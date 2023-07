Yêu thôi chưa đủ, đây mới là điều cần có để hôn nhân hạnh phúc

Mọi người thường nghĩ rằng cuộc hôn nhân hoàn hảo nhất là cuộc hôn nhân lấy tình yêu làm nền móng nhưng chuyên gia tâm lý Tuệ An cho rằng một cuộc hôn nhân ổn định, êm ấm không chỉ dựa vào tình yêu mà dựa vào sự tin tưởng, biết quan tâm và cùng lắng nghe chia sẻ.

Chung thủy

Có một điều chắc chắn tiên quyết để tình yêu hôn nhân hạnh phúc đó chính là sự chung thủy. Phụ nữ có thể ở bên người chồng nghèo về vật chất nhưng khó chấp nhận được người phản bội.

Đàn ông cũng vậy, họ có thể rất yêu thương trân trọng người vợ nhưng nếu phát hiện ra người vợ có mối quan hệ bên ngoài bất kể vì lý do gì thì cũng rất khó tha thứ vì những vết thương và nỗi đau do bị phản bội gây ra sẽ theo họ đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Vậy nên việc được học và rèn luyện năng lực tự chăm sóc và chữa lành những nỗi khổ niềm đau của bản thân đặc biệt trong tình yêu hôn nhân cũng quan trọng vì thế. Tuy nhiên, đã yêu thì hãy chung thủy còn nếu tự thấy mình không thể chung thủy thì đừng nên yêu và kết hôn.

Quan tâm

Vẫn biết là khi tự biết yêu thương và quan tâm chính mình thì ta cũng chẳng còn đòi hỏi điều đó từ đối phương, nhưng mấy ai làm được điều đó. Đặc biệt là trong một mối quan hệ mà chúng ta là người đặc biệt của nhau như tình yêu hôn nhân thì đôi khi phụ nữ chẳng cần gì quá to tát, chỉ cần chồng quan tâm mình thật lòng.

Họ cần một người đàn ông biết từ chối bia rượu để về nhà ăn cơm với vợ con. Cần một người có thể chăm sóc mình khi bệnh tật, ốm yếu. Cần một người luôn dành cho mình sự quan tâm đặc biệt nhất.

Đàn ông cũng vậy, họ cần vợ không chỉ quan tâm đến mình mà còn đến gia đình họ hàng phía mình, điều này thấy phổ biến ở những nơi mà truyền thống Đông Phương còn đậm nét.

Tự do

Dù đã kết hôn, phụ nữ hay đàn ông đều muốn sự tự do. Họ vẫn cần không gian riêng dù là vợ chồng. Thế nên hãy tôn trọng cuộc sống của nhau để giữ hôn nhân hạnh phúc. Bạn cũng chẳng hề có quyền lực để kiểm soát một ai đó ngoài bạn, đôi khi làm chủ mình mà còn chưa được nữa là.

Vậy nên tốt nhất là giữ vững giá trị và sự bình an của bản thân, đừng cố can thiệp vào quyền tự do của ai đó để mà đánh mất đi tự do của chính mình. Tình yêu hôn nhân cũng cần tự do như cá cần nước vậy.

Thích được lắng nghe và chia sẻ

Lắng nghe và chia sẻ tưởng là chuyện rất dễ dàng với các cặp đôi và ai thì cũng thích điều này nhưng thật ra thì khi ở bên nhau một thời gian đủ dài, không ít người vô tư lãng quên điều này. Chúng ta khó lắng nghe, chia sẻ có thể bởi vì ta đã có quá nhiều thành kiến không mấy tốt đẹp về nhau, cũng có thể vì ta tự cho mình là hay hơn, giỏi hơn đối phương, với cái bản ngã to đùng như vậy thì khó lắm.

Nhưng nếu ta đặt hôn nhân hạnh phúc làm mục tiêu lớn nhất khi sống với nhau, thì chồng hãy lắng nghe những điều vợ cần, vợ cũng phải biết những điều chồng muốn để cùng nhau cố gắng.