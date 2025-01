1 cặp đôi nổi tiếng "cao hứng" cầu hôn ngay đám cưới của Trí Thịt Bòa và tiểu thư Hà My, đàng gái vội đính chính

Tối ngày 18/1 vừa qua, đám cưới của cặp đôi trai tài gái sắc Trí Thịt Bòa (Trí Phan, SN 1997) và Hà My (SN 1997) đã diễn ra tại TP.HCM. Trong buổi tiệc lần này, cặp đôi mời chủ yếu là bạn bè thân thiết, đồng nghiệp trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, làm đẹp của mình. Một số gương mặt có thể kể đến như: Quỳnh Anh Shyn, Chloe Nguyễn, Nguyên Newin,...

Trong đám cưới, phần được nhiều người mong đợi nhất chính là màn tung hoa của cô dâu Hà My. Cặp đôi vốn được phần đông bạn bè ngưỡng mộ và “xin vía” vì tình yêu trọn vẹn, viên mãn. Do đó khi chuẩn bị tung hoa cưới, nhiều người xếp hàng và hào hứng chờ bắt hoa.

Đám cưới của cặp đôi Trí Thịt Bòa - Hà My thu hút nhiều sự chú ý của người hâm mộ

Đáng chú ý, bó hoa trên tay cô dâu Hà My sau khi tung đã rơi trúng phóc vào tay của An Phương - beauty blogger có tiếng. Ngay sau đó, An Phương được bạn trai cầu hôn ngay tại đám cưới, khiến không ít bạn bè bất ngờ, rưng rưng xúc động. Tuy nhiên, theo chính chủ chia sẻ, đó chỉ làm một màn cầu hôn “nháp”, tạo khoảnh khắc chứ cặp đôi chưa chuẩn bị đám cưới.

“Chưa có nhẫn mọi người ơi, nãy chỉ là vui vui thôi. Mình tình cờ bắt được hoa, anh ấy tình cờ bắt được cái hộp nhẫn của chú rể. Chứ tụi mình chưa chuẩn bị cưới”, An Phương bày tỏ.

An Phương là người bắt được hoa cưới của cô dâu

Màn cầu hôn của bạn trai Nam Tô khiến mọi người bất ngờ

Tuy nhiên cặp đôi cho biết đó chỉ là cầu hôn "nháp", chưa phải chính thức

Dẫu vậy, màn cầu hôn này vẫn khiến những người có mặt tại đám cưới cảm thấy ngỡ ngàng. Hay thậm chí, những người hâm mộ cặp đôi theo dõi qua MXH cũng cảm thấy mừng rỡ vì đã mong ngóng ngày này từ lâu. Mặc dù vẫn chưa chính thức cầu hôn song ai nấy cũng đều mong cả hai “đẩy nhanh tiến độ” và sớm có ngày vui của riêng mình.

An Phương - Letsplaymakeup (tên đầy đủ là Trương An Phương, SN 1993) là một trong những YouTuber làm đẹp đời đầu khiến người xem thoải mái vì những video mang năng lượng rất tích cực. Cô nàng sở hữu kênh Youtube cá nhân với hơn 413 nghìn người đăng ký, chuyên giới thiệu mỹ phẩm và kể các câu chuyện đời thường, review các chuyến du lịch theo phong cách vui vẻ, tích cực.

Bạn trai của An Phương là Nam Tô (tên thật Tô Quang Nam), hiện cũng làm nhà sáng tạo nội dung trên MXH. Cặp đôi đã hẹn hò được khoảng 6 năm, cùng nhau trong mọi chuyến du lịch, đồng hành từ công việc đến cuộc sống đời thường. Cách mà cặp đôi yêu nhau vừa ngọt ngào, lãng mạn nhưng cũng rất thoải mái, hài hước giống như những tri kỷ khiến đông đảo công chúng thích thú.

Chuyện tình yêu của cặp đôi được netizen ngưỡng mộ

Thời gian vừa qua, khi An Phương gặp chuyện buồn gia đình, Nam Tô cũng là người ở bên cạnh để động viên và an ủi bạn gái. Trên trang cá nhân, An Phương từng bày tỏ sự biết ơn, lời cảm ơn đến với người bạn đồng hành đặc biệt này của mình. “Yêu nhau từ những năm 20 cho đến hơn 30, bạn vẫn luôn bên mình trong những ngày vui lẫn khó khăn nhất cuộc đời. Tô Nam chắc chắn không hoàn hảo nhưng Tô Nam là một mảnh ghép tuyệt vời của An Phương.

Cuối năm là dịp mà chúng ta thường lên những kế hoạch mới và nói về lòng biết ơn. Và mục tiêu của mình, nếu bạn đồng ý, là tiếp tục đồng hành với bạn, đi đây đó và ngắm nhìn thế giới cùng nhau. Yêu rất nhiều và cảm ơn anh vì đã luôn chăm sóc cho em”.