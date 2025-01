Yoo Yeon Seok nói về việc kết hôn với Chae Soo Bin: "Đó không phải là điều tôi có thể tự quyết định"

Sáng ngày 6/1 (giờ Hàn Quốc), nam diễn viên Yoo Yeon Seok đã gặp phóng viên của Sports Chosun tại văn phòng King Kong by Starship ở Gangnam, Seoul để phỏng vấn tóm tắt về bộ phim truyền hình phát sóng khung giờ thứ sáu - thứ bảy của MBC - phim "When the Phone Rings". Trong buổi phỏng vấn, anh đã nói về những cảnh lãng mạn của mình với Chae Soo Bin.

Về cảnh giường chiếu trong tập cuối, Yoo Yeon Seok giải thích: "Đó là khoảnh khắc quan trọng đối với cặp đôi đã xa cách về mặt tình cảm và mới giao tiếp sau ba năm kết hôn. Họ đã tìm lại được tình cảm của mình dành cho nhau thông qua một cuộc điện thoại đe dọa và sau nhiều thăng trầm, cuối cùng đã đoàn tụ. Tôi nghĩ đó là "đêm đầu tiên" thực sự của họ. Chúng tôi muốn khắc họa nó một cách đẹp đẽ, tập trung vào sự thân mật của một cặp đôi lâu năm".

Một trong những cảnh phim viral của tập 12 phim "When the Phone Rings". (Ảnh chụp màn hình)

"Tôi đã thảo luận điều này với Hee Joo (vai diễn trong phim do Chae Soo Bin thể hiện) và chia sẻ suy nghĩ của mình về tông điệu và cảm giác của cảnh quay. Chúng tôi đã lên kế hoạch cẩn thận cho các cảnh quay và thậm chí cùng nhau xem lại chúng trên video. Tôi không ngờ phản ứng lại mạnh mẽ như vậy, đặc biệt là từ những người xem ở nước ngoài, nhưng tôi rất vui vì mọi người thấy nó đáng yêu và được thực hiện tốt. Tôi nghĩ nó đã nhận được phản hồi tích cực, ngay cả từ các diễn viên đã cùng nhau xem tập cuối".

Thảo luận về những câu thoại lãng mạn trong kịch bản, Yoo Yeon Seok cho biết: "Vào thời điểm chúng tôi quay các tập 2 - 3, kịch bản cho tập 6 đã ra mắt. Khi nhìn thấy những câu thoại mãnh liệt cho tập 10, tôi tự hỏi: "Chúng ta có thực sự cần phải đi xa đến vậy không?". Ban đầu, cách truyền tải của tôi lạnh lùng và xa cách, thậm chí gần như là độc thoại trong khoảng hai tháng. Khi tôi đọc những câu thoại cho các tập sau, tôi không chắc mình nên tiếp cận chúng như thế nào. Nhưng đến khi chúng tôi quay những cảnh đó, những trao đổi cảm xúc trở nên tự nhiên hơn và tôi không cần phải kìm nén tiếng cười. Tôi có thể tập trung sâu hơn".

Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin trong phim "When the Phone Rings". (Ảnh: MBC)

Chae Soo Bin thường trìu mến gọi Yoo Yeon Seok là "Thuyền trưởng Yoo" trên phim trường, thường dựa vào anh để được hỗ trợ. Cô cũng dùng cụm từ này để cảm ơn Yoo Yeon Seok khi nhận giải tại lễ trao giải MBC Drama Awards 2024. Nói về cách gọi trên, Yoo Yeon Seok giải thích: "Vì không có nhiều diễn viên kỳ cựu trên phim trường khi các nhân vật phụ huynh không có mặt, nên tôi tự nhiên trở thành diễn viên kỳ cựu nhất. Cuối cùng, tôi đảm nhận các nhiệm vụ như tạo bầu không khí trên phim trường, thảo luận kế hoạch với đạo diễn và quay phim, và điều phối an toàn cho các cảnh nguy hiểm. Tôi đoán đó là lý do tại sao cô ấy gọi tôi là "thuyền trưởng". Tôi cũng sẽ chiêu đãi các diễn viên khi có thể, điều này có lẽ đã góp phần tạo nên biệt danh này".

Người hâm mộ ở nước ngoài, bị cuốn hút bởi sự ăn ý của họ, thậm chí còn bày tỏ mong muốn Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin sẽ hẹn hò hoặc kết hôn ngoài đời thật. Đề cập đến chuyện này, Yoo Yeon Seok bình luận: "Tôi rất biết ơn vì điều đó có nghĩa là mọi người thích sự ăn ý của chúng tôi. Điều đó cho thấy họ đắm chìm như thế nào trong chuyện tình lãng mạn của chúng tôi và cách chúng tôi miêu tả như một "cặp đôi định mệnh". Còn về chuyện kết hôn? Đó không phải là điều tôi có thể tự quyết định. Nhưng tôi đánh giá cao sự ủng hộ".

"Mặc dù bộ phim chủ yếu là phim kinh dị nhưng chúng tôi muốn sự lãng mạn được thể hiện rõ nét" - Yoo Yeon Seok nói tiếp - "Sự kết hợp giữa lãng mạn, hài hước và hồi hộp đã thu hút người xem vào câu chuyện tình yêu của cặp đôi này. Đó là cố ý và tôi nghĩ là đã thành công".

Yoo Yeon Seok cũng nói trong cuộc phỏng vấn với Sports Chosun rằng anh và Chae Soo Bin phải mất một thời gian mới có thể thoải mái với nhau. Lúc đầu, anh khá ngượng ngùng khi tiếp xúc với cô.

"Phải mất một thời gian chúng tôi mới thoải mái được vì tôi vốn nhút nhát" - Yoo Yeon Seok nói - "Ban đầu, tôi chỉ đọc hầu hết các câu thoại một mình, gần giống như độc thoại. Nhưng khi làm việc cùng nhau, chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn. Vì chúng tôi cùng công ty quản lý nên điều đó cũng giúp ích. Soo Bin hóa ra lại tươi sáng và hướng ngoại hơn tôi mong đợi. Tôi biết ơn vì cô ấy đã làm hết sức mình, ngay cả trong những cảnh quay đầy thử thách".

Yoo Yeon Seok trong tạo hình của nhân vật Baek Sa Eon. (Ảnh: MBC)

Dựa trên tiểu thuyết trực tuyến cùng tên, "When the Phone Rings" xoay quanh câu chuyện của một cặp vợ chồng đã sống bên nhau mà không nói chuyện với nhau trong ba năm. Cuộc hôn nhân của họ là một cuộc hôn nhân sắp đặt. Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi người chồng nhận được một cuộc gọi điện thoại đe dọa từ một kẻ bắt cóc. Yoo Yeon Seok vào vai Baek Sa Eon, phát ngôn của văn phòng tổng thống, đối diện với người vợ tên Hong Hee Joo do Chae Soo Bin đảm nhận. Bộ phim kết thúc với tỷ suất người xem 8,6% (Nielsen Hàn Quốc, toàn quốc) và xếp thứ 4 trên toàn cầu trong số các chương trình truyền hình không phải tiếng Anh của Netflix trong tuần thứ tư của tháng 12 (từ ngày 23 đến ngày 29/12).