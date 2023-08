Yêu cầu điều tra bổ sung vụ nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận bị cựu thiếu tá quân đội tông tử vong

Theo cáo trạng, sáng 28/6/2022, em Hồ Hoàng Anh điều khiển xe máy lưu thông trên đường 16/4, TP Phan Rang - Tháp Chàm hướng từ phường Mỹ Bình về Quảng trường 16/4. Khi đến trước cổng một ngân hàng thì va chạm với ô tô đi cùng chiều do Hoàng Văn Minh điều khiển đang chuyển hướng sang phải để vào ngân hàng. Cú va chạm mạnh khiến em Anh ngã xuống đường, va vào trụ đèn và tử vong. Do lo sợ sự việc ảnh hưởng xấu đến bản thân và đơn vị, lúc này Minh đã nhờ ông Phạm Văn Võ nhận là người điều khiển xe gây tai nạn. Khi công an điều tra vụ việc, ông Võ đã nhận mình là người điều khiển chiếc xe gây tai nạn. Bà Huỳnh Thị Kim Hằng biết rõ ông Võ đứng ra nhận tội thay chồng nhưng đã khai báo gian dối với cơ quan công an.