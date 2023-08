1 loại bột được mệnh danh là “thuốc trẻ hóa”, dùng thường xuyên còn hỗ trợ giảm cân và phòng bệnh ung thư

Đó chính là bột cỏ lúa mì. Cỏ lúa mì được biết đến như một loại thảo dược tốt cho sức khỏe, có thể sử dụng ở dạng nước ép tươi hoặc dạng bột. Do loại thực phẩm này mới du nhập vào Việt Nam những năm gần đây, cho nên không phải ai cũng biết lợi ích của nó.

Bột cỏ lúa mì gần đây rất được nhiều người ưa chuộng vì lợi ích tuyệt vời.

Lợi ích của bột cỏ lúa mì

Cỏ lúa mì (còn có tên khác là Tiểu Mạch Thảo hoặc Cỏ mạch) là phần thân và rễ của cây lúa mì non từ 8-12 ngày tuổi. Loại cây này được trồng chủ yếu ở các vùng ôn đới trên khắp châu Âu và Mỹ. Khi đến lúc có thể sử dụng được, người ta cắt lá cỏ lúa mì để ép lấy nước hoặc sấy thành bột.

Loại cây này chứa một loạt các dưỡng chất quan trọng như carbohydrate, protein, vitamin và khoáng chất… Nhờ vào sự linh hoạt của nó, cỏ lúa mì có thể được sử dụng để làm nhiều sản phẩm khác nhau, từ những lát bánh mì chất lượng cho đến những ly bia thơm mát.

Cỏ lúa mì không chỉ là một loại cây cung cấp lương thực quan trọng mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kể. Theo nghiên cứu từ Viện Y tế Hippocrates Health Institute (Mỹ), cỏ lúa mì là loại thực phẩm đến từ thiên nhiên có lợi ích cực tốt với sức khỏe con người. Điển hình là các lợi ích sau:

Cỏ lúa mì thường được sử dụng dưới dạng bột mì thô.

- Giàu chất chống oxy hóa

Do có nguồn gốc từ thực vật nên cỏ lúa mì rất giàu chất chống oxy hóa. Khi đi vào cơ thể, chúng sẽ bảo vệ tế bào khỏi các tác động của gốc tự do – các phân tử không ổn định có khả năng gây hại cho tế bào và DNA - làm giảm nguy cơ lão hóa sớm, giảm thiểu nếp nhăn do tuổi tác.

Các chất chống oxy hóa cũng được biết đến với khả năng tăng cường sức kháng của cơ thể. Chúng giúp cải thiện hệ thống miễn dịch, hỗ trợ cơ thể tăng khả năng đối phó với các bệnh lý và nhiễm trùng.

- Giảm nguy cơ mắc bệnh tim, hỗ trợ sức khỏe não bộ và thị giác

Nhờ giàu chất chống oxy hóa, cỏ lúa mì đã được chứng minh là giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Cụ thể, chúng sẽ kìm hãm quá trình oxy hóa LDL (lipoprotein có mật độ thấp), ngăn chặn việc tạo ra các gốc tự do gây tổn thương mạch máu. Điều này giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và các bệnh lý liên quan đến động mạch.

Thêm vào đó, chất chống oxy hóa cũng hỗ trợ bảo vệ não và mắt. Các chất như beta-carotene (một dạng của vitamin A) và lutein giúp bảo vệ mắt khỏi tác động của tia tử ngoại, cũng như các gốc tự do gây tổn thương mắt. Chưa kể cỏ lúa mì cũng giúp tăng cường chức năng não, giảm nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan đến tuổi tác như Alzheimer.

Bột cỏ lúa mì vừa tốt cho vóc dáng lại ngăn ngừa bệnh tật, tốt cho sức khỏe.

- Phòng chống ung thư

Cỏ lúa mì là một nguồn giàu chất xơ, đặc biệt là chất xơ hòa tan. Những chất xơ này có khả năng giúp duy trì sức khỏe tiêu hóa và ngăn chặn quá trình tái tạo tế bào ung thư. Khi đi vào cơ thể, chúng sẽ "hút" các hợp chất độc hại trong ruột, sau đó loại bỏ chúng ra ngoài trước khi có thể gây tổn thương cho tế bào.

Cỏ lúa mì cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, E, beta-carotene… giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương của gốc tự do. Theo các chuyên gia, các gốc tự do có thể gây tổn thương tế bào và gây ra các biến đổi gen, dẫn đến sự phát triển của tế bào ung thư. Bổ sung đủ chất chống oxy hóa là một trong những cách giúp phòng chống ung thư hữu hiệu nhất.

- Hỗ trợ giảm cân

Nhờ giàu chất xơ hòa tan, cỏ lúa mì sẽ tạo cảm giác no lâu hơn sau khi ăn, từ đó giúp kiểm soát lượng thức ăn tiêu thụ. Áp dụng chế độ ăn giàu chất xơ hòa tan từ cỏ lúa mì có thể ngăn chặn cảm giác đói cả ngày, giúp bạn tiêu thụ ít calo hơn và giảm cân một cách hiệu quả.

Thêm vào đó, cỏ lúa mì có chỉ số đường huyết tương đối thấp, cho nên sẽ không làm tăng đột ngột đường huyết sau khi ăn. Về lâu dài, điều này giúp kiểm soát cường độ cảm giác đói và cản trở việc ăn quá nhiều trong thời gian ngắn. Nếu đang trong chế độ ăn kiêng, bạn nên cân nhắc việc sử dụng loại thực phẩm này.

Hãy sử dụng bột cỏ lúa mì thường xuyên nếu có điều kiện.

Cách sử dụng bột cỏ lúa mì

Cỏ lúa mì có thể sử dụng dưới dạng bột mì thô, pha cùng với sinh tố và nước trái cây. Có thể lựa chọn trộn nó với sữa, mật ong hoặc nước ép trái cây để làm tăng hương vị thơm ngon. Hoặc bạn có thể sử dụng cỏ lúa mì dưới dạng viên nang có bổ sung hương vị.

Khi mới bắt đầu làm quen với cỏ lúa mì, bạn chỉ nên dùng 30ml nước nguyên chất pha loãng cùng với 100ml nước để uống. Đối với bột cỏ lúa mì, bạn hãy pha nửa muỗng cà phê với 200ml nước ấm, uống 2 lần/ngày. Sau khi đã quen, bạn có thể tăng lên 1 muỗng cà phê bột lúa mì cho mỗi lần uống.

Tuy cỏ lúa mì là một loại thực phẩm tốt cho cơ thể, nhưng nếu dùng quá nhiều có thể dẫn đến tiêu chảy và nôn mửa. Phụ nữ có thai nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Bên cạnh đó, với những người uống lần đầu thì loại bột này có vị ngọt đậm và mùi cỏ đặc trưng, có thể sẽ gây khó uống. Cho nên bạn có thể kết hợp với các loại trái cây để ngon hơn và tăng cường lợi ích.

Theo Indiatimes, Healthline