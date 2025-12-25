Bộ phim Việt công bố đầu tư 30 tỷ đồng, đối đầu Trấn Thành, Trường Giang mùa Tết

Diễn viên bị xóa mặt

Chiều 24/12, nhà sản xuất phim điện ảnh Chiến Nam: Ve sầu thoát xác công bố thông tin mới về tác phẩm, trong đó đề cập mức đầu tư và hành trình 10 năm đưa phim ra rạp. Dự án trải qua hai lần đổi tên, từ Sứ mạng sinh tử (2016) đến Phá vây (2021) và cuối cùng là Chiến Nam: Ve sầu thoát xác . Nhà sản xuất khẳng định nhan đề mới rũ bỏ hoàn toàn những phiên bản cũ lỗi thời để phim tái sinh mạnh mẽ hơn.

Nhân vật chính Chiến Nam - Longka thủ vai - lấy cảm hứng từ hình tượng đẹp về người chiến sĩ công an Việt Nam, với những phẩm chất kiên cường, bản lĩnh và luôn dấn thân bảo vệ lẽ phải. Longka cho biết anh bị đứt dây chằng chéo trước từ năm 2016. Thay vì phẫu thuật, Longka bó chân để tiếp tục quay phim vì áp lực kinh phí và thời gian. Anh dự định chỉ sau khi phim ra mắt vào đầu năm 2026 mới dành thời gian để phục hồi cơ thể.

Cảnh hành động nghẹt thở trong phim.

Diễn viên Trương Minh Cường vào vai trùm xã hội đen, sở hữu nhiều bất động sản khắp cả nước. Nhân vật mang dáng vẻ quyền lực, toan tính. Quá trình làm phim, nam diễn viên cũng gặp chấn thương khá nặng.

“Tôi gãy tay trong một cảnh quay nhưng vẫn phải nén đau đánh tiếp cho xong mới đi bệnh viện. Có những cảnh nguy hiểm phải tự thực hiện đến mức rớm máu cả người. Thử thách lớn nhất là bản thân gần như không có nền tảng võ thuật, phải tập lại từ đầu để theo kịp nhịp phim”, Trương Minh Cường nói. Lần trở lại này, nam diễn viên tuyên bố sẽ lột xác với vai phản diện gai góc và có cảnh nóng táo bạo.

Diễn viên Trương Minh Cường chấn thương khi quay phim.

Điểm khiến phim trở nên khác biệt so với các phim hành động cùng thời điểm là tính thực chiến, được các chuyên gia võ thuật cố vấn sát sao. Ngoài dàn diễn viên chính, diễn viên đóng thế Tuấn Voi cũng chịu nhiều cú đấm đau để phục vụ bộ phim.

Tại sự kiện công bố phim, đạo diễn Trần Hòa Bình tiết lộ thêm thông tin gây sốc. Một nữ diễn viên gặp vấn đề pháp lý khiến ê-kíp phải dùng kỹ xảo để xóa mặt, 30% kịch bản chính ghi hình lại từ đầu.

Huy động 100 doanh nghiệp góp vốn

Chiến Nam: Ve sầu thoát xác tiên phong giới thiệu khái niệm m asiness - loại hình tội phạm tinh vi hoạt động dưới lớp vỏ pháp nhân kinh doanh hợp pháp. Tập đoàn bất động sản trong phim là hiện thân của sự tha hóa quyền lực, nơi những giao dịch máu và tiền được che đậy bằng vẻ ngoài lịch lãm. Đây là hướng đi mới lạ, đánh vào tâm lý tò mò của khán giả bên cạnh các pha hành động nghẹt thở.

Phim cũng kể câu chuyện về tình yêu và lòng trung thành. Trong phim, hai thế giới được phân tách rõ, một bên là cuộc chiến hiểm nguy của người anh hùng, một bên là tình yêu giữa nam chính và nữ phóng viên tên Kim.

Phim có dàn diễn viên Tùng Yuki, Nguyễn Trần Duy Nhất, Hứa Minh Đạt, Hoàng Mèo, Quách Ngọc Tuyên.

Về kinh phí, con số 30 tỷ đồng được làm rõ là tổng mức đầu tư cộng dồn trong 10 năm. Giám đốc sản xuất Bảo Trân thừa nhận ê-kíp "vừa làm vừa chạy tiền”, huy động sự góp vốn của hơn 100 doanh nghiệp và cá nhân để duy trì dự án.

Tác phẩm của đạo diễn Trần Hòa Bình dán nhãn T16, quy tụ dàn diễn viên gồm Longka, Trương Minh Cường, Nguyễn Trần Duy Nhất, Hứa Minh Đạt, Hoàng Mèo, Quách Ngọc Tuyên.

Phim ra rạp dịp sát Tết Nguyên đán 2026, cạnh tranh với tác phẩm của Trấn Thành, Trường Giang, Lê Thanh Sơn.