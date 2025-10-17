National Geographic gọi bơi là bài tập tốt nhất cho sức khỏe. Còn BBC thông tin, không cần chạy bộ hay tập gym cường độ cao, chỉ với 3 buổi bơi mỗi tuần, mỗi buổi kéo dài từ 20 - 30 phút cũng đủ để cải thiện huyết áp, tăng sức bền cơ bắp, cải thiện trí nhớ và kéo dài tuổi thọ.

Trong podcast “Just One Thing” của đài BBC Radio 4 phát sóng vào ngày 27 tháng 9 năm 2023, tiến sĩ Michael Mosley (bác sĩ, nhà báo, nhà làm phim tài liệu và người dẫn chương trình truyền hình người Anh) cho biết, bơi lội là bài tập toàn thân mang lại lợi ích vượt trội cho sức khỏe.

Tiến sĩ Michael Mosley trong podcast “Just One Thing” của đài BBC Radio 4 (Ảnh: BBC)

Vì sao bơi lội được coi là bài tập tốt nhất cho sức khỏe?

Hạ huyết áp, làm mềm mạch máu

Khi bơi, toàn bộ cơ thể phải hoạt động chống lại sức cản của nước. Tiến sĩ Mosley giải thích: “Chính áp lực của nước khiến mạch máu được kéo giãn và co hồi linh hoạt hơn. Đây là điều mà rất ít bài tập trên cạn có thể làm được”.

Theo giáo sư Hiro Tanaka, Đại học Texas (Mỹ), chỉ 3 tháng bơi đều đặn cũng đủ giúp giảm độ cứng của động mạch, ổn định huyết áp và giảm áp lực lên tim, não, thận. Khi mạch máu đàn hồi hơn, dòng máu lưu thông hiệu quả hơn, nguy cơ tim mạch và đột quỵ cũng giảm đáng kể.

Kéo dài tuổi thọ, giảm nguy cơ tử vong sớm

Bơi lội được coi là bài tập tốt nhất cho sức khỏe (Ảnh: Livlong).

Một nghiên cứu tại Đại học Nam Carolina (Mỹ) theo dõi sức khỏe của hơn 40.000 người đàn ông trong 13 năm. Kết quả cho thấy những người bơi lội thường xuyên có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 50% so với người chạy bộ hoặc đi bộ.

Các nhà nghiên cứu cho rằng bơi giúp hệ tuần hoàn hoạt động hiệu quả hơn, giảm stress và duy trì sự đàn hồi của mạch máu. Đó là những yếu tố then chốt giúp con người sống lâu và khỏe mạnh hơn.

Cải thiện trí nhớ, tăng lưu thông máu lên não

Không chỉ tốt cho tim mạch, bơi còn là bài tập tuyệt vời cho não. Theo giáo sư Tanaka, việc ngâm mình trong nước giúp tăng lưu lượng máu lên não, đặc biệt khi cơ thể ở tư thế nằm ngang, giúp dòng máu di chuyển dễ dàng hơn so với khi đi bộ hoặc đạp xe.

Nghiên cứu cho thấy chỉ 20 phút bơi đã đủ để cải thiện phản xạ và khả năng ghi nhớ, trong khi 7 buổi bơi liên tục trong 7 ngày có thể giúp não hoạt động nhanh nhạy, tập trung hơn.

Tiến sĩ Mosley khẳng định: “Bơi không chỉ là rèn thể lực. Đó còn là cách bạn rèn luyện trí não một cách hiệu quả nhất”.

Tác động tới mọi nhóm cơ trong cơ thể

Bơi là bài tập hiếm hoi giúp vận động gần như toàn bộ cơ bắp trên cơ thể (Ảnh: Training Station).

Theo Heather Massey, giảng viên cao cấp và chuyên gia thể thao tại Đại học Portsmouth (Anh), bơi là bài tập hiếm hoi giúp vận động gần như toàn bộ cơ bắp trên cơ thể từ bụng, hông, vai, cổ, ngực, lưng đến chân và bàn chân.

“Có thể nói, nếu bạn gọi tên được một nhóm cơ nào đó trên cơ thể thì chắc chắn nó sẽ được sử dụng trong quá trình bơi”, bà Massey nói.

Không chỉ vậy, lực cản của nước giúp tăng sức mạnh cơ bắp mà không gây hại khớp như tập tạ hay chạy bộ. Theo Christopher Travers, chuyên gia sinh lý học tại Cleveland Clinic (Mỹ), bơi còn có ưu điểm là “không đổ mồ hôi, không gây mệt mỏi khó chịu. Đây là điều khiến nhiều người dễ duy trì thói quen tập luyện này lâu dài”.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng bơi giúp tăng độ linh hoạt khớp, giảm đau, cải thiện tư thế, làm chậm quá trình lão hóa, thậm chí hỗ trợ kiểm soát đường huyết và cải thiện độ nhạy insulin. Điều này đặc biệt hữu ích cho người bị tiểu đường, viêm khớp hoặc đa xơ cứng.

Chỉ cần 3 buổi mỗi tuần để cảm nhận sự khác biệt

Bơi thường xuyên tốt cho sức khỏe (Ảnh: BBC).

Các chuyên gia khuyến nghị bơi 3 lần mỗi tuần, mỗi lần từ 20 - 30 phút, là đủ để nhận thấy sự thay đổi trong tim mạch, trí nhớ và thể lực.

Nếu bạn không biết bơi, bạn có thể tập luyện bằng cách đi bộ trong nước nông. Trong thí nghiệm của giáo sư Tanaka, những người đi bộ trong nước nông chỉ sau 3 tháng đã cải thiện rõ rệt cả chức năng mạch máu và khả năng nhận thức.

Nước tạo ra lực cản gấp nhiều lần không khí, buộc cơ thể phải làm việc nhiều hơn để di chuyển, nhờ vậy vừa đốt năng lượng, vừa tăng sức bền mà vẫn nhẹ nhàng cho khớp.

“Điều quan trọng là khi bạn xuống nước, dù không đang bơi nhưng hãy cố gắng vận động liên tục, ví dụ như đi bộ hay đạp chân. Cứ duy trì đều đặn, cơ thể bạn sẽ tự điều chỉnh và khỏe mạnh hơn từng ngày”, tiến sĩ Mosley chia sẻ.

Nguồn: BBC, National Geographic