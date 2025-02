1 tháng sau cưới Trí Thịt Boà, Hà My: Tức nhất mỗi lần chồng đi đánh pickleball, gọi mãi không được!

Cần bao lâu để từ người theo dõi thành người một nhà?

Hơn 3 năm.

Đó là đáp án của riêng cặp Trí Thịt Boà (Trí Phan, sinh năm 1997) và Hà My (sinh năm 1997). Năm 2021, Hà My là một follower của Trí trên Instagram, bình thường như bao người khác. Cuối năm 2024, cặp đôi tổ chức đám cưới, chính thức nên duyên vợ chồng.

Trí Thịt Bòa và Hà My

Tính đến hiện tại, Trí và Hà My mới kết hôn khoảng 1 tháng nhưng đã sống chung được hơn 1 năm, kể từ sau màn cầu hôn lãng mạn. Dẫu vậy câu chuyện hôn nhân dưới vai trò vợ - chồng vẫn có rất nhiều điều khác biệt và mới mẻ.

Mất 2 tháng để chuẩn bị tuần trăng mật nhưng cú twist lại là chuyện ngộ độc

Chào Trí Phan và Hà My,

Hơn 1 tháng sau đám cưới, nghĩ lại, Trí và My có “giá như” điều gì khi cảm thấy chưa được như kế hoạch 100%?

Hà My: Bọn mình không thích phức tạp nên đám cưới nhỏ, diễn ra theo đúng kế hoạch và trơn tru. Từ đầu, cả 2 đã thống nhất với nhau là Trí sẽ sắp xếp lịch trình, phần di chuyển, đi lại của khách mời, chỗ ngồi và đồ ăn. Còn phần visual như trang trí, hình ảnh do My đảm nhiệm. Và một khi đối phương đã đảm nhận việc gì thì sẽ có toàn quyền quyết định, người còn lại sẽ không cho quá nhiều ý kiến.

Trí Phan: Nói chung những gì đẹp đẽ mọi người thấy trên màn hình là My lo, còn phần hậu trường là Trí lo. Và đám cưới được chỉ đạo bởi 2 sếp, không ai phải duyệt cho ai hết.

Tuần trăng mật của 2 bạn diễn ra như thế nào? Có tình huống nào xảy ra mà 10 năm sau chắc cũng còn phải nhắc?

Hà My: Trí và My vừa đón tuần trăng mật tại Thượng Hải (Trung Quốc) trong 7 ngày. Lý do là vì My muốn đến một nơi có khí hậu lạnh. Chuyến đi được bọn mình lên kế hoạch từ 2 tháng trước, từ việc chọn khách sạn, địa điểm tham quan và ăn uống, hoạt động,…

Ban đầu, My nghĩ du lịch vào mùa Tết sẽ rất đông người nhưng thực tế lại khá vắng, trừ những địa điểm nổi tiếng. Dù hơi mệt vì có những lúc phải chen lấn nhưng vẫn rất vui.

Tình huống cười ra nước mắt chính là bọn mình bị ngộ độc thực phẩm và ói ở khách sạn vào thời điểm cuối nhưng đó vẫn là chuyến đi đáng nhớ.

Người ta hay nói về sự khác biệt trước và sau khi cưới, cái khác nhất của Hà My là gì? “Bài toán” mang tên gia đình chồng có khó giải với bạn?

Hà My: Thay đổi lớn nhất là bọn mình đã trở thành một gia đình đúng nghĩa. My có thêm bố mẹ, thêm nhiều họ hàng và Trí cũng vậy. Bọn mình cũng có thêm sự kiện phải tham gia như giỗ chạp, đám cưới người thân,... của 2 bên. Dịp Tết vừa rồi, My và Trí về quê của My tại Thanh Hóa và Hà Nội để ăn giỗ. Đây là lần đầu tiên Trí về Thanh Hóa và trước đó thì cũng ít khi ra Hà Nội. Vài tháng nữa, cả sẽ về quê của Trí ở Bình Định để ra mắt họ hàng.

My cảm thấy may mắn vì gia đình Trí rất dễ thương, luôn chiều chuộng mình. Một mẹo nhỏ để hòa nhập với gia đình đối phương là quan sát xem cả nhà đang làm gì để thực hiện theo. Nếu có điều gì không biết thì nên hỏi một cách lịch sự. My tin là gia đình nào cũng sẽ vui vẻ giúp đỡ con dâu hòa nhập với truyền thống của họ.

