Không hiểu những phụ huynh kêu gọi bỏ quỹ lớp nghĩ gì? Nghe lý do họ đưa ra mới thấy, còn ấu trĩ lắm!

* Bài viết thể hiện quan điểm của chị Ngọc Hương - một phụ huynh có 2 con ở TP.HCM.

Năm nào vào đầu năm học cũng lại đủ chuyện tiền. Đồng ý rằng có nơi lạm thu, "con sâu làm rầu nồi canh", khiến nhiều phụ huynh bức xúc. Nhưng cũng có không ít phụ huynh phản ứng quá gắt, đến mức nhiều trường, nhiều lớp "rén" không dám thu bất kỳ khoản nào. Thậm chí, có phụ huynh còn đả đảo việc duy trì quỹ lớp, cho rằng bỏ quỹ thì "càng tốt, để con tôi tập trung học, không cần phong trào gì cả".

Thật sự, tôi không hiểu những phụ huynh ấy đang nghĩ gì. Họ có thực sự quan tâm đến con mình không, hay chỉ chăm chăm "né" chuyện đóng góp vài trăm nghìn một năm?

Ảnh minh họa

Không có quỹ, cái gì cũng lắt nhắt và thiệt thòi

Tôi lấy ví dụ ngay từ lớp của con mình. Có năm, phụ huynh trong lớp mâu thuẫn, cuối cùng nhà trường yêu cầu không được thu quỹ lớp. Thế là mỗi lần có việc in ấn tài liệu, photo đề kiểm tra, hay đơn giản chỉ là mua vài bó hoa, vài phần quà động viên, các con lại phải đóng lắt nhắt vài chục nghìn. Nghe thì tưởng nhỏ, nhưng bất tiện vô cùng. Người nộp, người chưa kịp nộp, ban đại diện phải đi thu đi nhắc, tốn thời gian không kém.

Quan trọng hơn, vì "sợ" động đến tiền bạc nên cả năm lớp gần như không tổ chức hoạt động gì. Thi văn nghệ, thi thể thao, thi trang trí lớp… đều thua thiệt so với lớp khác. Cả năm học, học sinh lớp ấy hầu như không có kỷ niệm tập thể nào đáng nhớ. Nếu không phải một vài phụ huynh có điều kiện tự bỏ tiền túi ra thì lớp đã chẳng có nổi một hoạt động nào. Vậy thử hỏi, con cái chúng ta được gì trong một môi trường học tập khô khan đến thế?

Xin thưa với những phụ huynh cho rằng "chỉ cần học, phong trào không cần": Thời nay, trẻ con không chỉ cần điểm số. Các em rất năng động, ham thể hiện năng khiếu và cá tính của mình. Những hoạt động văn nghệ, thể thao, ngoại khóa… không hề vô bổ. Đó là môi trường để trẻ rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, biết hợp tác, biết chia sẻ, biết đứng trước đám đông. Những kỹ năng này sau này quan trọng không kém gì một tờ giấy khen học sinh giỏi.

Không lẽ, cha mẹ chỉ muốn con ngồi cắm cúi vào sách vở, thiếu đi tất cả trải nghiệm tuổi học trò? Nếu vậy, khác nào ta đang "cắt cụt" đôi cánh sáng tạo, làm nghèo nàn tuổi thơ của chính con mình.

Thực tế, quỹ lớp ở nhiều nơi chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi năm, một con số nhỏ so với vô số khoản chi tiêu khác của gia đình. Đóng quỹ không phải để thầy cô tiêu xài, cũng chẳng phải để "làm màu", mà là để lo những khoản chung cho cả tập thể: in tài liệu, mua quà, tổ chức hoạt động. Nếu không có quỹ, những khoản đó vẫn tồn tại, nhưng thay vì gọn gàng và chủ động thì lại trở thành gánh nặng lặt vặt cho từng phụ huynh, từng học sinh.

Vậy mà có người lại coi việc duy trì quỹ lớp là "lãng phí", thậm chí phản đối đến mức cực đoan. Tôi chỉ muốn hỏi: Nếu không muốn bỏ ra vài trăm nghìn để con có những kỷ niệm đẹp, những trải nghiệm phong phú, thì liệu họ có thật sự quan tâm đến sự phát triển toàn diện của con mình không?

Đừng để con chịu thiệt vì sự ích kỷ của người lớn

Không ai phủ nhận, quỹ lớp cần minh bạch, công khai và hợp lý. Phụ huynh có quyền giám sát, bàn bạc để chi tiêu đúng mục đích. Nhưng từ đó mà đi đến cực đoan "cấm quỹ, bỏ quỹ" thì thật sự vô lý. Người lớn cãi cọ nhau, cuối cùng người chịu thiệt thòi vẫn là học sinh.

Trong suốt 12 năm các con đi học, từ tiểu học cho đến hết cấp 3, tôi luôn biết ơn và trân quý những phụ huynh đã bỏ công sức làm trong ban đại diện. Họ vừa mất thời gian, vừa nhiều khi phải tự bỏ tiền túi để lớp của con cái chúng ta được tươm tất hơn, phong trào sôi nổi hơn và có thêm những hoạt động gắn kết. Nghĩ lại, tôi vẫn thấy biết ơn rất nhiều. Chính họ đã lặng lẽ đứng sau, góp phần tạo nên một tuổi học trò đầy kỷ niệm cho con chúng ta, chứ không chỉ có mỗi chuyện học hành, điểm số.

Phụ huynh phản đối quỹ lớp bằng mọi giá, có lẽ đang quá tính toán cho bản thân mà quên mất rằng con mình mới là người cần được hưởng lợi. Một đứa trẻ giỏi giang trong sách vở nhưng thua thiệt trong hoạt động tập thể, thiếu trải nghiệm kỹ năng sống liệu có phải là điều cha mẹ mong muốn?

Đã đến lúc nhìn nhận lại: Quỹ lớp, nếu được tổ chức minh bạch, công bằng thì không phải gánh nặng, mà chính là khoản đầu tư nhỏ bé cho sự phát triển lớn lao của con trẻ.