Một buổi sáng, anh H (sống tại TP.HCM) phát hiện những vết bầm tím lốm đốm trên cánh tay và đùi dù không hề va chạm mạnh. Anh nghĩ do "thiếu ngủ hay mệt mỏi" nên bỏ qua. Vài tuần sau, các vết bầm xuất hiện ngày càng nhiều, kèm chảy máu cam và tình trạng mệt mỏi kéo dài. Khi đi khám, anh bất ngờ nhận kết quả mắc ung thư máu cấp tính.

Trường hợp của anh H không phải hiếm. Theo các chuyên gia, vết bầm tím trên da xuất hiện bất thường, không rõ nguyên nhân có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của một số bệnh lý nghiêm trọng, trong đó có ung thư.

Theo thống kê y khoa, khoảng 20–30% bệnh nhân ung thư máu từng có biểu hiện bầm tím hoặc xuất huyết dưới da trước khi được chẩn đoán.

Vết bầm trên da. (Ảnh minh họa)

Không phải vết bầm nào cũng "lành tính"

BSCKII Lâm Quốc Trung, Phó Trưởng khoa Hóa trị ung thư, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM , cho biết: "Vết bầm tím trên da có thể liên quan đến các rối loạn lành tính và cũng có thể là dấu hiệu của các bệnh lý ác tính như ung thư máu. Tuy nhiên, nếu vết bầm tím xuất hiện đột ngột, lan rộng, kèm các triệu chứng toàn thân thì cần đặc biệt lưu ý" .

Trong các bệnh lý ung thư, vết bầm trên da thường là dấu hiệu cảnh báo ung thư máu hoặc các bệnh lý tủy xương gây giảm tiểu cầu.

" Tiểu cầu đóng vai trò quan trọng trong quá trình đông máu. Khi cơ thể bị va chạm, các tế bào tiểu cầu sẽ tập trung lại để tạo cục máu đông, giúp cầm máu và làm lành vết thương. Nếu số lượng tiểu cầu giảm mạnh, cơ thể sẽ không thể thực hiện chức năng này, khiến người bệnh dễ xuất hiện các vết bầm tự nhiên hoặc chảy máu khó cầm ", bác sĩ Lâm Quốc Trung cho biết.

Ngoài ra, một số trường hợp ung thư di căn gan cũng có thể gây rối loạn đông máu. Nguyên nhân là do gan đảm nhận vai trò sản xuất các yếu tố đông máu, khi gan bị tổn thương, các yếu tố đông máu cũng giảm xuống, khiến người bệnh dễ bầm tím dù chỉ bị va chạm nhẹ hoặc thậm chí không va chạm.

Những dấu hiệu đi kèm cần đặc biệt chú ý

Theo bác sĩ Trung, vết bầm chỉ là một trong nhiều dấu hiệu cảnh báo. Khi tế bào ung thư trong máu hoặc tủy xương tăng sinh bất thường, chúng sẽ "chiếm chỗ" của tế bào tạo máu lành tính, gây ra hàng loạt rối loạn khác trong cơ thể, bao gồm:

- Giảm hồng cầu khiến người bệnh xanh xao, mệt mỏi, chóng mặt, mất năng lượng.

- Giảm bạch cầu làm cơ thể dễ nhiễm trùng, chậm hồi phục.

- Giảm tiểu cầu gây ra tình trạng chảy máu cam, chảy máu chân răng, xuất huyết dưới da.

- Triệu chứng toàn thân khác như nổi hạch, sụt cân nhanh, đổ mồ hôi đêm, sốt nhẹ kéo dài.

"Đây là những dấu hiệu sớm của rối loạn tủy xương hoặc ung thư máu mà người bệnh thường dễ bỏ qua. Nhiều bệnh nhân chỉ đến khám khi các triệu chứng đã nặng, khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn" , bác sĩ Trung nhấn mạnh.

Khi nào cần đi khám?

Bác sĩ Lâm Quốc Trung khuyến cáo, người dân nên đi khám sớm nếu phát hiện vết bầm trên da có các đặc điểm sau:

- Xuất hiện nhiều, đột ngột mà không do va chạm.

- Phân bố ở vùng ít va chạm như lưng, bụng, ngực.

- Lâu tan sau nhiều ngày hoặc lan rộng không rõ nguyên nhân.

- Kèm theo chảy máu cam, chảy máu chân răng, mệt mỏi, sụt cân.

"Khi xuất hiện vết bầm bất thường, người bệnh nên đến cơ sở y tế uy tín để khám và làm xét nghiệm máu tổng quát" , bác sĩ Trung khuyến cáo.

Nếu kết quả cho thấy giảm tiểu cầu, giảm hồng cầu, bất thường tế bào máu ngoại vi, bác sĩ có thể chỉ định chọc tủy xương để xác định có sự xuất hiện của tế bào ác tính hay không. Việc phát hiện sớm giúp nâng cao hiệu quả điều trị, nhiều trường hợp ung thư máu nếu được phát hiện ở giai đoạn đầu có thể đáp ứng tốt với hóa trị hoặc ghép tủy.

Bác sĩ khuyến cáo mọi người không nên chủ quan với những dấu hiệu nhỏ vì cơ thể luôn gửi tín hiệu cảnh báo. Mọi người cũng nên kiểm tra sức khoẻ định kỳ, người bệnh có thể phát hiện ung thư ở giai đoạn có thể điều trị hiệu quả nhất.