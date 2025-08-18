Ngày 17/8, tờ KoreaBoo đưa tin Hyun Bin vừa tổ chức fan meeting ở Philippines. Tại sự kiện, nam diễn viên phải chơi game mang tên "Bỏ thùng rác hay không bỏ thùng rác?". Tức là Hyun Bin phải trả lời các câu hỏi với 1 trong 2 lựa chọn. Ở phần chơi này, Hyun Bin đã gặp phải 1 tình huống khiến anh vô cùng bối rối, ngượng ngùng đến đỏ mặt tía tai, lắc đầu trong bất lực ngay giữa sự kiện.

Theo đó, Hyun Bin đã được MC hỏi rằng đã từng giữ lại kỷ vật nào từ phim trường trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật chưa? Trước câu hỏi này, tài tử liền dõng dạc nói: "Có". Nghe thế MC tiếp tục hỏi nam diễn viên đang nói về kỷ vật nào. Chưa đợi Hyun Bin đáp lời, phía dưới sân khấu, tất cả fan đều đồng thanh hô vang: "Son Ye Jin". Sau khi nghe staff truyền đạt lại, Hyun Bin lắc đầu "cạn lời" vì không ngờ người hâm mộ lại "tổng tấn công" trêu chọc anh theo cách không thể phản đối được như thế này.

Đám đông người hâm mộ hô vang tên của Son Ye Jin khi Hyun Bin nhận được câu hỏi đã đem kỷ vật nào từ phim trường về nhà

Tài tử hàng đầu ngượng ngùng, không nhịn được cười vì fan lấy vợ ra "tấn công" anh giữa sự kiện

Khi về chỗ ngồi, Hyun Bin nói với MC: "Các bạn fan nói với tôi rằng đó là vợ tôi - Son Ye Jin". Việc Hyun Bin trực tiếp nhắc đến Son Ye Jin càng khiến đám đông bùng nổ hò reo. Để hòa chung bầu không khí, nam MC liền đùa rằng: "Các bạn ơi cô ấy không phải quà lưu niệm đâu". Dù vậy, bên dưới khán giả vẫn tiếp tục hô vang tên Son Ye Jin khiến Hyun Bin cũng không nhịn được cười. Trên MXH, phản ứng dễ thương của Hyun Bin khi nghe ai đó nhắc đến bà xã khiến người hâm mộ thích thú.

Ai mà ngờ có ngày Hyun Bin cũng bị fan trêu chọc theo cách này. Nam diễn viên làm sao có thể phủ nhận được bởi Son Ye Jin chính là "báu vật" anh có được sau khi quay bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh

Hình ảnh điển trai, bảnh bao của Hyun Bin tại sự kiện fan metting vừa qua

Hyun Bin - Son Ye Jin nên duyên từ siêu phẩm Hạ Cánh Nơi Anh. Sau 2 năm hẹn hò, họ chính thức về chung một nhà vào tháng 3/2022. Cặp đôi đình đám hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng Alkong vào ngày 27/11 cùng năm. Alkong được xem là 1 trong những em bé quyền lực nhất. Hiện, quý tử nhà Son Ye Jin - Hyun Bin đã hơn 2 tuổi rưỡi.

Cặp sao nên duyên từ tác phẩm Hạ Cánh Nơi Anh

Từ khi con trai chào đời, cặp sao hàng đầu luôn giữ kín hình ảnh để đảm bảo sự riêng tư cho con. Cả 2 chỉ tiết lộ Alkong qua hình ảnh bàn chân, bàn tay hoặc trìu mến kể về con trai trong các cuộc phỏng vấn. Trong talkshow Sorrowful Brother, Hyun Bin cho biết anh cảm thấy Alkong giống bà xã Son Ye Jin hơn. Trong khi đó, Son Ye Jin từng tiết lộ rằng con trai có đôi mắt cười giống cô và má lúm đồng tiền giống bố tài tử.

MC đình đám Shin Dong Yup từng gây bão khi tiết lộ anh trải qua cảm giác sốc visual khi lần đầu chiêm ngưỡng diện mạo của quý tử nhà Hyun Bin - Son Ye Jin: "Tôi từng thấy hình con trai Hyun Bin rồi. Giờ bé đã rất đẹp trai. Sao gương mặt của 1 đứa trẻ lại có thể đẹp như vậy nhỉ?". Điều này khiến người hâm mộ tò mò về ngoại hình của bé Alkong. Tuy nhiên, có 1 điều mà khán giả đều tin chắc rằng đó chính là bé Alkong sẽ trở thành nam thần sáng giá trong tương lai vì có bố mẹ đều là những cực phẩm nhan sắc ở showbiz Hàn Quốc.

Son Ye Jin - Hyun Bin là 1 trong những cặp đôi có cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ nhất tại Kbiz

Nguồn: KoreaBoo