Yêu trai Mỹ kém 4 tuổi, cô gái Việt ngã ngửa với "bó hoa cúng" tỏ tình: Mẹ chồng ngoại quốc làm điều "ngoài tưởng tượng" trong ngày 8/3 cho con dâu tương lai!

Có những cặp đôi khiến người ta xuýt xoa vì vừa ngầu vừa đẹp lại thú vị. Trên TikTok, chuyện tình yêu của cô nàng Thanh Trang (Tan Chan) và bạn trai Raul (Râu) thu hút nhiều sự chú ý. Trang hiện tại sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, bạn trai cô người Mỹ và kém cô 4 tuổi.

Tài khoản TikTok của Trang.

Món quà 8/3 đặc biệt đến từ một nhân vật "siêu đặc biệt"

Ban đầu, họ quen nhau vì Trang kết bạn facebook trước do vô tình thấy anh đăng ảnh trong một group. Vì gu ăn mặc của chàng Mỹ quá chất nên Trang ấn tượng luôn.

"Tuy nhiên, chủ động làm quen đầu tiên là do Râu đặt câu hỏi trên story của mình: 'Do you live in Saigon'. Lúc đó nói thì nói nhưng mình 'chảnh' nên cũng khó để có thể thân thiết với nhau", Trang kể.

Khoảng 4 tháng tiếp đó, Râu vẫn tiếp tục tán tỉnh và mong muốn nhận được lời đồng ý làm bạn gái từ Trang.

"Khi ấy mình có cảm tình rồi nhưng chưa chính thức làm bạn gái. Râu đợi lâu quá, sợ mình quay đầu mất nên 'đồng ý hộ em' luôn. Có nghĩa là Râu quyết luôn, quyết hộ, đồng ý hộ, mình khỏi phải quyết luôn. Nghe có vẻ ép buộc nhưng mình cũng khoái, cả hai chính thức làm người yêu", Trang vui vẻ nhớ lại.

Hiện tại, Râu và Trang đang yêu xa 7 tháng do dịch bệnh. Anh về Mỹ và chưa thể quay lại Việt Nam được. Bởi vậy, năm nay là 8/3 đầu tiên của cặp đôi nhưng lại không được ở bên nhau.

Trang kể: "Râu là một người chu đáo, anh ấy bảo quen mình là người Việt Nam nên đã tìm hiểu hết các ngày lễ quan trọng để tạo bất ngờ. Đúng 0 giờ ngày 8/3, Râu gửi tin nhắn chúc mừng thật dài cho mình. Nhưng tin nhắn không có sến tí nào nha, mình không thích sến súa".

Biết rằng ở Việt Nam, 8/3 là một ngày lễ rất được coi trọng. Vào ngày này, đàn ông sẽ tặng quà cho người vợ, người phụ nữ mình yêu. Bởi vậy, Râu rất băn khoăn vì cả hai đang không ở gần nhau.

Trang là cô gái hài hước và rất thời trang.

Trang kể thêm: "Sáng nay (8/3), mình dậy sớm chưa ăn uống gì đã phải làm việc luôn. Lúc sau bạn Thịnh - một người bạn của Râu gọi điện cho mình bảo xuống nhận đồ. Vì bận nên mình quên mất sáng nay là ngày lễ, chỉ nghĩ đồ đạc gì đó thôi. Vậy mà bất ngờ quá, anh ấy tặng hoa cho mình, lại còn là hoa hồng đỏ nữa".

Bạn trai "bày vẽ" nhưng đáng yêu quá chừng khiến Thanh Trang thấy vui hết mức. Nhưng vui và bất ngờ nhất chính là điều diễn ra ngay sau đó.

Bó hoa hồng đỏ do Râu tặng.

Chiếc dây chuyền anh "tặng online" cho Trang.

Dây chuyền tuyệt đẹp mẹ chồng tương lai mua tặng Trang ngày 8/3.

"Râu gọi video qua cho mình rồi tặng quà online là chiếc dây chuyền có mặt hình con thuyền buồm. May mắn là hai đứa gu giống nhau nên chọn quà lần nào cũng ưng.

Bất ngờ tột độ tiếp theo là mẹ của anh ấy cũng tặng quà cho mình luôn. Hai mẹ con không hẹn nhau mua nên cùng mua dây chuyền nhưng mặt dây của bác là hình cây cổ thụ.

Lúc đó mình hỏi nhiều lắm vì sao mẹ lại bất ngờ tặng vì ở bên Mỹ, ngày 8/3 thật sự không phải tặng hoa quà như ở Việt Nam. Râu kể lúc đi mua sắm, mẹ bảo muốn mua một món quà để tặng bé Trang ngày 8/3 và chọn rất lâu để được một món quà ý nghĩa. Mình vui lắm luôn, cứ ngỡ là ngày lễ như mọi năm nhưng lại nhận về nhiều điều đặc biệt quá", Trang hạnh phúc kể.

