chưa có dự án mới nổi bật trong năm nay, sức hút từ nhan sắc và sự nghiệp vững chắc vẫn giúp anh giữ vững vị trí trong lòng người hâm mộ.

4. Ji Chang Wook

Nam diễn viên Ji Chang Wook vẫn luôn khiến trái tim khán giả rung rinh với vẻ ngoài lãng tử, ánh mắt đậm chất điện ảnh và nụ cười rạng rỡ. Anh vừa trở lại trong bộ phim Gangnam B-Side với hình tượng gai góc, khác hẳn phong cách trước đây. Trước đó, anh ghi dấu với các tác phẩm như Healer, Suspicious Partner hay The K2.

5. Park Seo Joon

Park Seo Joon là cái tên quá quen thuộc với khán giả yêu phim Hàn. Gương mặt điển trai, vóc dáng chuẩn người mẫu và lối diễn tự nhiên giúp anh nổi bật qua hàng loạt phim như She Was Pretty, Fight For My Way, What’s Wrong With Secretary Kim và Itaewon Class. Sự nghiệp của anh vẫn đang ổn định với hình ảnh nam chính điềm tĩnh, trưởng thành.

6. Park Hyung Sik

Park Hyung Sik đang là cái tên được nhắc đến nhiều trong năm 2025 nhờ vai chính trong bộ phim tâm lý Buried Hearts. Sở hữu gương mặt ấm áp, ánh mắt dịu dàng và lối diễn cảm xúc, anh luôn gắn liền với hình tượng “chàng trai tốt bụng” trên màn ảnh. Trước đó, anh cũng ghi dấu với Strong Woman Do Bong Soon và Happiness.

7. Lee Min Ho

Dù từng là biểu tượng rating với loạt phim đình đám như Boys Over Flowers, The Heirs hay The Legend Of The Blue Sea, nhưng vài năm gần đây sự nghiệp của Lee Min Ho có phần chững lại. Bộ phim Ask The Stars bị đánh giá là thảm họa, khiến anh vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Dù vậy, nhan sắc đỉnh cao, thần thái sang chảnh và khí chất tài tử vẫn giúp Lee Min Ho giữ vững vị trí trong lòng công chúng.

8. Park Bo Gum

Park Bo Gum trở lại đầy bùng nổ với hình tượng “người chồng quốc dân” trong bộ phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt. Gương mặt ngọt ngào, ánh mắt ấm áp cùng lối diễn tự nhiên khiến anh trở thành mẫu người tình lý tưởng trên màn ảnh. Từ Reply 1988 đến Encounter, Park Bo Gum luôn giữ được sự yêu mến đặc biệt từ khán giả.

9. Lee Jong Suk

Lee Jong Suk gây ấn tượng mạnh với chiều cao nổi bật, đường nét sắc sảo và khả năng hóa thân đa dạng. Anh từng tạo tiếng vang lớn qua các tác phẩm như Pinocchio, W: Two Worlds và Big Mouth. Gương mặt lạnh nhưng ánh nhìn đầy cảm xúc khiến Jong Suk luôn là lựa chọn hàng đầu cho các vai chính có chiều sâu.

10. Choi Woo Sik

Không đi theo hình mẫu nam thần cổ điển, Choi Woo Sik ghi điểm với nét duyên ngầm và lối diễn xuất chân thật. Từ Parasite – bộ phim làm nên lịch sử, đến Our Beloved Summer, anh đều cho thấy khả năng dẫn dắt cảm xúc khán giả một cách tự nhiên, tinh tế. Gương mặt hiền lành và nụ cười nhẹ nhàng khiến anh trở thành mẫu “crush học đường” lý tưởng trong lòng người xem.

