"Yes day" là gì mà khiến phụ huynh thích thú, trẻ nhỏ phát cuồng còn chuyên gia nức nở khen tốt cho việc dạy con

"Yes day" là một bộ phim nổi tiếng của Mỹ, phát hành trên Netlix vào tháng 3/2021. Nội dung kể về việc một gia đình quyết định thi thoảng sẽ dành cho con một "Yes day" (Tạm dịch: Ngày nói "Có"). Trong 24h, cha mẹ sẽ không thể từ chối, phản đối ý kiến của con cái vì bất kể lý do gì. Bộ phim này sau đó nhận được nhiều sự quan tâm của các bậc phụ huynh, đặc biệt là trẻ em.

Rất nhiều em nhỏ thích thú và mong muốn được trải nghiệm ngày này. Thực tế "Yes day" có tác dụng không ngờ đối với việc giáo dục con cái. Cô Kamala London - Tiến sĩ tâm lý trẻ em tại Đại học Toledo, bang Ohio, Mỹ cho biết: "Nghiên cứu đã chỉ ra, việc nói "có" sẽ mang lại hạnh phúc cho không chỉ người lớn mà cả trẻ em. Bởi nó mang lại cảm xúc được quyền kiểm soát trong môi trường xung quanh, điều mà trẻ em hiếm khi cảm nhận được. Bởi ngay cả khi ở nhà, trẻ cũng không có quyền kiểm soát, chẳng hạn với chính món các em ăn hàng ngày".

Bộ phim "Yes day".

Vậy tại sao trẻ lại cần quyền kiểm soát? Tiến sĩ London cho biết: "Việc được đưa ra quyết định và có thể đối mặt với thất bại sẽ giúp trẻ phát hiện mình có tài năng ở lĩnh vực gì và thử sức ở nhiều cơ hội, chọn lựa. Khi cha mẹ không cho trẻ chọn lựa, đồng nghĩa với việc tước đi cơ hội khám phá bản thân của trẻ.

Trẻ sẽ không biết mình giỏi thứ gì, mất đi sự tự tin vào năng lực bản thân. Điều này khiến các em không cảm thấy hạnh phúc".

Mặc dù "Yes day" là một điều cần thiết trong quá trình nuôi dạy con cái nhưng bố mẹ cần nắm rõ các thực hiện. Nếu không, "Yes day" dễ phản tác dụng và dẫn đến những tình huống không mong muốn. Khi muốn thực hiện "Yes day" cùng con, bố mẹ cần chuẩn bị trước những điều sau:

Đặt ra một số quy tắc cơ bản

Mặc dù trong "Yes day", người lớn sẽ tôn trọng tuyệt đối ý kiến của con trẻ nhưng không có nghĩa, mọi thứ được đi quá giới hạn. Trước khi bắt đầu ngày này, hãy cùng đặt ra một số quy tắc cơ bản để "Yes day" là một trải nghiệm an toàn, tuyệt vời với cả bố mẹ và con. Chẳng hạn như:

- Không làm những điều nguy hiểm dễ dẫn đến thương tích

- Không lái xe quá 20 phút

- Không mua những thứ quá đắt đỏ, nằm ngoài ngân sách chi tiêu

- Không làm những điều có thể gây hại trong tương lai

Hãy cùng đặt ra một số quy tắc cơ bản để "Yes day" là một trải nghiệm an toàn, tuyệt vời với cả bố mẹ và con. Ảnh: Phim "Yes day"

Khuyến khích trẻ sáng tạo các hoạt động

Để "Yes day" diễn ra suôn sẻ, bố mẹ có thể khuyến khích con nghĩ trước, sáng tạo ra những hoạt động trong ngày này. Con có thể tự tạo một chiếc bảng và liệt kê những điều muốn làm, sẽ chuẩn bị,... Những điều này khuyến khích óc sáng tạo của con hơn.

Lấy "Yes day" làm động lực cho con

Bố mẹ hãy chọn 1 ngày để làm "Yes day" và tạo động lực, khiến con mong chờ tới ngày này. Quãng thời gian chờ đợi sẽ khiến con cảm thấy hồi hộp, phấn khởi, tạo nhiều niềm vui hơn. Bên cạnh đó, bố mẹ có thể đề ra một số yêu cầu để con được tham gia "Yes day". Chẳng hạn như hoàn thành tốt công việc nhà, bài tập trên lớp,...

Ngoài ra, bố mẹ cũng nên tỏ ra hào hứng, chờ đợi "Yes day". Trẻ nhỏ thường bị ảnh hưởng cảm xúc bởi người lớn, nên cũng sẽ hào hứng theo.

Hãy tuân thủ nguyên tắc của "Yes day"

Mội khi đã bắt đầu "Yes day", bố mẹ cần thực sự hòa mình vào cuộc chơi. Hãy quên hết những thói quen, giáo huấn con hàng ngày. Thay vào đó, để trẻ được làm chủ một ngày, thỏa thích chơi đùa và sáng tạo theo mong muốn. Lúc này, trẻ mới là người được nói "Không".

Quan trọng nhất, "Yes day" không chỉ cuộc vui của trẻ mà còn là cuộc vui của chính bố mẹ. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi để bố mẹ tạm rũ bỏ trách nhiệm nuôi dạy, thả lỏng tâm hồn, để con trẻ được tự bước trên đôi chân của mình và khám phá thế giới xung quanh.