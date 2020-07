Yaya Trương Nhi: Không biết Ngân 98 là ai, bạn gái đó dìm người khác để nâng mình, đó là chiêu rất rẻ tiền

Vụ ồn ào liên quan đến Yaya Trương Nhi - Lương Bằng Quang - Ngân 98 thu hút sự quan tâm của dư luận từ khi Yaya Trương Nhi quyết định khởi kiện Ngân 98 vì cho rằng cô nàng này vu khống, nói những điều không đúng về mình.

Tại chương trình 1 tiếng kể hết, Yaya Trương Nhi 1 lần nữa nhắc lại ồn ào đã qua và tuyên bố sẽ kiện Ngân 98 đến cùng để lấy lại danh dự.

Lý do vì sao đến thời điểm này Yaya Trương Nhi lại quyết định khởi kiện. Lúc mới nghe thông tin, tôi không nghĩ chị kiện thật bởi việc kiện tụng tốn khá nhiều thời gian và chi phí.

Mọi người đều nghĩ tôi không kiện thật, vì đúng như bạn nói, việc kiện tụng tốn khá nhiều thời gian và tiền của. Lại còn gây mệt mỏi nữa chứ, nhưng bây giờ tôi phải làm mạnh, vì tôi không muốn mình tiếp tục bị lôi vào câu chuyện này nữa. Những thông tin về người yêu cũ đã đeo bám tôi quá lâu rồi, chia tay 6 năm mà vẫn chưa chịu mất đi.

Chính vì thế nên những người mới muốn tìm hiểu hoặc là có ý định tiến tới hôn nhân với tôi cứ liên tục thấy thông tin về người cũ nên họ cũng e ngại. Bạn nghĩ xem, cứ suốt ngày báo chí gắn mác tôi là người yêu cũ của Lương Bằng Quang rồi Lương Bằng Quang là người yêu cũ của Yaya Trương Nhi, bảo sao những người mới lại không bất an. Tôi cảm thấy rất phiền với điều đó nên quyết làm 1 lần thật mạnh tay. Tôi muốn cuộc sống của mình chẳng còn liên quan gì đến người cũ nữa.

Vụ kiện này có làm Yaya Trương Nhi bị ảnh hưởng gì không?

Tôi bị ảnh hưởng nhiều lắm. Cái chuyện tôi nói với về người yêu cũ, tôi thấy là bình thường nhưng có người khác lại cảm thấy không được thoải mái. Họ cứ nhảy vào nói, tôi nghĩ là họ thích nên mới làm vậy. Vụ kiện làm ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống của tôi, kể cả công việc nữa. Mọi show trên truyền hình đều giảm đi rõ rệt sau khi câu chuyện kiện tụng liên quan đến người yêu cũ bùng nổ.

Không phải những người mời show họ chán ghét gì Yaya Trương Nhi, họ chỉ là ngại scandal mà mình vướng phải. Họ không mời tôi tham gia show nữa, còn cái nào đã mời thì đến sát giờ lại hủy.

Nghề nghiệp diễn viên của tôi phải xuất hiện trên truyền hình liên tục để mình được nhớ đến. Nhưng từ khi scandal nổ ra, tôi mất show, mất cả kinh tế lẫn công việc. Thế nên tôi rất muốn thúc đẩy vụ kiện cho thật nhanh để còn lấy lại danh dự. Khán giả thì cứ nhắn tin bảo tôi kết thúc vụ kiện cho nhanh nhưng tòa án giải quyết từng vụ việc cần phải có thời gian, còn nhiều vụ kiện khác chứ đâu phải chỉ có mình tôi.

Hiện tại, tôi rất khủng hoảng trong công việc. Tôi thấy show mới xuất hiện rất nhiều nhưng những người quen làm show lại không mời mình nữa.

Những người mời show đó có nói trực tiếp với chị rằng lý do không mời Yaya Trương Nhi là do đang vướng scandal với Lương Bằng Quang - Ngân 98 hay không?

Họ không nói trực tiếp đâu. Mà đúng thời điểm có scandal là tôi mất show. Thường thì họ sẽ viện 1 lý do nào đó để né tránh việc nhắc đến scandal của nghệ sĩ. Tôi biết thế thôi.

Đó là với công việc, vậy còn riêng vấn đề tình cảm thì sao? Thực sự là có chuyện những người đàn ông e ngại chị khi đọc thông tin về người yêu cũ à?

