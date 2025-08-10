Giống như nhiều sao Vbiz khác, Thái Trinh giữ kín thông tin trong thời gian đầu mang thai. Khi bước sang tháng thứ 6, nữ ca sĩ sinh năm 1993 mới thông báo tin vui này tới khán giả. Trên trang cá nhân, Thái Trinh mới đây chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc bí mật đánh úp tin có con đầu lòng với ông xã Thái Minh.

Nữ ca sĩ 9x cho biết đã giấu chồng trong suốt một tuần để xét nghiệm lại cho chắc chắn. Khi bước vào nhà mở gói quà là que thử thai do Thái Trinh chuẩn bị, Thái Minh đã vỡ òa hạnh phúc và ôm chầm lấy cô: "Anh có hai em bé rồi. Có sẵn một em bé là em rồi, nhỉ". Khoảnh khắc tình cảm này thể hiện sự cưng chiều hết mực của anh với Thái Trinh.

Hiện tại, clip này của cặp đôi đã nhận về gần 500.000 lượt xem trên mạng xã hội. Dưới phần bình luận, không ít netizen cho rằng Thái Trinh đã thắng đời 1-0 vì lấy đúng người.

Thái Trinh thông báo tin mang thai với chồng bằng cách đặc biệt

Nữ ca sĩ sinh năm 1993 thừa nhận đã giấu kín chuyện có con trong suốt 1 tuần để xét nghiệm lại cho chắc chắn

Ngay khi biết thông tin này, ông xã Thái Minh đã nhào tới ôm chầm và hôn cô

Cuối tháng 7, Thái Trinh thông báo tin vui mang thai con đầu lòng với khán giả. Cô viết: "Suốt 5 tháng nay là những trải nghiệm mới mẻ, hai vợ chồng vừa mừng vừa vui vừa lạ lẫm với danh xưng ông bố bà mẹ, ngại ngùng mãi chưa quen. Một chiếc ảnh nhỏ - một thay đổi lớn của cuộc đời tụi mình. Em bé ơi, bố mẹ đang đợi con bằng tất cả tình yêu".

Ca sĩ cũng thừa nhận gặp những thay đổi tâm lý khi có con. Cô thừa nhận bản thân dễ buồn và suy tư hơn trước. Trên trang cá nhân, Thái Trinh chia sẻ: "Bầu bí vô cái hay overthink đủ thứ trên đời, hay dễ tự buồn các thứ. Xong lại quẹt mắt quẹt mũi đứng dậy đi ăn cho đúng bữa uống thuốc cho đúng cữ. Được cái từ ngày bầu tôi dũng cảm hơn, đi tiêm đủ thứ hết sợ, để dành sau này lỡ có tiêm gây tê màng cứng sợ sau".

Thái Trinh thừa nhận bản thân dễ buồn, suy tư khi mang thai con đầu lòng

Chồng của Thái Trinh sinh năm 1999, nhỏ hơn vợ 6 tuổi. Anh không hoạt hoạt động showbiz mà làm kinh doanh ngành nhựa. Trước khi đi đến cái kết như hiện tại, nữ ca sĩ cho biết cả hai đồng hành trong những lúc khó khăn đến mức chỉ biết ôm nhau, không nhìn gì xung quanh mà chỉ nhìn vào mắt nhau để vững tin bước tiếp. Trong những lúc gặp thăng trầm, Thái Minh là người sát cánh, đồng hành và tiếp thêm động lực cho Thái Trinh.

Trong hôn lễ, Thái Trinh bày tỏ tình cảm với chồng: "Yêu anh là một hành trình. Em hân hạnh được cùng anh phiêu lưu trong chuyến hành trình ấy ở kiếp sống này. Từ giây phút này, cuộc sống của em bước sang một trang mới. Những lời thề hôm nay không chỉ khiến chúng ta rơi nước mắt trong ngày cưới, mà sẽ là ngọn hải đăng dẫn lối, giúp ta vượt qua mọi sóng gió.

Dù có lúc nóng giận, em vẫn sẽ nhớ rằng anh là người bạn đời của em. Cảm ơn anh vì đã chọn em làm bạn đồng hành để cùng già đi, và cảm ơn vì mỗi kiếp sống, ta đều tìm thấy nhau. Em cảm ơn kiếp này, chúng ta lại được bên nhau".