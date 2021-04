1 phụ nữ rủ bạn đi đánh ghen và lột lấy tài sản của “tình địch”

Tối 2-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đã khởi tố vụ án cướp tài sản liên quan đến vụ 2 người phụ nữ đánh ghen.

Theo thông tin ban đầu, nghi ngờ bà C. có quan hệ bất chính với chồng nên bà N.T.T. (ngụ phường 7, TP Cà Mau) rủ bạn là bà L.T.T.P. cùng đi đánh ghen.

Chiều 13-3, khi bà C. đang viếng một ngôi miếu ở phường 6 (TP Cà Mau) thì bị 2 người phụ nữ trên tìm đến "nói chuyện". Sau đó, bà P. khống chế bà C. cho bà T. lột lấy nhẫn vàng, móc túi lấy điện thoại di động và tát vào mặt bà C. 3 cái.

Vụ việc khiến bà C. hoảng loạn, không dám trở về nhà. Lúc này, người dẫn hỗ trợ đưa bà C. đến công an phường trình báo vụ việc.

Tại cơ quan công an, bà T. và bà P. tỏ ra hối hận và giao nộp lại vàng cùng điện thoại. Đồng thời, bà T. còn cho biết do nghi ngờ chồng ngoại tình với bà C. nên đã cùng bạn đánh ghen. Nghĩ số tài sản trên do chồng tặng cho bà C. nên bà T. lột lấy lại.