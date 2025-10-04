Lâm Tâm Như từng bị chỉ trích cho con ăn bằng bát vàng, nữ trang 300 tỷ : Hiện được khen rần rần vì nói 1 câu EQ cao đỉnh nóc!

Nói đến "ngôi sao vàng trong làng chiều con", nhiều người chắc sẽ nghĩ ngay đến Lâm Tâm Như. Chẳng hạn cô từng gây xôn xao khi lộ hình ảnh chiếc bát mạ vàng dùng để cho bé ăn cháo vi cá mập. Không chỉ vậy, Lâm Tâm Như từng tuyên bố, toàn bộ gia tài nữ trang trị giá hơn 300 tỷ đồng sẽ là của hồi môn cô dành tặng cho con gái. Điều này đã khiến cho Cá Heo Nhỏ ở tuổi lên 3 đã sở hữu khối gia sản lớn ít ai có thể tưởng tượng được.

Tất nhiên, việc này từng khiến dư luận tranh cãi kịch liệt. Có người cho rằng Lâm Tâm Như đang nuông chiều con quá đà, có thể khiến bé lớn lên trong sự bao bọc xa hoa. Nhưng nếu nhìn kỹ, cách cô nuôi dạy con lại rất khéo léo và tinh tế.

Mới đây, trong một sự kiện, khi được hỏi về chuyện "kết thông gia" với bạn thân Trần Nghiên Hy – mẹ của bé Tiểu Tinh, Lâm Tâm Như đã trả lời vô cùng chừng mực. Cô chỉ mỉm cười: "Điều đó không phải do tôi quyết định, chỉ thấy các con dễ thương và thật may mắn khi có một người bạn cùng lớn lên". Câu trả lời vừa khéo giữ mối quan hệ bạn bè, vừa truyền đi thông điệp: để con cái tự viết nên hành trình cuộc đời của chính mình.

Có thể nói, câu trả lời của Lâm Tâm Như không chỉ "EQ cao" mà còn cho thấy một bản lĩnh ứng xử rất thông minh của người phụ nữ từng trải.

Thứ nhất, cô giữ trọn tình bạn với Trần Nghiên Hy. Việc "đùa vui" chuyện thông gia vốn dễ bị truyền thông thổi phồng, nếu phản ứng quá cứng nhắc thì dễ mất lòng, còn nếu gật đầu hào hứng thì lại thành "đặt áp lực" lên con. Cách trả lời nhẹ nhàng "không phải do tôi quyết định" giúp vừa duy trì sự thân thiết với bạn bè, vừa tránh gây hiểu lầm.

Thứ hai, cô khẳng định triết lý giáo dục tiến bộ: con cái có quyền tự do lựa chọn. Giữa bối cảnh nhiều bậc cha mẹ trong showbiz hay định sẵn đường đi nước bước cho con, Lâm Tâm Như lại công khai nhấn mạnh: "trẻ em có quyền viết nên cuộc đời mình". Điều này không chỉ khiến khán giả cảm thấy cô là người mẹ nhân văn, mà còn truyền cảm hứng cho nhiều phụ huynh khác.

Thứ ba, câu nói của cô toát lên sự tinh tế và chừng mực. Truyền thông Trung Quốc vốn khắt khe, chỉ một lời lỡ miệng có thể gây bão dư luận. Nhưng Lâm Tâm Như lại biết cách biến câu hỏi "khó" thành cơ hội thể hiện sự điềm tĩnh và quan điểm sống. Đây cũng chính là lý do cư dân mạng ca ngợi cô "EQ cao", "ứng xử như một nghệ sĩ lớn".

Từ một câu trả lời ngắn gọn, Lâm Tâm Như vừa cho thấy sự khéo léo giữ quan hệ xã hội, vừa bộc lộ tấm lòng của một người mẹ hiểu con và tôn trọng con. Và có lẽ, chính điều đó mới là "gia sản vô giá" mà cô đang truyền lại cho Tiểu Cá Heo: học cách sống tinh tế, nhân hậu và tự tin viết nên hành trình riêng.

Cách nuôi dạy con khéo léo của Lâm Tâm Như

Điều đáng chú ý ở Lâm Tâm Như không phải là việc cho con hưởng thụ vật chất xa hoa, mà là cách cô lồng ghép tình yêu thương với sự tự lập. Dù con gái được cưng chiều hết mực, nữ diễn viên vẫn khéo léo tạo cho bé những trải nghiệm gắn kết gia đình và xây dựng mối quan hệ bạn bè từ sớm. Bé Tiểu Cá Heo được khen là lanh lợi, hoạt bát và có khả năng giao tiếp tốt, điều cho thấy Lâm Tâm Như không chỉ nuôi con bằng vật chất, mà còn chú trọng môi trường tinh thần.

Cách ứng xử khéo léo của cô trước truyền thông cũng là một bài học nuôi dạy con: con sẽ lớn lên và học cách quan sát cha mẹ. Khi cha mẹ biết cách nói năng chuẩn mực, con sẽ tự hình thành nhân cách điềm đạm, biết suy nghĩ trước sau. Lâm Tâm Như thường xuyên đưa con gái đi tham gia các hoạt động từ thiện, để bé thấm nhuần tinh thần chia sẻ.

Nhìn Lâm Tâm Như mới thấy, điều quý giá nhất không nằm ở khối tài sản khổng lồ mà cô để lại, mà ở cách cô gieo cho con gái cảm giác được yêu thương, được tôn trọng và có quyền tự lựa chọn tương lai.