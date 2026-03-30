Khôi Minh: "Tôi đã viết 1 bức thư rất dài trình bày động cơ sáng tạo tới gia đình Trịnh Công Sơn"

Sáng 27/3, ca sĩ Khôi Minh chính thức ra mắt album phòng thu thứ hai mang tên Cho nên tôi yêu… Đây là dự án được anh ấp ủ trong nhiều năm, đặc biệt sau những biến động của đại dịch COVID-19 như một cách tìm lại sự cân bằng và lan tỏa năng lượng tích cực thông qua âm nhạc của Trịnh Công Sơn.

Album Cho nên tôi yêu gồm 10 ca khúc như: Ở trọ, Còn thấy mặt người, Giọt lệ thiên thu, Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui… nhưng được khoác lên diện mạo mới với X-part, rap và những đoạn phiêu giàu cảm xúc. Một nửa số bài hát có thêm phần viết mới tạo nên cuộc đối thoại giữa người nghệ sĩ hôm nay với di sản âm nhạc của Trịnh Công Sơn.

Ca sĩ Khôi Minh và MC Hạnh An An.

Khôi Minh cho biết: "Âm nhạc của Trịnh Công Sơn cho tôi một nguồn cảm hứng đặc biệt. Cả nhạc và lời của ông đều có tính mời gọi sáng tạo rất cao. Vậy nên quá trình viết thêm giai điệu hay lời ca, lời rap cho các bài hát diễn ra hết sức tự nhiên và khá dễ dàng, trừ bài Hành hương trên đồi cao đã lấy của tôi khoảng một năm để tìm ra cách dung hợp giữa phần viết thêm và bài gốc.

Ban đầu tôi định viết X-part cho bài này nhưng sau đó đã quyết định rap… Ở tất cả các bản thu, tôi đều thể hiện đầy đủ, trọn vẹn nhạc và lời của bài gốc. Sau đó mới thêm phần phái sinh của mình vào. X-part cũng có thể coi là một thành phần của bản phối. Chỉ có điều trong khi nhạc công dùng nhạc cụ để thể hiện thì tôi dùng giọng và lời hát mà thôi".

Xuất phát điểm của album đến từ những xáo trộn nội tâm trong giai đoạn COVID-19 của Khôi Minh. Giữa bất an, anh nhận ra nhạc Trịnh có khả năng xoa dịu, nâng đỡ tinh thần một cách sâu sắc. Không chỉ là âm nhạc, đó còn là một “cõi” chứa đựng triết lý sống, nơi con người được kết nối và tìm thấy sự an yên.

Ca sĩ Hà Lê (ngoài cùng bên trái) và nhạc sĩ Vũ Minh Tâm cũng có mặt tại buổi ra mắt của Khôi Minh.

Khôi Minh chia sẻ: "Tôi đến với âm nhạc của Trịnh Công Sơn lần đầu ở tuổi hoa niên với những cảm xúc lạ thường, đẹp đẽ và mê hoặc. Nhiều năm trôi qua, âm nhạc của ông thậm chí còn cuốn hút tôi hơn, song theo một kiểu có hơi khác. Tôi vẫn tiếp tục khám phá thêm những chiều kích mới, đồng thời cảm thấy ngày càng thân thuộc với cõi giới mà ông đã tạo tác bằng nghệ thuật, tâm hồn và cả cuộc đời.

Vẫn đó nỗi háo hức, trầm trồ của một lữ khách ghé chơi miền đất lạ, thêm vào cảm giác như được quay về an ổn chốn quê nhà. Mà lại chả hề đối chọi nhau. Tôi tin nhiều người cũng có cảm nhận tương tự về cõi Trịnh - nơi luôn rộng mở chào đón tất cả những tâm hồn còn đầy tình yêu cùng sự tò mò trước đời sống vừa quen vừa lạ này”.

Phần hòa âm của album do nhạc sĩ Vũ Minh Tâm đảm nhiệm, triển khai theo nhiều màu sắc như new age – world music, semi-classic, rock – swing hay country pha reggae. Sự đa dạng này giúp từng ca khúc mang diện mạo riêng nhưng vẫn thống nhất về tinh thần.

Vũ Minh Tâm cho biết: "Làm nhạc Trịnh, Tâm nghĩ cảm giác vẫn như mọi khi thôi - vừa dễ vừa khó! Dễ vì giai điệu, khúc thức ngắn gọn, vừa vặn dễ khai triển, biến hoá, bay nhảy cho hoà âm. Còn khó, thực sự khó vì đã có quá nhiều người làm rồi, làm sao để vừa mới mẻ, thú vị nhưng vẫn giữ được ý nghĩa của ca từ, thông điệp, giữ được đúng tinh thần gần gũi, quen tai lâu nay trong các ca khúc của Trịnh Công Sơn".

NSƯT Lan Anh chia sẻ tại buổi ra mắt.

Trong album, bản song ca Giọt lệ thiên thu có sự góp mặt của giảng viên NSƯT Lan Anh – một trong những giọng soprano hàng đầu. Sự kết hợp của hai giọng ca đồng niên tạo nên sự hòa quyện giữa kỹ thuật thanh nhạc và cảm xúc tự nhiên.

NSƯT Lan Anh chia sẻ: “Lan Anh vẫn nhớ lần làm giám khảo cách đây 15 năm đã ấn tượng với chất giọng ấm áp, tình cảm của Khôi Minh. Khi anh mời hát, mình nhận lời ngay. Nhạc Trịnh cho người hát cảm giác rất thoải mái – kỹ thuật phải ẩn vào trong, tự nhiên như hơi thở".

Một chi tiết đặc biệt của dự án là hành trình xin phép bản quyền. Khôi Minh cho biết anh đã trực tiếp liên hệ với Trịnh Vĩnh Trinh – em gái cố nhạc sĩ.

Nam ca sĩ kể: "Ban đầu tôi gọi điện xin phép và gửi demo, nhưng sau đó là một khoảng im lặng kéo dài (cười). Tôi lo phần X-part của mình có thể gây băn khoăn nên đã viết một bức thư rất dài, trình bày tất cả cảm xúc và động cơ sáng tạo tới gia đình Trịnh Công Sơn".

Chính bức thư này đã giúp dự án được "bật đèn xanh": "Sau khi đọc, gia đình đã tạo điều kiện để tôi được sáng tạo trên chất liệu di sản của anh Trịnh, đồng thời hỗ trợ về tác quyền để tôi có thể ra mắt album".

Với Cho nên tôi yêu, Khôi Minh không chỉ làm mới nhạc Trịnh mà còn mở ra một cuộc đối thoại giàu cảm xúc với di sản của Trịnh Công Sơn – nơi những giá trị cũ tiếp tục được nâng đỡ và lan tỏa bằng hơi thở của hôm nay.