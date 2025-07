Vitamin tổng hợp, cung cấp một loạt các vitamin và khoáng chất thiết yếu, là thực phẩm thiết yếu trong thói quen hàng ngày của nhiều người. Mặc dù chúng ta có thể hấp thụ hầu hết các chất dinh dưỡng này từ chế độ ăn uống lành mạnh, nhưng vitamin tổng hợp cung cấp mọi thứ chúng ta cần chỉ trong một viên thuốc hoặc kẹo dẻo tiện lợi.

Khoảng 3/4 người Mỹ sử dụng thực phẩm bổ sung và vitamin tổng hợp là loại được tiêu thụ rộng rãi nhất, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, thiên nhiên cũng cung cấp cho chúng ta rất nhiều loại thực phẩm nguyên chất giàu vitamin và khoáng chất, bao gồm trái cây, rau củ, cá và ngũ cốc nguyên hạt dưới đây. Nếu bạn có thể tiêu thụ đủ những món này trong thực đơn hàng ngày thì còn tốt hơn cả uống thực phẩm chức năng nữa:

1. Hàu

Hàu là nguồn cung cấp kẽm dồi dào, một khoáng chất thiết yếu cho chức năng miễn dịch, chữa lành vết thương và tổng hợp DNA.

Chuyên gia dinh dưỡng Jaclyn London (Mỹ) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bổ sung kẽm từ nguồn thực phẩm tự nhiên. Bà cho biết: "Kẽm có trong nhiều loại thực phẩm, nhưng hàu là nguồn cung cấp đặc biệt phong phú".

2. Cá béo

Tương tự, thay vì tìm đến viên uống bổ sung vitamin D, hãy ưu tiên các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ và cá mòi. Những loại cá này không chỉ giàu vitamin D mà còn chứa axit béo omega-3, rất tốt cho sức khỏe tim mạch và não bộ.

London chia sẻ thêm: "Vitamin D rất cần thiết cho sức khỏe của xương, hỗ trợ hấp thụ canxi và đóng vai trò quan trọng trong chức năng miễn dịch".

3. Đậu nành edamame

Đậu nành edamame là một lựa chọn tuyệt vời để bổ sung folate, một loại vitamin B cần thiết cho sự phát triển tế bào và tổng hợp DNA.

London giải thích: "Phụ nữ mang thai hoặc đang có kế hoạch mang thai đặc biệt cần chú ý bổ sung đủ folate". Edamame cũng giàu protein và chất xơ, giúp bạn no lâu hơn và hỗ trợ tiêu hóa.

4. Quả óc chó

Quả óc chó chứa nhiều axit béo omega-3, đặc biệt là ALA, một loại axit béo thiết yếu mà cơ thể không tự sản xuất được. Chúng cũng là nguồn cung cấp chất xơ, protein và chất chống oxy hóa dồi dào.

Chuyên gia khuyên bạn nên bổ sung quả óc chó vào chế độ ăn hàng ngày để tăng cường sức khỏe tim mạch và não bộ.

5. Đậu lăng

Đối với những người ăn chay, đậu lăng là nguồn cung cấp sắt tuyệt vời. Sắt là một khoáng chất quan trọng trong việc sản xuất hồng cầu và vận chuyển oxy đi khắp cơ thể.

Chuyên gia lưu ý: "Nếu bạn ăn chay, hãy kết hợp đậu lăng với các loại thực phẩm giàu vitamin C để tăng cường hấp thụ sắt".

6. Sữa chua

Sữa chua là một nguồn probiotics tự nhiên, hỗ trợ sức khỏe đường ruột bằng cách cân bằng hệ vi sinh vật.

London khuyên bạn nên chọn sữa chua không đường hoặc ít đường để tránh tiêu thụ quá nhiều đường. Bà cũng cho biết thêm: "Probiotics có lợi cho sức khỏe tiêu hóa và hệ miễn dịch".

7. Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ là một nguồn vitamin C dồi dào, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do gây hại. Vitamin C cũng rất quan trọng cho việc sản xuất collagen, giúp duy trì làn da khỏe mạnh.

8. Trứng

Trứng là nguồn cung cấp choline dồi dào, một chất dinh dưỡng quan trọng cho chức năng não bộ, đặc biệt là trí nhớ và khả năng học tập. Trứng cũng chứa protein chất lượng cao và các vitamin, khoáng chất thiết yếu khác.

9. Bông cải xanh

Bông cải xanh chứa nhiều vitamin K, một loại vitamin cần thiết cho quá trình đông máu và sức khỏe của xương. Loại rau này cũng giàu vitamin C, folate và chất xơ.

10. Hạt bí ngô

Hạt bí ngô là một nguồn cung cấp magie tuyệt vời, một khoáng chất quan trọng cho chức năng cơ bắp, thần kinh và điều hòa huyết áp. Hạt bí ngô cũng giàu chất xơ, protein và chất béo lành mạnh.

Thay vì tìm đến các loại thực phẩm chức năng, hãy tập trung vào việc xây dựng một chế độ ăn uống đa dạng và cân bằng với các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng nêu trên. Đây là cách tốt nhất để đảm bảo cơ thể nhận đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe tối ưu. Nhưng nếu bạn không đảm bảo từ chế độ ăn uống thì vẫn nên bổ sung qua viên uống được sự tư vấn từ người có chuyên môn nhé!

(Ảnh minh họa: Internet)