Yoo Ah In chính thức bị 'thất sủng', hàng loạt thương hiệu huỷ hợp đồng giữa điều tra ma tuý

Vào ngày 8 và 9/2, cảnh sát đã tiến hành khám xét và thu giữ tại một số văn phòng bác sĩ cũng như phòng khám ở quận Gangnam và Yongsan, Seoul do tình nghi đã cung cấp trái phép thuốc propofol cho Yoo Ah In từ đầu năm 2021.



Phía công ty quản lý của Yoo Ah In, UAA cũng đã nhanh chóng xác nhận rằng nam diễn viên đang bị điều tra vì thói quen sử dụng propofol và "đang tích cực hợp tác trong tất cả các cuộc điều tra".

Sau đó không lâu, truyền thông đưa tin Yoo Ah In đã có kết quả dương tính với cần sa sau khi trải qua xét nghiệp nước tiểu. Trong khi đó, các nhà chức trách vẫn đang chờ xét nghiệm tóc để xác nhận Yoo Ah In có sử dụng trái phép propofol hay không.

Tuy nhiên, phía công ty chủ quản của Yoo Ah In là UAA lại phủ nhận thông tin này và cho biết họ vẫn chưa nhận được thông báo chính thức từ cơ quan chức năng.

Khi các bên chờ đợi kết quả kiểm tra ma túy của Yoo Ah In, các thương hiệu đã bắt đầu có động thái. Theo một nguồn tin, công ty dược phẩm Chong Kun Dang Health đã xóa tất cả các bức ảnh liên quan tới Yoo Ah In, toàn bộ loạt quảng cáo trên các kênh mua sắm trực tuyến cũng bị gỡ bỏ. Thương hiệu ramen Ottogi cũng nhanh chóng có động thái chuyển tất cả các video quảng cáo của Yoo Ah In trên youtube sang chế độ riêng tư.

Điều tương tự cũng xảy ra với thương hiệu quần áo Musinsa, một công ty thời trang đã chọn nam diễn viên làm đại sứ thương hiệu của họ. CF quảng cáo cho nhãn hàng của Yoo Ah In cũng bị chuyển sang chế độ riêng tư khi tranh cãi đang lên đến đỉnh điểm.

Bên cạnh những thương hiệu, các bộ phim truyền hình sắp tới của Yoo Ah In cũng được dự đoán là sẽ bị ảnh hưởng bởi bê bối này.