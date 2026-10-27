1 cặp đôi vừa công khai hẹn hò đã vướng nghi vấn chia tay: Hờ hững ra mặt, yêu hay không yêu nói 1 lời

Thượng Công Chúa đang trở thành tâm điểm chú ý của màn ảnh Hoa ngữ khi đánh dấu màn tái hợp của Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ sau thành công của Cửu Trọng Tử. Lên sóng ngày 23/10, phim nhanh chóng vượt mốc nhiệt độ 24.000 trên Tencent Video sau khoảng 2 giờ, đạt đỉnh 24.971 trong ngày đầu tiên và có hơn 4 triệu lượt đặt trước. Tuy nhiên, bên cạnh sức nóng của tác phẩm, màn tương tác giữa hai diễn viên chính cũng gây bàn tán khi Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ bất ngờ "quay ngoắt" thái độ tại sự kiện quảng bá ngày 26/10, mặc cho trước đó còn "tình bể bình" trước chốn đông người.

Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ vốn sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhờ nhiều lần hợp tác, đặc biệt là Cửu Trọng Tử. Trong Thượng Công Chúa, cả hai tiếp tục đóng cặp, khiến người hâm mộ càng tích cực ghép đôi. Ngày 15/10, Lý Quân Nhuệ bất ngờ xuất hiện tại buổi ghi hình Xin Chào Thứ Bảy để đón Mạnh Tử Nghĩa tan làm. Anh ôm cô trước mặt mọi người, sau đó cả hai cùng che ô dưới mưa, đi công viên giải trí và chơi nhiều trò chơi. Những hình ảnh Lý Quân Nhuệ chăm sóc bạn diễn, từ mua đồ uống nóng đến nghiêng ô về phía cô, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người tin rằng mối quan hệ của họ đã vượt qua giới hạn đồng nghiệp.

Thế nhưng, tại sự kiện quảng bá Thượng Công Chúa ngày 26/10, bầu không khí giữa hai người lại bị nhận xét là khác hẳn. Dù vẫn thực hiện những hoạt động tương tác theo kịch bản như cài hoa, khoác áo cho nhau, Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ bị cho là khá khách sáo, thiếu sự gần gũi tự nhiên. Một số khoảnh khắc cả hai đứng cách nhau, ít chủ động tương tác khiến cư dân mạng đặt câu hỏi liệu cặp đôi có đang xảy ra vấn đề. Từ những màn phát đường dồn dập chỉ vài ngày trước, họ bất ngờ bị nhận xét trông chẳng khác nào người yêu cũ vừa chia tay trong hòa bình.

Sự thay đổi này càng gây chú ý khi trước đó, những tương tác giữa hai diễn viên từng tạo nên cơn sốt "đu OTP" trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng khán giả đang quá nhạy cảm trước những biểu hiện nhỏ nhất của nghệ sĩ. Hơn nữa, các hoạt động thân mật hồi giữa tháng 10 diễn ra trong thời điểm Thượng Công Chúa đẩy mạnh quảng bá, nên chưa thể xem đó là bằng chứng xác nhận tình cảm ngoài đời. Đến nay, cả Mạnh Tử Nghĩa lẫn Lý Quân Nhuệ đều chưa chính thức xác nhận chuyện hẹn hò.

Đằng sau nghi vấn tình cảm còn là tranh cãi giữa fan couple và người hâm mộ riêng của hai diễn viên. Một bộ phận khán giả cho rằng việc liên tục quảng bá hình tượng cặp đôi quá ngọt ngào, "bón đường" liên tục có thể phản tác dụng, khiến công chúng khó phân biệt đâu là tương tác phục vụ phim ảnh, đâu là tình cảm thực sự. Trong khi đó, fan couple vẫn tin rằng những cử chỉ tự nhiên giữa hai người không dễ chỉ là diễn xuất. Chính sự nhập nhằng này khiến mọi động thái của Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ đều bị soi xét kỹ lưỡng.

Từ những màn tương tác thân mật đến khoảnh khắc bị nhận xét là hờ hững, Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ đang khiến người hâm mộ trải qua một phen hụt hẫng. Tuy nhiên, khi người trong cuộc chưa xác nhận mối quan hệ, chuyện chia tay vẫn chỉ dừng ở suy đoán của cư dân mạng. Có lẽ điều khiến khán giả tò mò nhất lúc này không phải họ đã chia tay hay chưa, mà là liệu những màn phát đường từng gây sốt thực sự xuất phát từ tình cảm cá nhân hay chỉ là một phần trong chiến dịch quảng bá Thượng Công Chúa.

Trong cuộc đua quảng bá phim Hoa ngữ, kiểu tương tác “phát đường rồi bất ngờ lạnh nhạt”, khiến khán giả liên tục đoán già đoán non về mối quan hệ của hai diễn viên có thể tạo hiệu ứng truyền thông không kém những màn thể hiện tình cảm công khai. Khi khán giả còn tranh luận liệu cả hai thực sự thân thiết hay chỉ đang phối hợp quảng bá, tên tuổi diễn viên và bộ phim vẫn được nhắc đến rộng rãi trên mạng xã hội.

Thượng Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Y Nhân Khuê Khuê, lấy bối cảnh một vương triều hư cấu đầy biến động. Phim xoay quanh Đan Dương công chúa Mộ Vãn Dao (Mạnh Tử Nghĩa), người không cam chịu để số phận và những toan tính hoàng quyền quyết định cuộc đời mình, cùng Ngôn Thượng (Lý Quân Nhuệ), chàng thư sinh xuất thân hàn môn mang trong lòng những khúc mắc và mối thù riêng.

Cuộc gặp gỡ của cả hai bắt đầu tại Lĩnh Nam, khi xe ngựa của Mộ Vãn Dao gặp sự cố trên đường hồi kinh và nàng tình cờ quen biết Ngôn Thượng. Từ những lần giúp đỡ, thăm dò và hiểu lầm, hai người dần nảy sinh tình cảm. Với sự hỗ trợ của công chúa, Ngôn Thượng bước chân vào con đường khoa cử và quan trường, từng bước thực hiện kế hoạch báo thù. Cả hai sau đó cùng bị cuốn vào những cuộc đấu trí chốn triều đình, đối mặt với thế lực gian thần và những biến động liên quan đến vận mệnh quốc gia.