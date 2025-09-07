1 mỹ nhân phát hiện mang song thai sau khi cắt bỏ cổ tử cung vì mắc ung thư

Vào ngày 6/9, nữ idol hiện tượng 1 thời ChoA (Crayon Pop) thông báo mang thai. Nữ idol này không khỏi xúc động, gọi đây là "phép màu" vì cô từng mắc ung thư cổ tử cung và được chẩn đoán rất khó có con.

ChoA khóc nghẹn ngào kể về hành trình khó khăn: "Tôi đã gặp 1 giáo sư, phẫu thuật ung thư thành công và hồi phục. Sau nhiều lần thụ thai tự nhiên, vợ chồng tôi thử thụ tinh trong ống nghiệm. Và như 1 phép màu, em bé đã đến với chúng tôi ngay lần thử đầu tiên". Mọi chuyện còn kỳ diệu hơn khi ChoA chỉ cấy 1 phôi thai vì đã cắt bỏ cổ tử cung, nhưng phôi lại phân tách thành 2 em bé sinh đôi cùng trứng. Xác suất cho trường hợp này chỉ là 1%.

ChoA ngỡ ngàng khi phát hiện mang thai

Cô bật khóc vì quá xúc động

Được biết thời gian dự sinh là tháng 3 năm sau. Bên cạnh thông báo tin mừng, thành viên Crayon Pop còn cảm ơn gia đình, bạn bè, người hâm mộ luôn động viên cô vượt qua căn bệnh ung thư và giờ đây là sắp trở thành 1 người mẹ. ChoA sẽ tiếp tục cập nhật hành trình mang thai, chia sẻ kiến thức điều trị bệnh ung thư nhằm giúp ích cho những người có hoàn cảnh tương tự.

Thông tin này nhanh chóng gây bão mạng xã hội Hàn Quốc. ChoA nhận được "cơn mưa" lời chúc mừng từ người hâm mộ. Fan không khỏi mừng cho ChoA đã khỏi bệnh ung thư cổ tử cung và giờ đây thỏa nguyện ước mơ làm mẹ.

Đối với người từng bị ung thư cổ tử cung như ChoA, việc mang thai là phép màu

Nữ idol xu hướng 1 thời được chẩn đoán mắc căn bệnh này vào tháng 5/2023. Biến cố sức khỏe ập đến bất ngờ khiến cô bàng hoàng bởi bản thân kết hôn chưa đầy 2 năm và đang trong giai đoạn chuẩn bị cho việc mang thai. ChoA chia sẻ rằng cô không thể chấp nhận bệnh tình và đi đến 5 bệnh viện hàng đầu khác nhau để kiểm tra với hy vọng chẩn đoán ban đầu đã sai. Tuy nhiên, kết quả vẫn là nữ ca sĩ có khối u kích thước 3 cm trong tử cung. Theo ChoA, điều làm cô suy sụp hơn cả là bác sĩ cho biết cô sẽ khó mang thai sau khi tiến hành điều trị ung thư.

Nữ idol này sốc nặng bởi từ bé đến lớn, cô luôn rất khỏe mạnh. Bệnh ung thư khiến cô nhìn nhận lại và phát hiện lối sống kém khoa học, thói quen ăn uống không lành mạnh, ngủ không đủ giấc và thường xuyên bị stress đã ảnh hưởng đến sức khỏe. Bệnh ung thư lấy đi của ChoA nhiều thứ, nhưng đồng thời cũng mang lại cho cô những bài học và sự hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc sống. Cựu thành viên Crayon Pop chia sẻ rằng cô thêm niềm tin chiến thắng bệnh tật nhờ sự sát cánh, động viên của chồng.

Từ nữ idol xinh đẹp, ChoA trở nên tiều tụy vì bệnh tật

ChoA sinh năm 1990, là thành viên Crayon Pop - nhóm nhạc nổi từng khuynh đảo khắp châu Á với bản hit Bar Bar Bar, từng diễn mở màn cho Lady Gaga. Sau khi nhóm tan rã, nữ idol chuyển hướng làm YouTuber. Cuối năm 2021, nữ idol đình đám Kpop kết hôn với doanh nhân hơn cô 6 tuổi. Cặp đôi tổ chức đám cưới ở 1 khách sạn sang chảnh, tráng lệ như lâu đài cổ tích tại Seoul, Hàn Quốc.

Crayon Pop từng là hiện tượng khắp châu Á