1. Bè bạn đầy thiên hạ, tri kỷ được mấy ai

Dù đi khắp bốn phương, quen biết hàng trăm người, số người thực sự thấu hiểu, gắn bó và không rời bỏ bạn khi gian khó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỉ khi rơi vào đáy vực của cuộc đời, bạn mới biết ai thật sự ở lại.

2. Dòng suối dễ dâng dễ rút, lòng tiểu nhân dễ đổi thay

Người trẻ dễ kết bạn bừa bãi, người trưởng thành chọn lọc kỹ hơn. Tính cách con người không thể nhìn ngay, chỉ qua thời gian mới lộ rõ. Tiểu nhân thường phản phúc, khó lường, nên càng tránh xa càng tốt.

3. Hết vận, vàng hóa sắt; gặp thời, sắt hóa vàng

Vận tốt, làm gì cũng thuận; vận xấu, mọi việc đều bế tắc. Quan trọng là giữ tâm bình lặng, không tự kiêu khi thịnh, không nản chí khi suy.

4. Gặp gỡ dễ hòa, ở lâu khó chịu

Lần đầu gặp, ai cũng cố tỏ ra tốt đẹp. Sống gần lâu ngày, khuyết điểm bộc lộ, mâu thuẫn nảy sinh. Tình yêu cũng vậy, rực rỡ lúc mới, nhưng thử thách khi bước vào đời sống chung.

5. Nghèo ở phố thị chẳng ai hỏi, giàu ở rừng sâu cũng lắm người thân

Danh lợi là thước đo của số đông. Người giàu dù ở nơi hẻo lánh vẫn được săn đón, kẻ nghèo giữa phố đông lại bị lãng quên.

6. Có tiền, lời nói thành chân lý; không tiền, lời nói thành hư ngôn

Tiếng nói của người giàu dễ được tin và tôn trọng, còn người nghèo, dù nói đúng cũng dễ bị xem thường.

7. Núi có cây thẳng, đời chẳng mấy người ngay

Thế gian hiếm ai hoàn toàn ngay thẳng. Người tự xưng thẳng tính đôi khi lại càng khó lường.

8. Sức yếu chớ gánh nặng, lời nhẹ chớ khuyên người

Khi chưa đủ vị thế hoặc năng lực, đừng ôm việc quá sức hay xen vào chuyện người khác, dễ bị coi thường hoặc liên lụy.

9. Cọp dữ còn dễ tránh, người độc khó gần

Hổ hung dữ nhưng hành động đường đường chính chính; kẻ lòng dạ hiểm độc lại ngấm ngầm hại người, khó phòng bị.

10. Thiện hóa không đủ, ác hóa thừa sức

Nếu sức mạnh của điều thiện không đủ cảm hóa, điều ác sẽ thừa cơ dẫn dắt con người trượt dài. Bản chất con người không cố định – đi về phía thiện hay ác tùy vào sức kéo của mỗi bên.