Thế mới nói, người đã có lòng thì chắc chắn sẽ có cách. Tình cảm của mẹ chồng tương lai dành cho Trang khiến người ta xuýt xoa.

"Bó hoa cúng" tỏ tình khiến nữ chính bật cười

Câu chuyện về những món quà Râu tặng Trang luôn khiến cô giật mình thon thót bởi lần tỏ tình với cô, anh đã khiến Trang cười không ngừng được.

Theo đó, thời gian ấy sợ Trang từ chối tình cảm nên anh quyết định đi xe máy từ Sài Gòn đến Bình Dương - nhà ba mẹ Trang để gặp cô. Lúc biết được chuyện đó, cô bảo Râu dừng lại ở một địa điểm rồi đến vì anh không rành đường.

"Từ xa xa, mình đã thấy xe Râu treo bó hoa màu vàng. Mình thấy quen quen lắm rồi, lại gần thì bật cười và một ý nghĩ nảy ra luôn là: 'Bó hoa này mẹ hay mua về cúng mà'. Tuy nhiên mình vẫn cố nén cười xem sao.

Sau đó Râu tặng hoa thật, nói vài lời thắm thiết và còn bắt mình ôm hoa chụp hình kỷ niệm. Về đến nhà mình mới bảo đó là hoa thường dùng để cúng. Râu trả lời luôn: 'Hôm bữa anh thấy bạn anh mua bông này, anh hỏi mua tặng ai thì nó bảo tặng người quan trọng. Anh nghĩ em quan trọng với anh nên anh chọn hoa này'. Mình nghe mà không giận nổi luôn, ngược lại còn thấy dễ thương quá", Trang nhớ lại.

Gia đình cô không bất ngờ vì Trang yêu chàng trai ngoại quốc. Họ chỉ bất ngờ vì Râu nhỏ hơn cô 4 tuổi. Lâu lâu mẹ cô vẫn không tin được nên hỏi đi hỏi lại.

Râu đến nhà thăm Trang và chào hỏi ba mẹ cô nhưng vô tình bị kẹt giãn cách và ở nhà Trang luôn 2 tháng. Vì tính cách đáng yêu, chân thành của anh mà ba mẹ lẫn chị gái Trang đều rất quý mến, chăm sóc Râu rất kỹ, mẹ cô ngày nào cũng cho Râu bánh khiến con gái cũng phải ghen tị.

Đối với Trang, Râu là một mảnh ghép thật sự hợp với cô từ phong cách sống, gu ăn mặc đến sở thích. Ngoài ra, Trang còn đánh giá cao anh vì tính chịu khó.

"Ban đầu Râu đến Việt Nam du lịch nhưng mắc kẹt lại do Covid. Dần dần, anh tìm hiểu nhiều và yêu Việt Nam luôn. Râu quyết định ở lại Việt Nam và làm việc rất chăm chỉ nhiều công việc khác nhau", Trang cho hay.

Cặp đôi đã yêu xa 7 tháng nay.

Trang chia sẻ, mình và Râu không có nguyên tắc gì cho chuyện tình yêu dù cả hai đến từ đất nước, nền văn hóa khác nhau. Tuy nhiên, họ có nền tảng chung chính là hợp tính, "khùng" giống nhau nên ngày nào cũng ghẹo nhau, chọc cười suốt ngày. Đan xen với những điều đó sự ngọt ngào nho nhỏ dành cho đối phương.

Trang tâm sự: "Mình hơn tuổi nhưng hành xử đôi khi trẻ con hơn Râu. Mình luôn im lặng, không muốn giải quyết khi có vấn đề. Râu lại luôn ngồi xuống nói chuyện nhẹ nhàng để mình thoải mái hơn, xử lý nhanh, dứt khoát mọi chuyện. Điều này giúp hai đứa ít cãi vã hoặc có việc gì cũng giải quyết nhanh.

Thêm nữa, cả hai hoàn toàn tôn trọng đối phương, không hề có chuyện quản lý khắt khe gò bó. Nhưng không phải vậy là không quan tâm nhau đâu, nếu làm chuyện gì sai lại là vấn đề khác đấy".

Hiện tại, Trang và Râu vẫn đang chờ ngày để có thể gặp nhau sau nhiều tháng xa cách. Hi vọng rằng, chuyện tình yêu của cặp đôi sẽ luôn nhiều niềm vui, luôn bền chặt như bây giờ nhé!