Đối ngoại “cũng cũng” rồi còn đối nội - tức là việc nhà thì sao? Mọi thứ diễn ra nhịp nhàng cả chứ…

Trí Phan: Bọn mình không có quy định cụ thể nhưng cũng phân chia rõ ràng. Trí sẽ lo tất cả việc trong bếp như dọn bếp, nấu ăn,... còn My phụ trách giặt sấy quần áo, dọn phòng tắm, phòng ngủ. Mỗi tuần, bọn mình sẽ cùng nhau sắp xếp lại đồ đạc trong nhà cho gọn gàng.

Hà My: My chịu trách nhiệm giặt đồ vì bạn bè của Trí thường nói rằng đồ anh ấy rất thơm. Bí quyết chỉ là chọn nước giặt và nước xả cùng loại, pha thêm chút nước xả vào nước giặt. My thường giặt từ 40 phút đến 1 tiếng và dành thời gian sấy lâu một chút, giúp quần áo lưu hương tốt hơn.

Về nấu ăn, Trí nấu món Tây rất ngon còn My giỏi nấu món Việt nên bọn mình dựa vào đó để phân công. Những hôm thèm đồ ăn Việt Nam, My sẽ là bếp chính, Trí nấu phụ và ngược lại. Bọn mình cũng 2 bếp để người làm món chính, người nấu món phụ nên chưa đầy 1 tiếng là đã xong bữa cơm.

Hôn nhân “trộm vía” của người chồng hay quên và người vợ hơi bừa

Trí được netizen bầu làm trưởng hội chiều vợ vì những clip ngắn ngọt lịm trên MXH, nhưng hỏi thật, khi tắt máy, thực tế sao nè?

Trí Phan: Khi xem các clip trên mạng, mọi người thấy Trí hay xách túi cho My nên trông có vẻ như Trí là người chiều My nhưng sự thật thì ngược lại.

My chiều Trí trong mọi việc như đi ăn ở đâu, làm cái gì,... đều là ý tưởng của Trí. Chẳng hạn như đợt tuần trăng mật vừa rồi, dù không ai đến Thượng Hải để ăn McDonald's hay KFC nhưng vì Trí thèm nên My vẫn chiều.

Vậy Trí chiều Hà My điều gì? Có đi cũng phải có lại chứ…

Hà My: Trong vows (wedding vows - lời thề nguyện trong đám cưới), My viết cho Trí có một câu là My rất thích những random fact (sự thật ngẫu nhiên). Vì vậy mỗi ngày, Trí sẽ kể cho My một điều rất kỳ lạ mà Trí đọc được trên mạng.

Trí Phan: Trí thích tìm hiểu và đọc nhiều sách về thiên văn học. Nên mỗi lần trăng tròn hay mặt trời đang vào chu kỳ thế nào, Trí đều kể cho My kiểu: “Em có biết hôm nay là ngày bla bla”. My rất vui vì điều đó: “Ô! Vậy hả?” nên mình cũng thích kể.

1 tháng “dùng thật” cuộc sống hôn nhân, cả hai có điều gì vỡ mộng về nhau chưa? Đây là cơ hội để góp ý mà không sợ nửa kia giận!

Trí Phan: Hà My không có thói quen xấu.

Hà My *quay sang chồng*: Nhưng mà em hay bừa mà?

Trí Phan: Ừ, đó là một thói quen hơi xấu thôi chứ không xấu lắm. Trí vẫn chịu được và vẫn dọn được. *cười*

Hà My: Thói quen xấu của Trí mà khiến My khó chịu nhất là mỗi lần Trí đi chơi pickleball thì không liên lạc được. Còn lại thì không có thói quen xấu nào.

Trí Phan: Người ta đang trong trận rất căng thẳng nên không bắt máy được. Xong trận đấu là Trí gọi lại liền!

Hà My: Vẫn giận.

Trí Phan: Vẫn giận hả? Ờ ok!

Hoá ra vợ chồng son không dính nhau 24/7 nhỉ?

Hà My: Từ trước khi cưới đến bây giờ vẫn vậy, My và Trí có những hôm không gặp nhau luôn vì lịch trình khác nhau. Có lúc Trí ở nhà, My phải đi quay và ngược lại. Song, mỗi khoảnh khắc ở bên nhau cả hai luôn có rất nhiều chuyện để kể, chưa bao giờ không có gì để kể nhau nghe vào buổi tối cả.

