Theo Red Star News, Liu gặp Zhao (37 tuổi) ở Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào năm 2006 thông qua giới thiệu của một người bạn. Vào thời điểm đó, Zhao cố tình giấu tên thật và giới tính của mình, tự nhận là nam giới và sau đó đã phát triển mối quan hệ tình cảm với Liu.

Trong suốt 19 năm, Zhao luôn khẳng định với người khác rằng mình là nam giới. Để duy trì hình ảnh nam tính, người này cố tình sử dụng nhà vệ sinh nam trong cuộc sống hàng ngày. Cũng trong thời gian này, Zhao liên tục bàn về chuyện kết hôn với Liu, khiến cô tin tưởng vào mối quan hệ và danh tính thực sự của bạn trai.

Tuy nhiên, từ năm 2019 đến năm 2025, Zhao thường xuyên xin tiền Liu với nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như bàn chuyện kết hôn, tìm thầy phong thủy để trừ vận rủi, cha anh ta bị ốm và gặp khó khăn về tài chính. Zhao thậm chí còn yêu cầu Liu chuyển các số tiền có đuôi là "6, 8, 9" để mang lại may mắn.

Vì tin tưởng, cô Liu đã chuyển tổng cộng hơn 460.000 Nhân dân tệ (1,77 tỷ đồng) cho Zhao. Tuy nhiên, cuộc điều tra cho thấy Zhao không có việc làm ổn định, không sở hữu tài sản và có lịch sử tín dụng xấu với ngân hàng khi vay tiền. Ngoài việc dùng một phần tiền để trả tiền thuê nhà và chi phí y tế cho cha mình, Zhao đã phung phí phần còn lại vào cờ bạc. Sau hơn 6 năm, Zhao chỉ trả lại cho Liu khoảng 18.000 Nhân dân tệ (gần 70 triệu đồng).

Tháng 6/2025, Liu không thể thu hồi được khoản nợ nên đã quyết định trình báo cảnh sát. Dưới sự hỗ trợ của cảnh sát, 2 người đã ký một thỏa thuận trả nợ. Chính vào thời điểm này, cô Liu mới biết được thân phận thật sự của Zhao là nữ, và mối quan hệ 19 năm của họ lập tức tan vỡ.

Vì không thực hiện đúng thỏa thuận trả nợ, Zhao đã tự nguyện đến đồn cảnh sát để điều tra vào ngày 24/1/2026 và bị cảnh sát tạm giam cùng ngày.

Trong phiên tòa, Zhao lập luận rằng số tiền tranh chấp là các khoản vay thông thường và không cấu thành tội lừa đảo. Tuy nhiên, sau khi xét xử, Tòa án quận Chancheng, thành phố Phật Sơn, đã phán quyết rằng Zhao đã giả mạo tên và giới tính, khiến Liu hiểu lầm và thiết lập mối quan hệ tình cảm. Hơn nữa, mặc dù không có khả năng trả nợ, Zhao vẫn liên tục đòi tiền bằng những lời lẽ gian dối, thể hiện rõ ý định và hành vi lừa đảo.

Sau khi trừ đi số tiền 18.000 Nhân dân tệ (gần 70 triệu đồng) đã được hoàn trả trước khi vụ án được đưa ra xét xử, tòa án xác định số tiền mà Zhao lừa đảo lên tới 442.000 Nhân dân tệ (1,7 tỷ đồng).

Zhao bị kết án 7 năm 3 tháng tù giam và phạt 70.000 Nhân dân tệ (270 triệu đồng) trong lần xét xử đầu tiên. Người này cũng bị yêu cầu tiếp tục trả lại 442.000 Nhân dân tệ (1,7 tỷ đồng) cho Liu.

(Theo HK01)