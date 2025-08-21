Tối ngày 20/8, sự kiện ra mắt bộ phim Mưa Đỏ đã diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, cư dân mạng. Bên cạnh sự xuất hiện của nhiều gương mặt đình đám thì chủ đề hot nhất tại sự kiện phải kể đến màn tương tác của một cặp đôi ngay trên thảm đỏ. Hai cái tên được nhắc tới ở đây là Hạ Anh - một trong số những diễn viên chính của phim - và Bạch Công Khanh, người tình màn ảnh thân thiết của cô. Hai người đã hợp tác chung trong nhiều dự án và bị đồn hẹn hò suốt 5 năm qua. Dù chưa từng thừa nhận hay phủ nhận nhưng mối quan hệ thân thiết cả trên MXH lẫn ngoài đời thật khiến cặp đôi được gán ghép nhiệt tình.

Tại sự kiện ra mắt Mưa Đỏ, Bạch Công Khanh xuất hiện từ sớm để ủng hộ người bạn thân thiết của mình. Hai người bị ghi lại không ít những khoảnh khắc tình tứ từ trên thảm đỏ tới dưới sân khấu. Vốn được đẩy thuyền nhiệt tình, ngay khi những clip về cặp đôi này được đăng tải, cư dân mạng đã lại vô số những bình luận tin chắc vào mối quan hệ của hai người.

Loạt khoảnh khắc cặp đôi nắm tay, công khai thân mật tại sự kiện

Khoảnh khắc Hạ Anh vội chạy đi tìm Bạch Công Khanh khi biết người đồng nghiệp thân thiết tới

Sau đó là nhiều tương tác thân mật khiến cư dân mạng phát cuồng

Từng đóng chung trong hai bộ phim truyền hình ăn khách là Đánh Cắp Giấc Mơ (2019) và Ngày Em Đến (2020), cặp đôi Lê Hạ Anh - Bạch Công Khanh suốt 5 năm qua vẫn luôn là đề tài được khán giả “đẩy thuyền” nhiệt tình. Mỗi lần xuất hiện cùng nhau, dù chỉ là những khoảnh khắc đời thường hay hình ảnh hậu trường, cả hai đều khiến fan xôn xao vì sự thân thiết quá mức. Ngoài đời, họ thường tương tác qua lại với những lời nói, cử chỉ ngọt ngào và đặc biệt là cách xưng hô mà nhiều người nhận xét là “khác thường”, khiến không ít người nghi ngờ mối quan hệ giữa họ không chỉ dừng ở mức bạn bè hay đồng nghiệp.

Dù Lê Hạ Anh và Bạch Công Khanh chưa từng một lần chính thức công khai chuyện tình cảm cũng không chối bỏ, nhưng từng chi tiết nhỏ trong cách cả hai quan tâm, chăm sóc lẫn nhau đều khiến fan tò mò và liên tục thắc mắc: liệu họ có phải là phim giả tình thật? Sự kết hợp giữa ngoại hình, diễn xuất ăn ý và tình cảm được thể hiện ngoài đời thực càng làm cho tin đồn này thêm phần thuyết phục, khiến nhiều khán giả vẫn theo dõi từng động thái của cặp đôi với sự háo hức và mong chờ.

ẢNH: VIẾT THANH - CLIP: TEAM SỰ KIỆN