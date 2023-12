Yêu cầu báo cáo vụ học sinh bị thầy giáo đánh: Chẳng may khua tay hay dùng roi quất?

Nhà trường bảo thầy giáo chỉ “khua tay”

Báo Tiền Phong nhận được phản ánh, em Y S.W. Byă, học sinh lớp 8C, Trường THCS Lê Hồng Phong (xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk ) bị thầy giáo trong trường đánh chảy máu mũi . Sáng 26/12, PV về trường xác minh thông tin.

Ông Đinh Văn Vinh – Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong nói: Việc này nhà trường đã thỏa thuận với gia đình, không có vấn đề gì. Người gây ra sự việc cho em Y S.W. là thầy N.Q.V, giáo viên dạy Thể dục thể chất và hỗ trợ Ban nề nếp của trường.

Trường THCS Lê Hồng Phong - nơi nam sinh bị thầy đánh chảy máu mũi

Hỏi về nguyên nhân vụ việc, ông Vinh mời nữ giáo viên Tổng phụ trách lên chia sẻ. Theo đó, sự việc xảy ra vào sáng thứ 7 (tức ngày 23/12). Thời điểm này, nhà trường đang họp giao ban cuối tuần, còn học sinh trong giờ ra chơi.

“Em Y S.W. có đòi 30 nghìn đồng mà một học sinh bị khuyết tật lớp 9B nợ cách đây 3 tháng. Trong lúc đòi tiền, Y S.W. ôm em này lại định đánh. Thầy V. chạy lên thấy học sinh tập trung rất đông nhưng không biết lý do. Thầy tới can ngăn, giải phóng học sinh, không may trúng người em Y S.W.”, nữ giáo viên tổng phụ trách nói và cho biết thêm, thầy V. khua trúng chứ không đánh. Nhà trường cũng không xác định nguyên nhân em Y S.W. chảy máu mũi. Sau đó, giáo viên trong trường đã lên kiểm tra, lau vết thương cho học sinh này.

PV đặt câu hỏi, thầy giáo dùng gì để khua vào em Y S.W., lúc này, ông Vinh mới nói dùng roi. Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường lập đoàn, cùng với thầy V. trực tiếp xuống nhà xin lỗi phụ huynh và em học sinh bị đánh. Tại buổi làm việc, thầy V. cho biết, trong lúc giải phóng học sinh, thầy có dùng roi quất thì không may trúng vào đùi, ngực em Y S.W. Gia đình chấp nhận lời xin lỗi của thầy V., nhà trường.

Hình ảnh em Y S.W., sau khi bị thầy V. đánh

Còn thầy V. cho hay, hôm đó, nhà trường đang họp hội đồng nhưng lớp 8C rất mất trật tự. Hai giáo viên lần lượt lên nhắc nhở nhưng đâu lại vào đấy. Sau khi họp xong, thầy V. thấy cô giáo dắt em học sinh khuyết tật lớp 9B lên phòng hội đồng.

"Thấy em ấy xanh mặt, tôi hỏi thì được biết bị Y S.W. dọa đánh. Lúc này tôi nóng mặt nên có dùng roi đánh Y S.W. mấy cái vào mông. Tuy nhiên em này có quay lại nên trúng vào ngực và chân chứ tôi không đánh vào mặt", thầy V. nói và cho hay Y S.W. bị chảy máu mũi có thể do em ấy quẹt tay trúng. Sau khi đánh học trò, thầy V. hối hận, đã đến nhà xin lỗi và được em Y S.W., gia đình chấp nhận.

Về vụ việc của em Y S.W. bị đăng lên mạng xã hội, nhà trường cho hay, một số người đăng để câu like, tương tác. Bởi, khi làm việc với gia đình, nhà trường đã dặn không chia sẻ lên mạng. Sau khi thấy thông tin vụ việc bị chia sẻ trên mạng, nhà trường hỏi lại phụ huynh thì họ bảo không biết ai đăng.

Học sinh kể bị thầy đánh đến tóe máu mũi

Chia sẻ với PV, em Y S.W. nói bị thầy dùng dây điện gấp lại đánh đến tóe máu mũi. Trước mặt bố mẹ, Y S.W. kể lại toàn bộ sự việc với PV.

Cách đây khoảng 3 tháng, Y S.W. cho bạn lớp 9B cùng trường mượn 70 nghìn đồng mà bản thân dành dụm từ tiền ăn sáng. Sau đó, bạn này trả dần, đến sáng 23/12 còn nợ 30 nghìn đồng. Trong giờ ra chơi, Y S.W. đòi tiền nhưng bạn nói chưa có. Thấy bạn có ý định bỏ chạy, Y S.W. ôm bạn. Lúc sau, Y S.W. thả bạn ra để đi mua nước; còn người bạn này chạy đi mách thầy.

“Thầy V. hỏi có chuyện gì trên lớp. Con nói con đi đòi nợ bạn kia. Xong rồi thầy đánh con khoảng mười mấy phát vô người, 2-3 phát vô mặt. Sau đó, thầy chạy lên phòng hội đồng, còn con gọi điện cho bố mẹ nhưng không bốc máy nên bạn bè chở về nhà”, Y S.W. kể và cho biết thêm, không ai can ngăn khi em bị đánh.

Em Y S.W. kể lại sự việc bị thầy V. đánh

Chị H Chăm Byă - mẹ em Y S.W. cho hay, rất bức xúc khi nhìn thấy con bị đánh tóe máu mũi. Lúc đó, gia đình chị mới chở con lên trường để hỏi nguyên nhân. Lúc này, giáo viên mới sốt sắng chạy đến lau máu cho con. Đến trưa cùng ngày, nhà trường đến làm việc, xin lỗi nhưng gia đình yêu cầu thầy V. phải có mặt. Sau đó, thầy V. xuống nhà xin lỗi học sinh và gia đình.