Vào những ngày mùa đông, khi bên ngoài lất phất mưa rét còn trong nhà lại ấm áp, có chút hơi ấm lan tỏa là điều tuyệt vời nhất. Đây chính là thời điểm lý tưởng để nấu một vài món ăn đơn giản, ngon miệng và ấm cúng chuẩn vị cơm nhà: chẳng cần cầu kỳ, nguyên liệu lại dễ tìm, chỉ cần hơi nóng cùng hương thơm của thức ăn cũng đủ giúp bạn cảm thấy thư thái.

Khi nấu ăn vào những ngày mùa đông lạnh giá lại có mưa, tôi khuyên bạn nên chọn các món canh, món hầm, món kho và món xào. Những món này vừa dễ làm, ngon miệng lại đặc biệt thích hợp để cả gia đình quây quần thưởng thức bên mâm cơm.

1. Canh cà chua thịt ức bò

Khi chế biến món này, trước tiên bạn hãy chần sơ thịt ức bò để khử mùi hôi. Cà chua nên chia làm hai lần cho vào: Xào sơ một phần trước để cà chua tiết ra nước cốt, phần còn lại cho vào sau để giữ trọn hương thơm tự nhiên. Ninh nhỏ lửa lâu một chút để nước dùng thêm đậm đà. Với những gia đình có người già hoặc trẻ nhỏ, bạn hãy giảm độ cay và dọn ăn kèm thật nhiều cơm; món ăn sẽ càng thêm ấm áp và tròn vị.

2. Gà hầm khoai tây

Gà hầm khoai tây là món ăn rất đưa cơm và ấm áp cho những ngày mưa lạnh. Thịt gà đậm đà, thơm phức quyện cùng khoai tây bở mềm, ngấm vị và phần nước sốt sánh mịn, ăn kèm với cơm nóng thì càng tuyệt vời hơn.

Đùi gà sẽ mềm ngon hơn, trong khi ức gà có vị thanh nhẹ hơn; khi nấu tại nhà, bạn có thể chọn đùi hoặc cánh gà tùy thích. Đầu tiên, xào sơ các miếng gà cho săn thơm, sau đó thêm nước tương nhạt, nước tương đậm, dầu hào và nước nóng vào đun nhỏ lửa. Cuối cùng, cho khoai tây vào hầm cho đến khi chín mềm. Món ăn này không cần chế biến quá cầu kỳ; thưởng thức ngay khi còn nóng sẽ mang lại cảm giác ấm cúng như bữa cơm nhà.

3. Canh cải thảo và đậu phụ

Nếu bạn đang tìm kiếm một món ăn thanh nhẹ vào ngày mưa, canh bắp cải đậu phụ chính là lựa chọn hoàn hảo. Bắp cải có vị ngọt tự nhiên, đậu phụ mềm mịn, còn nước dùng thì ấm áp, dễ chịu mà không hề gây ngấy.

Bạn có thể nấu món này trong nồi đất. Trước tiên, phi thơm hành lá và gừng, sau đó cho bắp cải vào xào đến khi hơi mềm. Tiếp tục thêm đậu phụ cùng lượng nước vừa đủ rồi đun nhỏ lửa một lúc. Cuối cùng, nêm muối và một chút nước tương nhạt cho vừa ăn. Món canh này rất hợp để ăn kèm với cơm, hoặc dùng những lúc bạn không muốn ăn các món có hương vị quá đậm đà.

4. Canh chua thịt bò thái lát

Canh chua thịt bò thái lát là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn thưởng thức một món ăn nóng hổi và đậm vị vào ngày mưa. Thịt bò mềm ngọt, nước dùng chua cay đậm đà, chỉ cần húp một ngụm canh thôi cũng đủ làm bạn tỉnh táo hẳn ra.

Khi món ăn này bạn có thể thái nhỏ dưa chua rồi xào với ớt ngâm, gừng, tỏi, cà chua. Sau đó thêm lượng nước vừa đủ, đun sôi một lúc. Cuối cùng rưới một ít giấm trắng vào, rồi thả thịt bò tha. Lưu ý không nên nấu thịt bò thái lát quá lâu; hãy tắt bếp ngay khi thịt vừa chuyển màu để giữ được độ mềm ngọt. Nếu lo ngại món ăn quá cay, bạn có thể giảm bớt ớt khô; vị chua thanh vẫn sẽ khiến món canh vô cùng ngon miệng.

5. Thịt ba chỉ kho khoai tây

Thưởng thức một vài món rau củ kho đậm đà hương vị vào ngày lạnh sẽ giúp tâm trạng của bạn vui vẻ hơn hẳn. Thịt ba chỉ kho khoai tây mang đậm hương vị cơm nhà hơn so với món thịt kho thông thường; từng miếng khoai tây thấm đẫm nước thịt trở nên mềm bùi, béo ngậy và đậm đà - cực kỳ hao cơm.

Thịt ba chỉ nên được ninh nhỏ lửa, và lưu ý không thắng đường quá kỹ để tránh bị đắng. Khoai tây nên cho vào sau để không bị nát nhão. Món này rất lý tưởng cho những ngày cuối tuần; bạn có thể nấu sẵn từ trước và hâm nóng lại, món ăn sẽ càng thấm vị và ngon hơn.

