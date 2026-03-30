Yadea Osta và câu chuyện nữ văn phòng lần đầu đổi từ xe xăng sang xe điện

Trong bối cảnh giá xăng liên tục biến động, câu chuyện “đi gì cho hợp lý” dần trở thành một phép tính quen thuộc với dân văn phòng như tôi. 27 tuổi, sống và làm việc tại Hà Nội, mỗi ngày di chuyển chưa đến 10 km, tôi nhận ra mình không thực sự cần một chiếc xe chạy hàng trăm cây số cho mỗi lần đổ đầy bình. Và đó là lúc tôi bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến xe máy điện - cụ thể là chiếc Yadea Osta.

Yadea Osta - mẫu xe máy điện phù hợp cho việc di chuyển hàng ngày trong đô thị.

Nghĩ khác về chuyện đi lại mỗi ngày

Quyết định chuyển sang xe máy điện đến khá tự nhiên. Trước đây, mỗi lần đổ xăng là một lần “đau ví” hơn so với tháng trước. Không chỉ chi phí, mà cảm giác phụ thuộc vào giá xăng cũng khiến tôi thấy hơi bị động. Trong khi đó, nhu cầu di chuyển của tôi rất rõ ràng, chỉ đi làm, đi cà phê, thỉnh thoảng ghé siêu thị, và tất cả đều nằm trong bán kính chưa đến 10 km.

Vậy nên, khi tìm hiểu xe máy điện, tiêu chí đầu tiên của tôi không phải là quãng đường tối đa khủng, mà là sự tiện lợi, dễ dùng và phù hợp với nữ.

Thiết kế mềm mại hợp với nữ giới.

Điều đầu tiên khiến tôi chốt Yadea Osta thực ra lại đến từ thiết kế. Xe có kiểu dáng bo tròn, mềm mại, nhìn khá thanh lịch và hợp với nữ giới. Tôi thích cảm giác một chiếc xe không quá hầm hố, nhưng vẫn có điểm nhấn riêng. Thậm chí, bạn bè tôi, nhất là mấy chị em, cũng nhận xét chiếc xe này nhìn dễ thương mà không bị trẻ con.

Sau thiết kế, yếu tố công nghệ là điểm cộng lớn. Xe có hỗ trợ khởi hành ngang dốc, xuống dốc, đèn tự động, chìa khóa thông minh, và đặc biệt là khả năng định vị xe qua điện thoại. Với một người hay quên vị trí gửi xe như tôi, tính năng này thực sự hữu ích. Ngoài ra, việc hiển thị chỉ hướng bản đồ ngay trên màn hình tốc độ cũng giúp tôi tự tin hơn khi đi những cung đường lạ.

Bảng đồng hồ hiển thị dẫn đường tiện dụng.

Phiên bản tôi sử dụng là Osta H+, dùng pin 72V 30Ah. Theo công bố, xe có thể đi tối đa khoảng 120 km mỗi lần sạc, nhưng thực tế khi sạc đầy, xe thường hiển thị khoảng 80 km. Ban đầu tôi cũng hơi lăn tăn, nhưng sau một thời gian sử dụng thì thấy con số này khá sát với thực tế. Trung bình mỗi ngày tôi đi chưa đến 10 km, nên gần như cả tuần mới cần sạc một lần, và mỗi lần sạc tốn chưa đến 10.000 đồng.

Về trải nghiệm lái, xe có 3 chế độ. Cá nhân tôi thường dùng chế độ giữa khi đi làm và chuyển sang Sport khi cần vượt xe nhanh. Tuy nhiên, dù ở chế độ nào thì tay ga vẫn khá nhạy, kiểu vặn nhẹ là đi liền. Với người mới chuyển từ xe xăng sang, cảm giác này vừa thích vừa hơi hồi hộp lúc đầu.

Chiều cao yên 770 mm, ngang với Honda Vision - mẫu xe tôi từng đi trước đó. Tuy nhiên, cảm nhận thực tế có hơi cao hơn một chút, do thiết kế yên khiến chân phải dang ra nhiều hơn. Với tôi cao 1,63 m thì vẫn ổn, nhưng nếu thấp hơn có thể sẽ phải kiễng nhẹ khi chống chân.

Một chi tiết nhỏ nhưng rất được lòng tôi là sàn để chân thấp và rộng. Đi lâu không bị mỏi lưng, nhất là những ngày kẹt xe. Cốp xe cũng khá rộng, tôi có thể để 2 mũ nửa đầu và thêm áo mưa mà vẫn dư chút không gian, đủ cho nhu cầu đi làm hằng ngày.

Vài điều nhỏ có thể hoàn thiện hơn

Sau một thời gian sử dụng, tôi thấy Yadea Osta là một lựa chọn phù hợp với nhu cầu di chuyển đô thị. Tuy nhiên, nếu nhìn ở góc độ người dùng nữ, vẫn có một vài điểm có thể làm tốt hơn.

Đầu tiên là trọng lượng khi dắt xe. Khi vận hành thì xe rất nhẹ nhàng, nhưng lúc dắt, đặc biệt là trong không gian hẹp hoặc phải quay đầu, tôi vẫn cảm thấy hơi “nặng tay” một chút. Không phải quá khó, nhưng với những bạn nữ nhỏ con thì sẽ cần làm quen.

Thứ hai là độ nhạy của tay ga. Như tôi đã nói, cảm giác “bốc” là một điểm thú vị, nhưng cũng đòi hỏi người lái phải quen xe. Trong những ngày đầu, tôi từng vài lần giật mình vì xe vọt lên nhanh hơn dự kiến. Nếu được tinh chỉnh để ga mượt hơn ở dải đầu, trải nghiệm sẽ dễ chịu hơn với người mới.

Yadea Osta là lựa chọn tối ưu chi phí trong thời buổi giá năng lượng leo thang.

Nhìn chung, với tôi, việc chuyển sang xe máy điện, cụ thể là Yadea Osta, không chỉ là câu chuyện tiết kiệm chi phí trong thời buổi giá xăng leo thang. Đó còn là một thay đổi trong thói quen di chuyển nhẹ nhàng hơn, chủ động hơn và phù hợp hơn với nhu cầu thực tế.

Không phải là lựa chọn hoàn hảo cho tất cả mọi người, nhưng nếu bạn giống tôi - di chuyển trong phố, không đi quá xa và đề cao sự tiện lợi - thì đây là một trải nghiệm đáng để cân nhắc.