Trí Phan: Có ngày My sáng đi khuya về, có ngày My ở nhà cả ngày và có Trí đánh pickleball sáng đi khuya về. Nên buổi tối trước khi ngủ là thời gian để nói chuyện với nhau dễ nhất.

Đó thường là những câu chuyện thế nào?

Hà My: Trí hay chọc My là giọng em hay quá, mỗi lần em kể chuyện buổi tối giống như đọc truyện ru ngủ vậy. My kể xong là Trí ngủ, có khi chưa hết câu chuyện là thấy Trí ngáy khò khò rồi. *cười*

Trí Phan: Bản chất là Trí rất “nhiều chuyện” còn My lại nhiều chuyện thú vị để kể, dù đôi khi câu chuyện không liên quan tới Trí nhưng vẫn muốn nghe. Mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ, Trí cứ nói: "Em ơi, kể cho anh nghe một câu chuyện đi". Và My cũng an tâm Trí sẽ không kể lại cho ai hết vì chưa kịp hết câu chuyện là Trí đã ngủ rồi.

Nhưng có chuyện nào mà 2 bạn cảm thấy không thể kể cho nhau được không?

Trí Phan: *quay sang nói với Hà My* Cái việc mà… Cái việc mà anh nói với em về sự bừa của em đó. Lúc đầu anh cũng suy nghĩ rất kỹ, sau cùng vẫn nói, không phải để thay đổi mà để em biết.

Hà My: Trong hôn nhân luôn có lúc vui và lúc không vui. Nếu thật lòng chia sẻ với nhau mọi thứ, sau này gặp vấn đề thì cả hai sẽ dễ dàng giải quyết. Hiện tại, Trí và My không có gì là không chia sẻ được với nhau, không sợ nói ra sẽ khiến đối phương phật lòng. Thế nên hãy tìm một người thật sự yêu thương bạn, yêu cả những tính cách tốt và xấu.

Là những người bận rộn, mà cuộc sống của các cặp đôi thì có lắm cột mốc để nhớ. Có khi nào 1 trong 2 người quên béng đi mất làm đối phương cảm thấy hụt hẫng, làm sao để bớt cầu toàn trong mối quan hệ…

Hà My: Vì Trí hay quên nên từ lúc mới yêu, đã nói trước với My là “Anh rất hay quên, lỡ sau này có quên ngày gì thì em không được bực anh nha”. Đó là kiểu lỗi của anh nhưng em không được bực anh. Vậy là đã “chặn đầu” trước hết rồi! *cười*

Trí Phan: Nhưng tốt nhất thì vẫn nên đặt lời nhắc trên điện thoại để nhắc nhở bản thân.

Hà My: Thế nên mỗi lần vợ nói gì quan trọng là Trí lập tức cầm điện thoại lên ghi lại, hỏi My là: "Ngày mấy em? Mấy giờ em". Trí não hơi “cá vàng” một chút nên My cũng thông cảm. Đó là lý do ngày bắt đầu yêu nhau và ngày tổ chức đám cưới được chọn cùng một ngày - 18/1 để Trí dễ nhớ. Những ngày kỷ niệm khác thì My phải “nhắc nhẹ” một chút nhưng Trí cũng nhớ được những ngày lớn như Valentine, 8/3,...

Trí Phan: Nhưng có mẹo cho các bạn nam nhé. Trước khi có buổi hẹn đầu tiên, hãy thể hiện tất cả thói quen xấu của mình. Nếu bạn nữ vẫn tiếp tục muốn gặp bạn, đó chính là người dành cho bạn. *cười*

Cuối cùng, Trí và Hà My đã sẵn sàng chương tiếp theo sau đám cưới chưa?

Hà My: Bọn mình muốn tận hưởng khoảng thời gian này trọn vẹn nhất, nên 2 - 3 năm nữa mới suy nghĩ đến việc có em bé. Song, em bé nằm trong kế hoạch 5 năm tới của cả hai. Nếu được chọn, mình thích bé gái hơn vì bé gái “điệu”, dễ thương hơn. *Quay sang hỏi Trí*: Anh thích bé trai hay bé gái?

Trí Phan: Anh cũng thích bé gái. *cười*

Cảm ơn 2 bạn vì đã chia sẻ!