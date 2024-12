Vào tối 9/12, concert 4 Anh trai say hi đã chính thức diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Sự kiện đặc biệt này đã thu hút hàng chục nghìn khán giả tham gia. Không phụ sự mong đợi của người hâm mộ, các Anh trai đã đem tới những màn trình diễn công phu và mãn nhãn.

Sau khi concert 4 Anh trai say hi diễn ra, 1 nhân vật bất ngờ vượt mặt các Anh trai trở thành cái tên cực hot chiếm sóng trên mạng xã hội chính là MC Trấn Thành. Nguyên do vì khi đảm nhận vai trò người dẫn chương trình tại concert, ông xã của Hari Won đã để lộ chiếc bụng mỡ ở trên sân khấu.

Bức hình gây "chấn động" của Trấn Thành được chính chủ tự đăng trên MXH

Khi bị dìm hàng không thương tiếc, Trấn Thành không cáu giận mà còn thoải mái hùa theo với netizen. Trên trang cá nhân, ông xã Hari Won liên tục chia sẻ hình ảnh cắt ghép hài hước của bản thân. Thậm chí nam MC nổi tiếng còn tự minh oan bằng loạt ảnh điển trai và cho biết khoảnh khắc lộ bụng mỡ là do AI làm.

Trấn Thành chia sẻ hài hước: "Merry Christmas cả nhà, ông già Noel tới đây. Mọi người thấy tôi hoá trang tinh tế không. Có 1 cái clip ai cười hố hố kêu tên tui rồi còn bình luận cái bụng của tôi trong thái độ khinh bỉ nữa chứ. Tui coi tui cười nguyên buổi sáng, giọng rất giống Hoà Minzy! Hay là nó?".

Trấn Thành liên tục cập nhật những hình ảnh hài hước của bản thân sau concert 4 Anh trai say hi

Còn thiếu túi quà nên Trấn Thành đăng lại lần nữa

Những bài đăng của nam MC nhận được tương tác khủng lên tới hơn 100.000 lượt like

Không chỉ có đông đảo cư dân mạng "tổng tấn công" Trấn Thành, hàng loạt Anh trai như Rhyder, Anh Tú, Vũ Thịnh... và các sao Việt là Hari Won, Lê Dương Bảo Lâm cũng góp công khiến khoảnh khắc của nam MC tại concert 4 thêm viral khắp cõi mạng.

Lê Dương Bảo Lâm còn lên tiếng "bóc trần" sự thật về chuyện ăn uống của MC Trấn Thành: "2 anh em đi chơi Noel. Anh nói anh nay healthy toàn ăn đồ luộc, Diễm mới biết là anh toàn ăn ba rọi luộc, lâu lâu ngán chuyển qua dùng ít phèo luộc".

Trấn Thành sau đó cũng không kém cạnh khi lên bài đánh tiếng cảnh cáo đàn em: "Con Diễm nó kiếm chuyện với tôi sáng giờ! Mấy ní coi phim Tết mà thấy vai của nó ngắn hơn cái đầu bút chì thì hiểu lý do vì sao nhé. Bên phải thấy cưng chứ bên trái thấy kinh nha!". Hậu concert 4 Anh trai say hi, Trấn Thành đã thu hút lượng tương tác "không phải dạng vừa".

Lê Dương Bảo Lâm nhanh chóng "nhập cuộc" để cà khịa chế độ ăn healthy của đàn anh

Trấn Thành lập tức "phản đòn", dọa cắt bớt thời lượng trong phim sắp chiếu

Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục khiến cư dân mạng bật cười khi nhắc lại khẩu phần ăn và luyện tập thể thao của Trấn Thành

Captain Boy đầu têu đăng hình Ông già Noel Trấn Thành lên fanpage chương trình và cả trang cá nhân

Anh Tú Voi nổi tiếng lầy lội không thua kém ai

Hari Won vào cuộc khiến chồng chỉ biết câm nín

Tương tác giữa Trấn Thành và các nghệ sĩ nhận về hàng loạt tương tác "haha" từ netizen

Thời điểm làm phim Mai, Trấn Thành từng thừa nhận bản thân tăng tới 8kg bởi vì quá stress. "Tôi làm phim, tôi bị stress vì suy nghĩ nhiều quá, đâu có ai muốn xảy ra. Người ta stress người ta ốm, còn tôi thì mập, không hiểu sao kỳ ghê. Tôi lên tầm 8 kg so với lúc trước khi quay phim", anh chia sẻ. Nam đạo diễn từng tiết lộ có thời điểm chỉ số cân nặng lên đến hơn 80kg, sau đó giảm cân thành công rồi lại trở về thân hình tròn trịa.

Trấn Thành từng xuất hiện với diện mạo tròn trịa vì bị tăng cân mất kiểm soát

Ngay khi concert đang diễn ra, Trấn Thành đã phải đăng bức ảnh bị chụp rõ dấu hiệu tăng cân và nói: "Tôi chết lặng, kêu mấy bà fan đừng chụp nọng, mấy bả chụp bụng. Lịm luôn. Do góc chụp thôi cả nhà. Hình bên phải mới là bụng thật của em ngoài đời. Em hận stylist giao bộ đồ này với con bé fan nào chụp hình này nha. Em ghi trong lòng, thòng trong dạ nha. Má ơi nó nhục".

Trấn Thành còn tự minh oan vóc dáng của bản thân bằng hình ảnh chỉn chu, cool ngầu ở hậu trường concert