Phim kinh dị Nhà Hai Chủ đang gây chú ý lớn tại phòng vé khi nhanh chóng thu hút khán giả, trở thành dự án Việt đứng đầu phòng vé trong ngày. Bên cạnh đề tài hấp dẫn về nhà ma ám, diễn xuất của nữ chính Trâm Anh trong vai Mai - một cô gái trẻ không tin vào chuyện tâm linh gây chú ý với khán giả. Hình tượng người mẹ trẻ đối mặt với hàng loạt hiện tượng siêu nhiên kỳ bí, khiến niềm tin dần lung lay thậm chí khiến bản thân nữ diễn viên cũng suy sụp, suýt bỏ cuộc.

Hành trình nhập vai của Trâm Anh và dàn cast Nhà Hai Chủ

Để khắc họa thành công nhân vật Mai với hành trình tâm lý phức tạp, Trâm Anh đã đầu tư rất nhiều công sức. Cô dành thời gian dài nghiên cứu kỹ lưỡng, đối thoại với nhân vật, thậm chí đi lễ nhà thờ để tìm hiểu sâu hơn. Tuy nhiên càng tìm hiểu về Mai, Trâm Anh càng phát hiện hành trình nhập vai không hề dễ dàng. Trong một clip hậu trường mới nhất, Trâm Anh thành thật thừa nhận từng khóc rất nhiều và thậm chí muốn bỏ vai vì tự thấy mình diễn chưa tới, chưa đủ sâu để truyền tải cung bậc cảm xúc đa dạng của nhân vật, từ sợ hãi, lo lắng, tuyệt vọng trong niềm tin đến sức mạnh tình mẫu tử để bảo vệ con.

Trâm Anh khóc trên phim trường vì vai diễn quá phức tạp

Đặc biệt, vì chưa từng có con nên Trâm Anh đối mặt với thử thách cam go nhằm thể hiện sự quyết liệt của người mẹ can đảm. NSƯT Kim Phương, người đóng vai Dì Bảy trong phim nói về Trâm Anh: "Với một cô gái trẻ chưa từng làm mẹ nhưng thể hiện được hình ảnh người mẹ quyết liệt bảo vệ con cái, tôi nghĩ Mai sẽ là một trong những nhân vật nổi bật của Trâm Anh".

Trong một phỏng vấn gần đây, Trâm Anh còn kể về khoảnh khắc diễn nhập tâm đến mức vô tình hất tay quá mạnh trong cảnh quay với NSƯT Kim Phương, khiến đàn chị ngã xuống sàn. Dù là tai nạn ngoài ý muốn và không để lại hậu quả đáng tiếc, điều này càng cho thấy sự tận tâm của nữ diễn viên trẻ khi hóa thân vào nhân vật đang hoảng loạn đối diện thế lực siêu nhiên.

Trâm Anh thừa nhận hối hận khi lỡ làm đau đàn chị NSƯT Kim Phương

Đạo diễn Trần Duy Linh cũng thẳng thắn thừa nhận phim có tham khảo các tác phẩm kinh dị kinh điển như Insidious, The Conjuring hay The Others ở motif tình mẫu tử bảo vệ con cái, nhưng đã tinh chỉnh để phù hợp văn hóa Việt và tập trung vào hành trình thay đổi niềm tin của Mai. Anh đánh giá cao Trâm Anh vì đã truyền tải trọn vẹn cảm xúc ấy.

Nhà Hai Chủ đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.