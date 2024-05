Giọng ca kiêm diễn viên nổi tiếng người Nhật Sawada Ayako cho biết, khi còn trẻ, cô luôn cảm thấy mình là một người khỏe mạnh. Tất cả các chỉ số huyết áp, đường huyết hay lượng cholesterol trong máu đều được kiểm soát khá tốt. Ngay cả khi công việc và gia đình bận rộn, cô cũng không hề cảm thấy mệt mỏi.



Tuy nhiên, khi bước sang tuổi 50, Sawada Ayako bắt đầu cảm thấy khó thở khi chạy. Cô thường thích ăn những đồ nhiều dầu mỡ như các món chiên và đồ ăn vặt có hàm lượng tinh bột, calo cao. Tuổi càng cao, những triệu chứng càng trở nên nghiêm trọng. Khi ngồi xổm, cô đã cảm thấy khó thở khi leo cầu thang hoặc ngồi xổm...

Khi kiểm tra sức khoẻ, Sawada Ayako phát hiện mình có đến 9 cục máu đông. Bác sĩ đánh giá chức năng mạch máu của cô chỉ bằng 50% so với người bình thường. Nguy cơ xảy ra nhồi máu cơ tim hay đột quỵ cũng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Về vấn đề sức khỏe của Sawada Ayako, bác sĩ nội khoa Shintaro Taie (Nhật Bản) cho biết nguyên nhân xuất phát chủ yếu từ thói quen ăn uống không lành mạnh, hấp thụ quá nhiều mỡ động vật đã gây tắc nghẽn, tăng gánh nặng cho mạch máu của cô. Việc hấp thụ quá nhiều chất béo làm tăng lượng cholesterol xấu cho cơ thể cũng như tăng nguy cơ xơ cứng động mạch.



Bác sĩ khuyên Sawada Ayako cần tích cực cải thiện thói quen ăn uống của mình. Bắt đầu từ việc từ bỏ những món chiên rán mà bà vốn rất thích ăn; thay thịt bằng cá trong khẩu phần ăn thường ngày và giảm lượng đường hấp thụ. Bà cũng bổ sung những loại dầu giàu Omega 3 (như dầu mè, dầu hạt lanh, dầu olive....), rau xanh, natto, hành tây... vào khẩu phần ăn.

Sawada Ayako cũng tự quy định bản thân cần đi bộ hơn 4 km mỗi ngày, cùng với đó là thực hiện một số động tác đơn giản như co duỗi tay, đứng lên ngồi xuống.

Dưới những thay đổi tích cực trong sinh hoạt hàng ngày, bà đã giảm được 8kg. Đồng thời, những tình trạng khó chịu như tim đập nhanh, đau tim, khó thở khi leo cầu thang cũng như nhiều vấn đề khác đã được cải thiện.

3 mẹo ăn đồ chiên rán bảo vệ sức khỏe

Những món ăn chiên rán vẫn luôn là thực phẩm được nhiều người yêu thích và khó có thể tránh hoàn toàn. Các bác sĩ đã đưa ra những lời khuyên nhằm giảm tác hại của chúng đối với cơ thể cũng như giảm lượng ăn tối thiểu.

1. Thấm bớt dầu mỡ

Khi ăn, có thể dùng khăn ăn thấm bớt dầu mỡ để giảm lượng mỡ nạp vào cơ thể quá mức, tránh tăng cân do thừa calo. Trung bình một gram chất béo có thể tạo ra 9 calo và số lượng này không nên vượt quá 30% tổng lượng calo một ngày để tránh thừa cân hoặc béo phì. Đặc biệt, quá nhiều axit béo bão hòa có thể dẫn đến tăng huyết áp, cholesterol trong máu và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

2. Giảm lượng muối ăn cùng

Khi ăn đồ chiên rán, nướng... nhiều người vẫn có thói quen chấm thêm gia vị để tăng cảm giác ngon miệng. Điều này sẽ vô tình dẫn đến nạp vào cơ thể lượng muối quá mức cho phép. Hấp thụ quá nhiều muối sẽ tăng gánh nặng bài tiết natri lên thận và làm tăng lượng natri trong máu, huyết áp.

Đồng thời, việc quá nhiều muối cũng sẽ làm tăng nồng độ các ion natri ngoại bào, hấp thụ một lượng lớn nước trong cơ thể gây ra sự gia tăng dịch cơ thể trong mạch máu, dẫn đến cơ thể sưng tấy, phù nề, tăng huyết áp.

Mạch máu tiếp xúc với áp suất cao trong thời gian dài có thể gây tổn thương thành mạch máu, dẫn đến xơ vữa động mạch vành, hẹp động mạch vành và các vấn đề khác, đồng thời làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

3. Bổ sung trái cây, rau củ

Khi ăn những đồ dầu mỡ, chiên rán có thể kết hợp với các loại trái cây giàu vitamin C như ổi, cam, kiwi... Khả năng chống oxy hóa trong những loại trái cây này có thể làm giảm các gốc tự do có thể được tạo ra khi chiên rán. Ngoài ra, trái cây còn chứa enzym phân hủy chất béo, có thể giúp ruột phân hủy chất béo, tránh tình trạng khó chịu, đầy hơi do đồ chiên rán gây ra.

Việc ăn cùng các loại rau giàu chất xơ như rau diếp, xà lách... cũng có tác dụng giúp giải độc ruột và giảm nguy cơ chất độc xâm nhập vào thành ruột.

Nguồn: edh.tw