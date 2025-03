Tối ngày 30/3, Jisoo đã chính thức mang buổi fanmeeting Lights, Love, Action đến Cung Điền Kinh Trong Nhà Mỹ Đình. Là lần đầu tiên trở lại Việt Nam sau gần 2 năm kể từ concert Born Pink Hà Nội, đông đảo V-Blink từ khắp các tỉnh thành trên cả nước hội tụ lại thủ đô để chung vui cùng thần tượng.

Jisoo chào đón fan Việt với loạt ca khúc solo như Flower, earthquake, All Eyes On Me, You Love, Hugs & Kissed và Tears. Sự xuất hiện của nữ idol khiến sân khấu như bùng nổ, ai nấy cũng hò reo hưởng ứng. Đặc biệt, khả năng ca hát của Jisoo được đánh giá là đã tiến bộ vượt bậc, trình diễn ổn định và vững vàng hơn thấy rõ. Có thể thấy, Jisoo đã cố gắng tập luyện để cải thiện yếu điểm, giúp buổi fanmeeting thêm phần chỉn chu.

Visual qua màn hình LED của chị cả BLACKPINK khiến fan trầm trồ không ngớt

Là thành viên đảm nhận vị trí ngoại hình của BLACKPINK, Jisoo khiến fan sửng sốt với visual ngoài đời đẹp khó rời mắt, càng nhìn càng mê tít. Trên màn hình LED, nữ idol vẫn có thể khoe trọn nhan sắc nét căng, ngọt ngào rạng rỡ không vết xước. Sau 9 năm trong nghề, Jisoo vẫn trẻ trung không đổi thay, không hổ danh là “hoa hậu Kpop”.

Dù ảnh chất lượng thấp nhưng nhan sắc của Jisoo chất lượng HD 4K nét căng

Người hâm mộ không khỏi xuýt xoa trước nhan sắc mỹ miều, diễm lệ của Jisoo trên sân khấu fanmeeting Hà Nội. V-BLINK khen ngợi Jisoo tỏa ra hào quang người nổi tiếng, đi thoáng qua giao lưu với fan cũng tỏa ra khí chất ngời ngời như “áo đảo” đối phương.