6. Thịt gà hấp nấm hương

Nếu không muốn phải đứng bếp cả ngày trong tiết trời lạnh - lúc cơ thể mệt mỏi, bạn hãy thử làm món thịt gà hấp nấm hương. Thịt gà mềm ngọt, nấm hương thơm ngát, còn phần nước hấp tiết ra thì chan cơm vô cùng tuyệt vời.

Chặt đùi gà thành từng miếng vừa ăn, ướp cùng nước tương nhạt, dầu hào, bột bắp và gừng băm nhỏ một lúc, sau đó xếp nấm hương đã ngâm mềm lên trên rồi đem hấp chín. Đừng bỏ phí phần nước hấp gà nhé, vì nước này dùng để chan cơm rất ngon. Món ăn này ít dầu mỡ, không ám khói bếp, dễ thực hiện và rất hợp cho những ngày lạnh.

7. Trứng hấp thịt băm

Trứng hấp thịt băm trông có vẻ giản dị nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng ấm áp và ngon miệng vào ngày lạnh. Trứng được hấp chín mềm mịn như tan trong miệng, quyện cùng thịt băm đậm đà, điểm thêm chút hành lá thái nhỏ và nước tương; xúc một thìa nóng hổi ăn kèm với cơm sẽ thấy thật dễ chịu.

Khi hấp trứng, bạn hãy pha thêm nước ấm theo tỷ lệ trứng và nước khoảng 1:1,5, đồng thời vớt bỏ phần bọt trên bề mặt để trứng có kết cấu mịn màng hơn. Bạn có thể xào chín thịt băm trước rồi mới cho vào hấp cùng trứng, hoặc trộn chung vào hỗn hợp trứng ngay từ đầu để hương vị hòa quyện hơn.

8. Miến nấu nồi đất

Một nồi miến nấu đất nóng hổi là gợi ý hoàn hảo cho những ngày mùa đông lạnh giá. Sợi miến thấm đẫm nước dùng đậm đà, ăn kèm cùng bắp cải, nấm, thịt thái lát hoặc tôm tươi, thưởng thức ngay khi còn sôi sục thì ngon khó cưỡng.

Trước tiên, bạn ngâm miến cho mềm. Phi thơm hành lá, gừng rồi xào thịt băm và các loại rau củ trong nồi đất, sau đó đổ nước và nêm nếm gia vị. Cuối cùng, thả miến vào nấu đến khi vừa chín tới. Miến ít bị bở nát hơn so với mì thông thường và lại rất dễ ngấm gia vị, nên vô cùng thích hợp để nấu cho một người ăn hoặc cho cả gia đình cùng quây quần thưởng thức.

9. Ngồng tỏi xào thịt heo thái sợi

Nếu không muốn bày biện một bữa ăn quá cầu kỳ vào ngày tan làm về muộn hoặc khi thời tiết lạnh, món thịt heo xào ngồng tỏi sẽ là lựa chọn tuyệt vời. Thịt heo mềm ngọt, rau củ giòn thơm, tạo nên một món mặn đậm đà và cực kỳ đưa cơm mà chỉ mất hơn mười phút để hoàn thành.

Bạn hãy ướp thịt heo thái sợi với chút nước tương nhạt và bột bắp trước để thịt giữ được độ mềm mọng sau khi xào. Không nên xào ngồng tỏi quá lâu vì giữ được độ giòn nhẹ sẽ ngon hơn nhiều. Món này ăn kèm với cơm trắng hay dùng chung với canh đều rất hợp.

10. Canh rong biển trứng

Một bữa cơm nhà giản dị vào ngày mùa đông sẽ trọn vẹn hơn khi được kết thúc bằng một bát canh rong biển trứng nóng hổi. Rong biển tươi ngọt, vân trứng mềm mại hòa quyện trong nước canh ấm nóng giúp làm ấm bụng tức thì.

Khi nước sôi, bạn cho rong biển và tôm khô vào trước, sau đó từ từ đổ bát trứng đã đánh tan vào khuấy nhẹ. Cuối cùng, nêm thêm muối, một chút dầu mè và hành lá thái nhỏ. Lưu ý không nên đun quá lâu để tránh làm trứng bị dai xác. Tuy cách làm đơn giản, nhưng đây lại là món canh lý tưởng để dùng cuối bữa, giúp bữa ăn thêm phần trọn vẹn.

Nấu ăn không nhất thiết phải quá cầu kỳ; điều quan trọng nhất là món ăn mang lại cảm giác ấm áp, ngon miệng và đong đầy hơi ấm gia đình. Canh cà chua thịt bò giúp làm ấm bụng, gà hầm khoai tây ăn kèm cơm cực kỳ bắt vị, canh bắp cải đậu phụ thanh mát nhẹ nhàng, canh chua thịt bò thái lát kích thích vị giác, thịt kho khoai tây no bụng đậm đà, gà hấp nấm hương nhanh gọn dễ làm, trứng hấp thịt băm mềm mịn đưa cơm, miến nồi đất thấm đẫm nước dùng, ngồng tỏi xào thịt heo thái sợi nhanh chóng tiện lợi, và cuối cùng là bát canh rong biển trứng ấm áp khép lại bữa ăn. Hãy thử trổ tài với những công thức này, để dù ngoài trời có đang mưa hay lạnh giá, căn nhà của bạn vẫn luôn ngập tràn không khí ấm cúng.