Tôi không quen người trong showbiz, tôi chỉ tìm hiểu những doanh nhân thôi. Tôi thích người đàn ông bình thường, không làm showbiz thì dễ cảm thông và yêu thương mình hơn. Do họ không biết showbiz thế nào nên khi tìm hiểu thông tin về Yaya Trương Nhi, họ sẽ tìm kiếm trên Google. Mà bạn nghĩ xem, suốt 5 - 6 năm, tôi cứ bị dính tên đến người yêu cũ.

Nên người mới họ đọc thông tin, họ cứ bị nhập nhằng, họ đâu cần biết thông tin đó đúng hay sai thế nào, cứ thấy điều tiêu cực về mình là tự nhiên trong đầu có chút suy nghĩ. Mà thông tin người ta nói về tôi lại toàn điều bịa đặt, vu khống. Nếu tôi không kiện, làm sao lấy lại danh dự đây.

Tôi cũng chẳng biết chuyện người thích mình bị e ngại vì những tin tức liên quan đến bạn trai cũ luôn. Mãi sau này, khi đã chia tay rồi họ mới kể cho tôi hay. Việc kiện tụng là điều chẳng tốt đẹp gì nhưng tôi nhất định làm cho tới cùng và tôi tin mình sẽ thắng.

Chị có liên hệ với phía Ngân 98 và Lương Bằng Quang trước khi khởi kiện không?

Tôi không có gì để nói với họ nữa cả, tất cả sẽ có pháp luật giải quyết. Bây giờ, tôi ở 1 thế giới khác còn những người đó ở 1 thế giới khác, không hề liên quan đến nhau. Tất cả mọi người cũng biết mà, bạn gái ấy là người thích phỏng đoán về người khác. Trước khi gây chuyện vu khống cho tôi, bạn này còn đụng đến 1 người nổi tiếng khác nữa.

Bạn hay chửi bới người khác để lấy danh tiếng cho bản thân mình. Tôi chẳng cần phải nhắc đến bạn này, tất cả để tòa án làm việc. Tôi chỉ xin họ đừng nhắc đến tôi trên 1 tờ báo nào mỗi lần họ được phỏng vấn. Tôi cũng chẳng muốn bị gắn nhãn mác là người yêu cũ của ai nữa. Tha cho tôi đi, tôi chỉ muốn làm việc của mình.

Tôi xin lỗi chị khi nói điều này nhưng trên mạng xã hội có nhiều bình luận cho rằng Yaya Trương Nhi - Lương Bằng Quang - Ngân 98 cứ gắn với nhau để cả 3 cùng được đánh bóng tên tuổi. Chị nghĩ sao trước ý kiến trên?

Tôi gắn tên mình với họ làm gì chứ? Thật ra mọi chuyện là như thế này, tôi đang kinh doanh đồ tắm nên rất hay chụp ảnh với áo tắm dể quảng bá. Rồi lần nọ, có 1 bài báo đưa tôi và bạn gái kia vào cùng chủ đề so sánh. Tôi rất khó chịu khi bỗng dưng mình lại bị gắn với người như vậy.

Tôi đã liên hệ với bên báo đấy để nhờ gỡ thông tin, cuối cùng bên báo không chịu gỡ mà chỉ đổi tít và thay đổi nội dung 1 chút. Thế rồi tôi đăng trên Facebook những dòng rằng tôi không muốn bị so sánh. Tôi nghĩ, nếu có so sánh thì cũng được nhưng phải so sánh với người như thế nào kìa, còn bạn này tôi có biết là ai đâu, lại còn chẳng xứng tầm với mình nữa. Tại sao lại bị đặt chung vào để so sánh chứ. Bạn gái kia chẳng có gì xứng đáng và sánh ngang với tôi cả.

Thế rồi bạn nữ kia bạn nhảy vào phản ứng. Tôi đăng đâu có nhắc gì đến tên bạn gái, cũng không đả động chuyện người yêu mới hay người yêu cũ của ai đâu nhưng bạn ấy lại phản ứng gay gắt, giống như là cắn tôi trước.

Tính tôi là làm cái gì cũng 1 lần cho xong. Tôi không muốn nhắc hết lần này đến lần khác, lần này tôi quyết định kiện thật mạnh tay để mọi người chú ý và nhớ 1 điều rằng quá khứ về người yêu cũ đã chấm dứt.

Chị có bất ngờ trước những lời tố cáo từ phía bạn nữ đó không?

