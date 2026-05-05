1 ca sĩ thấy hết thời vì lỡ nặng ... 68kg?

Một nữ thần tượng Kpop mới đây đã tiết lộ khoảnh khắc gây sốc khi, cô đạt đến cân nặng cao nhất trong đời và câu chuyện về chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Thậm chí nữ ca sĩ này còn phải hy sinh cả cơ bắp để giảm cân.

Trong chương trình Noon Hope Song with Kim Shin Young phát sóng ngày 4/5 trên đài MBC FM4U, Soyou (SISTAR), Hyeongjun - Wonjin (Cravity) đã xuất hiện với tư cách khách mời. Tại đây, DJ Kim Shin Young nói: “ Tôi đã xem Soyou trên chương trình Knowing Bros. Cô ấy từng là biểu tượng của việc ăn kiêng rồi lại tăng cân trở lại, nhưng giờ cô ấy đã trở thành biểu tượng của việc ăn kiêng. Thực tế, việc giảm cân từ thân hình của Soyou còn khó hơn nhiều ”.

Soyou chia sẻ về chuyện giảm cân trên sóng radio. Ảnh: Koreaboo

Thành viên SISTAR cười và nói: “ Nhiều người nghĩ tôi giảm cân từ một người gầy gò, nhưng thực ra tôi giảm cân sau khi đạt đến cân nặng cao nhất và bị sốc vì điều đó ”. Kim Shin Young tiếp tục cảm thán: “ Em rất quyết đoán. Khi đã quyết định thì sẽ làm đến cùng. Cân nặng cao nhất của em là bao nhiêu? ”. Trước câu hỏi này, Soyou thành thật trả lời là 68kg.

Nữ ca sĩ chia sẻ về quãng thời gian nặng nhất trong đời: “ Khi nhìn thấy cân nặng của mình, em cảm thấy đây không phải là hình mẫu của một người nổi tiếng. Em thậm chí còn có rất nhiều cơ bắp. Vì vậy, em bắt đầu giảm cân và bị chững lại ở mức 55-54 kg. Nhưng việc từ bỏ cơ bắp thật khó, nên em tự hỏi mình phải làm gì”.

Không chỉ cảm thấy mình không còn là người nổi tiếng, Soyou còn bắt đầu che kín bản thân vì mặc cảm. Cuối cùng, cô quyết định giảm cả cơ bắp: “ Vào thời điểm đó, khi bộ phim 'PDA' ra mắt, em đã che kín toàn thân, vì vậy em nghĩ sẽ tốt hơn nếu giảm cân để mặc vừa quần áo, nên em thậm chí còn giảm cả cơ bắp ”.

Nữ ca sĩ cảm thấy mình không phải người nổi tiếng, hết thời khi nặng 68kg. Ảnh: Koreaboo

Những chia sẻ của Soyou nhanh chóng khiến cư dân mạng xứ Hàn phải bàn tán. Nhiều người khâm phục nỗ lực giảm cân của nữ ca sĩ. Song cũng có nhiều người lo ngại cho sức khỏe của cô, chỉ trích quan điểm "người nổi tiếng phải gầy" tồn tại trong showbiz. Nhất là gần đây, cô đã khoe ảnh diện bikini với thân hình "mỏng như tờ giấy", gầy gò đến mức đáng báo động, dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng ám ảnh cân nặng và văn hóa siêu gầy vẫn đang hoành hành trong giới Kpop.

Sự lo lắng của công chúng càng có cơ sở khi Soyou trong quá khứ từng nhiều lần chia sẻ về những khó khăn và ám ảnh trong quá trình giảm cân của mình. Khi còn hoạt động với SISTAR, Soyou là người rất chú trọng giữ dáng. Cô từng tiết lộ phải trải qua chế độ ăn kiêng và tập luyện hà khắc, đôi khi chỉ ăn 4 quả trứng cút và một ít salad trong một ngày để giữ được vóc dáng chuẩn idol.

Ảnh: Koreaboo

Soyou từng là biểu tượng khỏe khắn, gợi cảm của Kpop. Ảnh: Koreaboo

Chính Soyou từng nói về áp lực phải gầy trong giới Kpop. Sự ám ảnh về thân hình "siêu gầy" không chỉ ảnh hưởng đến cô mà còn là vấn đề chung của nhiều thần tượng nữ. Giới giải trí Hàn Quốc vẫn đang cổ súy một cách ngầm hiểu rằng "càng gầy càng đẹp", đẩy nhiều idol vào tình trạng nguy hiểm cho sức khỏe.

Việc các thần tượng quá gầy gò có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ, khiến họ chạy theo những tiêu chuẩn vẻ đẹp không thực tế và có hại cho sức khỏe. Đã đến lúc ngành công nghiệp Kpop cần có cái nhìn đa dạng hơn về vẻ đẹp, khuyến khích sự khỏe mạnh, cân đối thay vì ám ảnh về cân nặng. Các thần tượng là những người có sức ảnh hưởng lớn, và hình ảnh của họ có thể định hình suy nghĩ của hàng triệu người hâm mộ.

Ảnh: Koreaboo

Tuy nhiên giờ đây, Soyou có dấu hiệu giảm cân quá đà, thân hình gầy trơ xương.Ảnh: Koreaboo

Nguồn: Koreaboo