1 sao nam vì bảo vệ Goo Hara khỏi yêu râu xanh nguy hiểm nhất showbiz mà bị netizen mắng chửi suốt 5 năm

Theo Koreaboo, trong thời gian gần đây, cộng đồng mạng xứ Hàn bỗng "đào xới" lại hàng loạt clip về những màn tương tác của sao nam Kbiz với các nữ đồng nghiệp ở độ tuổi vị thành niên. Tới sáng 12/4, màn tương tác giữa yêu râu xanh nguy hiểm bậc nhất Kbiz Go Young Wook (phim Gia Đình Là Số 1) và Goo Hara - Yesung bỗng gây chú ý trở lại trên các diễn đàn và được chia sẻ rầm rộ.

Vào thời điểm đó, Goo Hara chỉ mới 17 tuổi đã cùng nam ca sĩ hạng A Yesung (Super Junior) tham gia 1 show truyền hình, Tại đây, 2 idol được ghép đôi để hẹn hò ảo. Trong 1 buổi hẹn trong show, Go Young Wook bất ngờ xuất hiện, làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa Goo Hara - Yesung. Đáng chú ý, Go Young Wook đã đưa cho Goo Hara 1 tấm danh thiếp quán bar. Yesung ngay lập tức đã gạt tấm danh thiếp và ra sức phản đối hành động của đàn anh: "Anh đừng làm vậy, đây là danh thiếp quán bar mà". Go Young Wook biện minh rằng nơi đó còn bán cả mì ramen Nhật rồi cố dúi tấm danh thiếp vào tay Goo Hara. Go Young Wook thậm chí còn ghi số điện thoại cá nhân ở phía sau tấm danh thiếp. Goo Hara vì phép lịch sự nên không còn cách nào khác là phải nhận lấy tấm danh thiếp có vấn đề nhưng cô vẫn không giấu nổi vẻ bối rối trên gương mặt.

Go Young Wook (đeo kính) trơ trẽn dúi tấm danh thiếp vào tay Goo Hara cho bằng được

Khi Go Young Wook vừa đi khỏi, Yesung đã lấy tấm danh thiếp từ trong tay Goo Hara và xé làm đôi, đồng thời thốt lên 1 câu: "Chuyện này thật là vớ vẩn". Ngay sau khi chương trình được lên sóng hồi năm 2008, nhiều khán giả đã "ném đá" Yesung tơi bời, chỉ trích nam idol vì hành động bất kính với tiền bối khi dám thẳng tay xé tấm danh thiếp của đàn anh. Trong suốt 5 năm sau đó, công chúng thỉnh thoảng vẫn "đào xới" lại vụ việc và đay nghiến mỹ nam Super Junior.

Yesung đã lấy lại tấm danh thiếp từ tay Goo Hara...

... rồi xé làm đôi đầy dứt khoát

Thế nhưng, dư luận bất ngờ đảo chiều vào năm 2013 sau khi bộ mặt thật của yêu râu xanh Go Young Wook bị phơi bày. Cụ thể, người này bị kết án 2 năm 6 tháng tù giam vì tội cưỡng bức 3 cô gái vị thành niên. Sau khi ra tù, y vẫn phải đeo còng điện tử giám sát và chỉ được tháo còng vào năm 2018. Sau khi cả showbiz đã rõ Go Young Wook là người thế nào, công chúng mới bắt đầu quay sang ca ngợi hành động xé danh thiếp ngày đó của Yesung, đồng thời xin lỗi nam ca sĩ vì đã trách nhầm anh. Thì ra hồi năm 2008, mỹ nam Super Junior đã sớm nhận ra động thái bất thường của Go Young Wook dành cho Goo Hara nên anh đã cố gắng bảo vệ đàn em còn đang ở độ tuổi vị thành niên.

Sau khi Go Young Wook lĩnh án tù vị tội cưỡng bức 3 cô gái vị thành niên...