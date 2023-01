Yêu sâu đậm 11 năm, Sooyoung và Jung Kyung Ho “phát đường” cũng theo cách đặc biệt khác người

Sooyoung (SNSD) - Jung Kyung Ho là 1 trong những cặp đôi Kbiz nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Những động thái thể hiện tình cảm của họ luôn gây bão cộng đồng mạng và nhận về lượt like khủng, nhưng lần phát “đường” mới đây nhất của cặp đôi lại khác biệt đến mức gây sốt.

Vừa qua, tài tử Jung Kyung Ho lại khéo léo thể hiện tình cảm đối với mỹ nhân SNSD qua bộ phim mới Crash Course in Romance (Khóa Học Yêu Cấp Tốc) do anh đóng vai chính. Trong 1 phân cảnh, nhân vật giảng viên nổi tiếng Choi Chi Yeol (Jung Kyung Ho) tỏ ra ngỡ ngàng khi thấy 1 bài đăng trên mạng có tiêu đề: "Choi Chi Yeol giống cún". Đáng chú ý theo Nate, chú chó xuất hiện trong phân cảnh trên chính là thú cưng tên Hoyoung của Sooyoung và Jung Kyung Ho. Nam diễn viên sinh năm 1983 đã để cún cưng làm cameo trong phim mới như 1 cách thể hiện tình cảm với bạn gái.



Jung Kyung Ho mới có động thái bày tỏ tình yêu với Sooyoung qua phim mới

Được biết, Hoyoung được ghép từ tên của 2 ngôi sao. Sooyoung - Jung Kyung Ho cùng chăm sóc bé cún này và luôn nâng niu nó như 1 thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, hình ảnh trên phim còn cho thấy sự đầu tư từ phía nam tài tử khi cố gắng chọn ảnh nhân vật Choi Chi Yeol có biểu cảm tương tự với bé cún của anh và mỹ nhân SNSD.

Hình ảnh bé cún xuất hiện trên phim Khóa Học Yêu Cấp Tốc

Hoá ra đây chính là thú cưng của cặp đôi Sooyoung - Jung Kyung Ho. Chú cún tên Hoyoung này được xem là biểu tượng cho tình yêu của cặp đôi

Cách nam tài tử thể hiện tình cảm cho bạn gái khiến công chúng cảm thấy thích thú xen lẫn ngưỡng mộ. Quả thật, rất hiếm cặp đôi Kbiz có màn "phát đường" ngọt ngào qua phim như vậy.



Sooyoung - Jung Kyung Ho công khai mối quan hệ hồi đầu năm 2014, nhưng họ đã bắt đầu hẹn hò từ năm 2012. Đến nay, chuyện tình đẹp của cặp đôi đã bước sang năm thứ 11 và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ công chúng. Người hâm mộ mong chờ Sooyoung - Jung Kyung Ho sẽ sớm tổ chức đám cưới trong 1 ngày không xa.

Tình cảm giữa 2 ngôi sao ngày càng sâu đậm, bền chặt hơn qua năm tháng

Nguồn: Nate