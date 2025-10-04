Ý kiến trái chiều quanh vụ mất điện thoại giáo viên yêu cầu học sinh viết 'người nghi ngờ'

Nhiều ý kiến bạn đọc trái chiều

Bên cạnh việc phụ huynh bức xúc, một số học sinh, bạn đọc lại cho rằng cách làm của giáo viên không sai. Trong khi đó, giới chuyên gia giáo dục đánh giá phương pháp xử lý này tiềm ẩn nhiều hệ lụy tâm lý đối với học sinh.

Trên mạng xã hội, nhiều học sinh và phụ huynh đã bày tỏ quan điểm khác nhau về cách xử lý của giáo viên chủ nhiệm và giám thị.

Một học sinh trong chính lớp nơi xảy ra sự việc cho rằng: “Cô giáo chủ nhiệm chỉ muốn tìm hiểu sự việc, nhấn mạnh sẽ giữ kín danh tính. Khi yêu cầu viết tên, cô cũng giám sát chặt chẽ, không ai trao đổi với nhau và chỉ mình cô biết kết quả”.

Nữ sinh này chia sẻ thêm, trong suốt quá trình diễn ra những lời nói của cô không chỉ trích, chèn ép học sinh nào, kể cả việc nhà trường mời các bạn có liên quan để viết bản tường trình, trình bày rõ lại sự việc ngày hôm ấy. "Em cảm thấy cách làm này bình thường và cần thiết để làm rõ sự thật”- nữ sinh bày tỏ.

Một số ý kiến đồng tình cũng cho rằng bỏ phiếu kín có thể giúp giáo viên nắm được thông tin, tránh việc học sinh ngại nói trực tiếp. Bạn đọc Nguyễn Thị Nhật Lệ bình luận: “Có thể nhiều em biết sự thật nhưng không dám nói. Việc bỏ phiếu kín là cách để khuyến khích các em chia sẻ”.

Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến phản đối. Một bạn đọc có nickname Phấn Hồng kể lại trải nghiệm bị bạn bè nghi ngờ khi còn học cấp 2: “Dù tiền sau đó tìm lại được nhưng nỗi oan và mặc cảm khiến tôi ám ảnh nhiều năm. Cách làm này dễ biến những học sinh nhút nhát thành nạn nhân”.

Chuyên gia giáo dục: "Cách làm chưa phù hợp"

Ở góc độ giáo dục, một số nhà sư phạm cho rằng thay vì tập trung tìm thủ phạm bằng những biện pháp dễ gây tổn thương, giáo viên nên biến sự việc thành một bài học tập thể. Theo chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên, việc yêu cầu cả lớp viết tên “người nghi ngờ” là một cách làm chưa phù hợp. Cách xử lý này vô tình biến tất cả học sinh thành “nghi phạm”, có thể để lại tác động tâm lý tiêu cực lâu dài.

Từ cách làm này, bà Quyên chỉ ra 5 hệ lụy chính có thể xảy ra như tạo ra bầu không khí nghi kỵ, dễ dẫn đến chia rẽ tập thể; Ảnh hưởng tâm lý, khiến học sinh căng thẳng, sợ hãi hoặc tổn thương; Làm mất niềm tin vào giáo viên và môi trường giáo dục; Gây tác động xấu đến hình ảnh, uy tín nhà trường; Có thể vi phạm quyền trẻ em, khi danh dự và nhân phẩm của học sinh bị ảnh hưởng.

Để thay thế, bà Quyên đề xuất 3 giải pháp khi có tình huống phát sinh bao gồm giáo viên nên báo cáo ngay với ban giám hiệu, tận dụng camera và các kênh kiểm chứng khách quan. Khuyến khích học sinh tự giác, tạo môi trường an toàn để người nhặt được có thể trả lại tài sản mà không lo bị trách phạt. Đặc biệt, giáo viên biến sự việc thành một bài học về trung thực, tôn trọng tài sản chung và kỹ năng ứng xử khi phát hiện đồ thất lạc.

Đồng quan điểm, một luật sư ở TPHCM cho rằng, việc gán nghi ngờ hay yêu cầu học sinh chỉ đích danh nhau, nếu không dựa trên chứng cứ khách quan, có thể gây ảnh hưởng đến danh dự, thậm chí bị xem là hành vi xúc phạm, vi phạm quyền trẻ em.

Luật sư cho rằng nhà trường, giáo viên cần tuân thủ quy trình xử lý nội bộ: báo cáo ban giám hiệu, phối hợp phụ huynh, dùng các phương tiện giám sát (như camera), thay vì để học sinh tự “chỉ điểm” nhau.

Chiều 3/10, ông Trịnh Duy Trọng – Hiệu trưởng Trường THPT Trường Chinh cho biết, sau khi nắm thông tin, nhà trường đã tiến hành các bước tiếp theo, lập tổ kiểm tra làm rõ quy trình thực hiện của GVCN, giám thị để làm rõ sự việc. “Việc cần nhất lúc này là làm sao để ổn định tâm lý học sinh để các em học tập tốt nhất, nhà trường sẵn sàng hỗ trợ khi học sinh cần”.