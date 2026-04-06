10 món nhiều phụ nữ đã ngừng mua trong năm 2026 để tránh lãng phí tiền

1. Quần áo “sale sâu” nhưng không thực sự cần

Rất nhiều người từng mua quần áo chỉ vì thấy giảm 50–70%. Nhưng sau vài lần dọn tủ, họ nhận ra: phần lớn đồ sale chỉ mặc 1–2 lần, thậm chí chưa bóc tem.

Một chiếc váy giá 199.000 đồng nghe có vẻ rẻ, nhưng nếu không mặc thì 199.000 vẫn là tiền mất.

Xu hướng 2026:

- mua ít hơn

- chọn đồ dễ phối

- ưu tiên chất lượng hơn số lượng

2. Đồ gia dụng “có cũng được”

Máy làm bánh mini, máy ép chậm size nhỏ, máy làm sữa hạt bản rút gọn, máy nướng mini… là những món từng rất hot.

Nhưng thực tế:

- dùng vài lần rồi cất

- chiếm diện tích bếp

- khó vệ sinh

Nhiều gia đình chuyển sang tiêu chí: mỗi món phải dùng ít nhất 2–3 lần/tuần mới đáng mua

3. Mỹ phẩm mua theo review mạng

Không ít người có 4–5 lọ serum mở dở cùng lúc.

Lý do:

- mua theo KOL

- mua theo trend

- mua vì “ai cũng khen”

Xu hướng mới là: dùng hết mới mua tiếp chọn 1–2 sản phẩm phù hợp thay vì thử liên tục

Một chu trình skincare đơn giản thường tiết kiệm được 300.000 – 700.000 đồng/tháng.

4. Đồ decor theo mùa

Gối trang trí Noel, cây giả chụp ảnh Tết, khay mây vintage, bảng quote treo tường…

Nhìn đẹp khi mua nhưng:

- nhanh lỗi mốt

- ít dùng lại

- tốn chỗ cất

Nhiều người chuyển sang: chọn decor trung tính ưu tiên đồ có công năng

5. Thực phẩm “healthy đắt tiền”

Hạt nhập khẩu, sữa hạt đóng chai, snack eat-clean giá cao… từng được coi là biểu tượng sống lành mạnh.

Nhưng sau thời gian thử nghiệm, nhiều người nhận ra:

- yến mạch thường rẻ hơn rất nhiều

- trái cây theo mùa vừa ngon vừa tiết kiệm

- tự nấu ăn kiểm soát được thành phần

Ăn lành mạnh không đồng nghĩa với chi tiêu cao.

6. Túi xách theo trend ngắn hạn

Một chiếc túi hot trên mạng có thể lỗi mốt chỉ sau 6 tháng.

Nhiều phụ nữ chuyển sang:

- túi màu trung tính

- kiểu dáng đơn giản

- dùng được nhiều năm

Một chiếc túi dùng 3–5 năm luôn rẻ hơn 3 chiếc túi chạy theo xu hướng.

7. Đồ bếp mua theo combo lớn

Set 20 hộp đựng thực phẩm, bộ dao 10 món, bộ nồi quá nhiều kích cỡ…

Thực tế:

- chỉ dùng 30–50%

- phần còn lại nằm trong tủ

Xu hướng mới: mua lẻ theo nhu cầu thực tế, dùng đến đâu mua đến đó

8. Khóa học online mua theo cảm hứng

Flash sale khóa học kỹ năng, ngoại ngữ, đầu tư… khiến nhiều người mua rất nhanh nhưng không học.

Một số người chia sẻ: 3 năm mua hơn 20 khóa học nhưng hoàn thành chưa tới 5 khóa

Cách mới:

- chỉ mua khi có thời gian học

- ưu tiên học thử trước

9. Đồ chăm sóc cá nhân “phiên bản nâng cấp liên tục”

Máy rửa mặt đời mới, máy massage mắt bản pro, máy nâng cơ mini…

Nhiều thiết bị khác nhau nhưng chức năng tương tự.

Xu hướng 2026:

- giữ lại 1 thiết bị hiệu quả

- không nâng cấp nếu bản cũ vẫn dùng tốt

10. Đồ mua chỉ vì “mọi người đều có”

Bình nước hot trend, hộp cơm văn phòng đang viral, cốc giữ nhiệt màu mới…

Đây là khoản chi nhỏ nhưng lặp lại nhiều lần trong năm.

Một số người thử thống kê và nhận ra: mỗi tháng 200.000–300.000 đồng cho những món “không thật sự cần”, một năm có thể lên tới vài triệu đồng.

Gợi ý nguyên tắc tránh mua lãng phí

Một quy tắc được nhiều người áp dụng: quy tắc 30 ngày

- nếu sau 30 ngày vẫn thấy cần → hãy mua

- nếu quên mất → có thể bạn không thực sự cần

Hoặc đơn giản hơn: món đồ có giúp cuộc sống dễ hơn không? nếu không, có thể chưa cần mua ngay.