Tôi có rất nhiều người ủng hộ, cả fan cũng yêu thương tôi nữa. Cái bạn nữ kia vừa có động thái gì là mọi người sẽ chụp ảnh màn hình để gửi cho tôi.

Bạn nữ kia đăng bài trên Facebook liên tục để nói về tôi, đăng xong lại xóa nhưng fan của tôi cũng nhanh tay lắm, thấy là chụp ngay làm bằng chứng. Đến giờ thì tôi đã có đủ chứng cứ để kiện rồi, cả những điều vu khống, bịa đặt trắng trợn cũng có đủ cả. Hiện tại, Facebook của bạn xóa hết những điều vu khống đó.

Nhưng buồn cười ở chỗ khi phía tòa án liên hệ để làm việc thì bạn nữ kia khóa máy, đóng Facebook luôn. Việc liên lạc với bạn rất khó khăn. Chính điều đó khiến cho vụ kiện bị trì hoãn.

Thông tin nào trong số những điều Ngân 98 nói ra khiến chị tức giận nhất?

Trước lùm xùm của tôi, bạn gái này còn vướng lùm xùm với người nổi tiếng khác. Tôi nghĩ bạn gái đó chỉ sống bằng chuyện gây scandal với người khác. Nhưng khi bạn ấy vu khống tôi, tôi cảm thấy không được rồi. Tại sao 1 người có ăn học như mình lại chịu những lời lẽ như thế chứ? Bỗng dưng 1 buổi sáng thức dậy, tôi bị vu khống đánh mẹ của người yêu cũ đến mức chảy máu đầu.

Chỉ có giang hồ mới làm vậy thôi chứ không ai để bạn gái đánh mẹ mình như vậy. Tôi không hề nhắn tin cho mẹ của anh ấy. Mà chị gái của tôi là người liên hệ với mẹ anh ấy để hỏi sự thật thế nào. Cuối cùng, mẹ của anh ấy nhắn lại: Bác thương Nhi như là con gái của bác. Từ cái lời này, bạn nghĩ tôi có đánh mẹ người yêu cũ không?

Cái chuyện bị vu đánh mẹ người yêu cũ là kinh khủng nhất. Tôi bắt buộc phải làm rõ vì kể cả người mới đang tìm hiểu họ cũng bị sốc khi đọc được thông tin vu khống này. Người ta sẽ có cảm giác: Trời ơi sao mà ghê vậy, cô Yaya Trương Nhi này còn dám đánh mẹ người yêu cũ thì chuyện gì mà chẳng dám làm nữa. Tôi không cho điều đó xảy ra, vì nó là bịa đặt. Tôi không làm điều này và tôi nhất định phải kiện.

Tôi không nghĩ việc bạn gái kia vu khống tôi là vì ghen tuông. Mà tôi cũng chẳng biết bạn ấy là ai, tôi chỉ thấy bạn ấy cố tình dìm người khác để nâng mình lên, đó là chiêu trò rất rẻ tiền.

Mối tình này quá ồn ào và gây nhiều điều thị phi. Chị có bao giờ cảm thấy hối hận vì đã từng hẹn hò Lương Bằng Quang không?

Lúc chia tay thì không hối hận nhưng bây giờ tôi có hối hận đó. Tôi hối hận vì tại sao nó cứ dính vào mớ bòng bong này hoài. Chia tay 6 năm rồi chứ ít gì nữa nhưng tôi vẫn chưa được yên. Cái chuyện có bị làm phiền hay không là do người đàn ông. Họ cứ nhắc đến tôi, xin chụp hình cùng tôi rồi đi bài PR đánh bóng tên tuổi.

Tại sao đến giờ này người yêu cũ đó vẫn im lặng? Vì họ đâu có dám lên tiếng. Nếu giờ họ có nói gì thì cũng lòi ra mấu chốt vấn đề. Bạn có biết không, sau này, khi tìm hiểu người khác còn bị hỏi rằng vì sao Yaya Trương Nhi đẹp vậy mà lại yêu người thế kia. Họ không hiểu mà tôi cũng không hiểu.

Hồi mới 20 tuổi, đó là cảm xúc của mình. Nhưng bây giờ lớn rồi, trưởng thành và đủ trải nghiệm với cuộc đời rồi, tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa. Chắc chắn không có chuyện quay lại hay gì đâu. Tôi không còn 1 chút tình cảm nào cả.

Xin cám ơn Yaya Trương Nhi vì đã dành thời gian chia sẻ!