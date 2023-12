10 bí mật của những người luôn sở hữu ngôi nhà có mùi thơm tuyệt vời vào mùa đông

Cách đây vài ngày, người bạn thân nhất của tôi mua một căn nhà mới và đưa tôi đến xem thử. Ngay lập tức, tôi nhận thấy nó có mùi thơm tuyệt vời làm sao - giống như cô ấy đã xịt toàn bộ chỗ đó bằng đồ giặt mới giặt (cô ấy chưa làm vậy).

Sau khi về đến nhà, tôi không thể không chú ý đến một điều về không gian của mình: Nó không có mùi thơm. Ngôi nhà của tôi không bốc mùi nhưng cũng không có mùi thơm dễ chịu như nhà bạn tôi - một vấn đề mà tôi muốn giải quyết nhanh chóng.

Tò mò làm thế nào những người như bạn tôi giữ cho ngôi nhà của họ luôn có mùi thơm tuyệt vời? Dưới đây là một số lời khuyên tốt nhất của những người đó.

1. Khử mùi hôi bằng baking soda

Đôi khi, giữ cho không gian của bạn luôn thơm tho đồng nghĩa với việc ngăn chặn những mùi khó chịu xâm chiếm bầu không khí - đặc biệt nếu bạn thường xuyên nấu ăn với các loại gia vị có mùi đặc trưng. Một vài bát baking soda rải rác khắp nhà và được thay thế hàng tuần. Cô nói: “Điều này đặc biệt hữu ích trong phòng đựng thức ăn và trong một căn bếp nhỏ. “Baking soda có tác dụng tuyệt vời trong việc hấp thụ chứ không che lấp mùi hôi - hơn nữa, nó rất dễ tìm và rẻ!”

2. Tự làm bình xịt phòng

Steve Schwartz, người sáng lập và bậc thầy pha chế trà tại nhà cung cấp trà Art of Tea có trụ sở tại Los Angeles, cam kết với sự cô đặc tự làm của các loại thực vật như bạch đàn, hoa oải hương và chanh sim. Đầu tiên, anh ngâm các loại thảo mộc trong nước nóng (giống như pha trà), sau đó chuyển hỗn hợp vào bình xịt để làm sạch nhà bếp.

Một sự thật thú vị khác từ Schwartz: Trà cũng là chất hút mùi tự nhiên, vì vậy bạn có thể dùng lá trà khô cũ để khử mùi trong tủ lạnh thay vì baking soda.

3. Đun nhỏ chanh

Đừng vứt vỏ chanh đi nhé! Đầu bếp Carla Contreras sử dụng những quả chanh mà cô vắt lấy nước chanh để làm cho căn bếp của cô có mùi thơm tuyệt vời. Cô nói: “Tôi cho vỏ chanh vào một cái nồi và đổ đầy nước, sau đó đun nhỏ lửa trên bếp trong nhiều giờ. Thật là một mùi hương tuyệt vời đối với một thứ có thể bị lãng phí”.

4. Hạt cà phê rang

Một thủ thuật khác mà Contreras yêu thích là thủ thuật mà cô đã học được khi còn là nhân viên pha chế. Chỉ cần lấy một vài hạt cà phê và cho vào lò nướng ở nhiệt độ 400 độ trong 7 đến 10 phút, sau đó để cửa lò mở để có mùi cà phê tràn đầy năng lượng.

5. Làm ấm chiết xuất vani

Khi ở nhà, blogger du lịch Philip Weiss nhỏ vài giọt chiết xuất vani vào đĩa, sau đó nướng trong lò nướng trong nửa giờ. Hương vani tỏa ra một mùi hương tinh tế nhưng ấm cúng sẽ gần như đánh lừa bạn nghĩ rằng ai đó đã nướng một chiếc bánh ngon.

Tạo thêm hương vị cam quýt cho cảm giác bánh vani của bạn bằng cách thêm vỏ chanh và một nắp chiết xuất vani vào ramekin cùng với một ít nước. Tác giả sách dạy nấu ăn Lisa Chernick cho biết: “Đặt chiếc ramekin lên một khay nướng nhỏ và cho vào lò nướng ở nhiệt độ 300 độ, bạn sẽ có thể thưởng thức khoảng một giờ hương vị thơm ngon trong không khí”.

6. Làm sạch không khí bằng than hoạt tính

Một trong những chất khử mùi hiệu quả và giá cả phải chăng trong nhà bếp là than hoạt tính, không phân cực về điện và có thể hấp thụ hầu hết các loại hơi và khí thông thường trong nhà bếp. Để khắc phục nhanh căn bếp bốc mùi, Lee treo một pound than hoạt tính vào một chiếc túi xốp cạnh cửa sổ bếp. Bạn cũng có thể đặt than hoạt tính vào một vài chiếc bát xung quanh nhà bếp gần những nguồn có mùi hôi như thùng rác của bạn.

7. Dùng một cốc giấm

Có lẽ bạn đã sử dụng giấm để làm sạch. Theo David Cusick, giám đốc chiến lược tại House Method, bạn cũng có thể sử dụng nó để khử mùi. Anh ấy nói: “Sau khi nấu, đặc biệt là với món ăn nhiều dầu mỡ, hãy đun nhỏ giấm trắng trên bếp để khử mùi hôi. Bạn cũng có thể để một ly giấm trên quầy qua đêm để thức dậy với căn bếp thơm tho hơn”.

Tại sao giấm lại hiệu quả đến vậy? Cusick nói đó là phản ứng hóa học 101. Giấm là axit axetic, có khả năng liên kết với các phân tử có mùi hôi. Nhưng đừng lo lắng! Mùi giấm sẽ không đọng lại; nó sẽ chỉ hấp thụ những điều khó chịu.

8. Nướng bánh quy

Tác giả và nhà tự nhiên học Lora Hein đã học được một trong những thủ thuật yêu thích của cô từ một nhà môi giới bất động sản, người sẽ cho một tờ bánh quy sô cô la vào lò nướng vài phút trước khi mở cửa để có mùi thơm hấp dẫn như ở nhà.

Nếu bạn không có sẵn tất cả những chiếc bánh quy đó mỗi ngày, Hein khuyên bạn nên đông lạnh một cuộn bột bánh quy và chỉ cần cho hai hoặc ba lát vào lò nướng bánh mì để có một bữa ăn nhẹ ngon miệng và một căn bếp thơm tho.

9. Khuếch tán tinh dầu

Tinh dầu, hoặc thực vật và thảo mộc đậm đặc, là cách phổ biến để mang lại hương thơm tươi mát cho không gian của bạn nếu bạn không phải là người thích nến thơm hoặc chất làm mát không khí. Ian Kelly, Phó giám đốc điều hành tại NuLeaf Naturals, cho biết ông sử dụng máy khuếch tán tinh dầu khắp nhà, giữ cho nó luôn tự nhiên và đơn giản với các loại dầu như bưởi, hương thảo, chanh, bạc hà và cam quế.

10. Treo các loại thảo mộc khô

Người sáng lập Colony Roofers (và là người đam mê đầu bếp tại gia) Zach Reece thích treo các loại thảo mộc khô như cành ô liu, cây xô thơm và lá nguyệt quế. Chỉ cần buộc một bó chúng và treo chúng ngang tầm mặt ở đâu đó trong nhà bếp. Không gian của bạn không chỉ có mùi thơm và trông tuyệt vời mà bạn còn có thể lấy các loại thảo mộc cần thiết để nấu ăn!