Yoona được Lee Jun Ho cứu nguy, rating King the Land không ngừng tăng cao

Gặp nhiều tranh cãi về nội dung nhưng King the Land - Khách Sạn Vương Giả vẫn cho thấy sự bùng nổ của mình qua từng tập. Ở tập 5 lần này, "phản ứng hóa học" của Yoona và Lee Jun Ho tiếp tục nâng lên tầm cao mới, chính vì vậy rating phim của có sự tăng trưởng nhẹ từ 9,645% lên 9,672%, trở thành mốc cao nhất mới ở phân khúc trung bình toàn quốc.

Tập 5 của King the Land tiếp tục từ khung cảnh lãng mạn khi Sa Rang (Yoona) ngã vào vòng tay của Gu Won (Lee Jun Ho). Vì biết cô có sinh nhật khá tệ nên anh đã mở lời mời cô đi ăn tối, còn mua quần áo và giày đúng size cho cô thay vì trời mưa. Sa Rang đã có bữa tối ấm cúng với giám đốc của mình, còn được anh tặng bánh kem và chúc sinh nhật.

Khi về nhà, Sa Rang tiếp tục bị tên bạn trai quấy rầy nên đã dọa báo cảnh sát rồi lên nhà. Khi thấy tên này không chịu bỏ cuộc, nam chính King the Land đã "dằn mặt" và cảnh cáo anh, sau đó gọi điện hỏi thăm người đẹp.

Gu Won giải cứu mỹ nhân khỏi tên bạn trai tồi

Tại nhà, Sa Rang bị 2 cô bạn thân tra hỏi về bộ quần áo, cho rằng người con trai tặng cô những thứ này chắc chắn thích cô. Thế là nữ chính King the Land đã hẹn sếp ra ngoài nói chuyện vào ngày hôm sau. Cứ tưởng sẽ được nói gì đó ngọt ngào, Gu Won lại "lớ ngớ" khi hóa ra Sa Rang chỉ tặng quà lại thay cho lời cảm ơn vào hôm sinh nhật mà thôi. Mất kiên nhẫn, Gu Won đã quyết định rủ nữ chính King the Land đi ăn tối luôn.

Sa Rang đã dắt Gu Won đến một quán mà trước đây anh chưa từng trải nghiệm, với việc xếp hàng chờ đợi, uống bia hơi và ăn các món nấu lửa lớn "phừng phừng". Tuy vậy, cả hai đã có khoảng thời gian khá vui vẻ dù bình thường không có nhiều điểm chung.

Sang hôm sau, Gu Won bắt gặp nữ chính King the Land đang phải gọi điện cho hàng chục vị khách VIP để chào mời trở lại khách sạn, khiến anh vô cùng bực dọc. Anh vốn dĩ ghét kiểu chào hỏi xã giao "giả tạo", còn Sa Rang chỉ đang nhận lệnh của đồng nghiệp tiền bối. Cả hai nảy sinh tranh cãi và mối quan hệ lại có bước lùi.

Cảm thấy nhân viên của mình chăm chỉ thái quá, Gu Won quyết định duyệt qua sự kiện Tuần lễ Siêu nông dân mà trước đó đã bác bỏ, vô tình đẩy Sa Rang lên chỗ rừng núi hoang sơ. Sa Rang một mình leo núi để gặp trưởng làng hỏi về loài sâm quý, ai ngờ trong lúc trú mưa thì đã tự mình tìm thấy sâm.

Thế nhưng khi ấy nữ chính King the Land không may ngã xuống vực. Gu Won đã rất lo lắng và gọi điện nhiều cuộc nhưng không thành, nên đã đến tận nơi để cứu mỹ nhân. Khi tỉnh lại, Sa Rang thấy Gu Won đứng trên vách và lao xuống cứu cô, cũng chính là cảnh kết của tập 5 King the Land.

Gu Won giải cứu Sa Rang lần 2

Tập 5 lần này còn có một số tuyến câu chuyện nhỏ khác khá hấp dẫn. Hai cô bạn của Sa Rang tiếp tục khổ sở với công việc của mình: cô tiếp viên hàng không Pyung Hwa đau đầu vì nhóm của mình đứng hạng bét, còn cô quản lý cửa hàng Da Eul thì tinh tế giải quyết một vị khách thô lỗ (chính là "mẹ quốc dân" từng gây phiền toái cho Sa Rang trước đó). Ngoài ra, lần đầu tiên cuộc sống riêng của chị gái Gu Won - Hwa Ran cũng được tiết lộ, khi chồng cô muốn ly hôn nhưng cô không cho vì sợ ảnh hưởng đến chuyện thừa kế. Liệu Hwa Ran đang có những toan tính gì với em trai của mình?

Ảnh: JTBC