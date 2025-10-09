Y-Fest Huế cuốn hút giới trẻ, tự hào giá trị truyền thống

Chọn Huế là miền đất giàu di sản văn hóa làm điểm mở màn, Viettel đã thể hiện trọn vẹn việc kết nối truyền thống với công nghệ để tạo ra những giá trị mới hướng tới giới trẻ.

Dàn line-up đặc biệt tạo nên đêm nhạc giàu cảm xúc nhất từ trước tới nay

Sau tất cả những yếu tố nghệ thuật, âm nhạc, công nghệ,… Điều tạo nên cảm xúc lắng đọng khó quên của hàng chục nghìn khán giả có mặt tại đêm nhạc Y-Fest 2025 tại Huế vừa qua đó là dàn line-up có sự xuất hiện đặc biệt của "người con xứ Huế". Quang Hùng MasterD, ca sĩ trẻ gốc Huế, trở về biểu diễn trước hàng nghìn khán giả quê hương, làm bùng cháy đêm diễn bằng các bản hit gắn liền với giới trẻ. Cảm xúc của nghệ sĩ thăng hoa cùng khán giả, trong không gian trẻ trung và đậm chất truyền thống của quê hương, tạo nên đêm nhạc giàu cảm xúc nhất từ trước tới nay.

Bùi Công Nam với những ca khúc sâu lắng, Gemini Hùng Huỳnh, Vũ Thảo My, và DJ Hino khuấy động bầu không khí bằng các bản remix sôi động. Khán giả cùng hòa giọng trong ánh sáng sân khấu và ánh trăng rằm, âm nhạc kết nối trái tim, công nghệ mang mọi người đến gần nhau hơn, để lại dấu ấn khó phai cho Huế và cho Y-Fest.

Với chủ đề "SYNC OF HEART – Hòa nhịp thấu cảm", Viettel Y-Fest 2025 đã mang đến Huế một khởi đầu bùng nổ cho hành trình xuyên Việt, mở ra không gian nơi di sản hòa quyện cùng công nghệ hiện đại và âm nhạc trẻ trung. Đặc biệt, đại nhạc hội đêm 5/10 – đúng dịp Trung thu – đã biến Quảng trường Ngọ Môn thành một sân khấu ngoài trời lung linh ánh sáng, trở thành điểm nhấn rực rỡ nhất của chuỗi sự kiện.

Công nghệ kết nối giới trẻ với di sản truyền thống, tạo nên dấu ấn "độc bản" Viettel và Huế

Trước đó, trong ba ngày diễn ra sự kiện, Quảng trường Ngọ Môn và các khu vực trưng bày trải nghiệm "Bảo tàng số" của Viettel Y-Fest đã đón dòng người đổ về đông nghịt mỗi ngày. Nếu đêm concert là phần "lễ hội" bùng nổ, thì Bảo tàng số Y-Fest chính là phần "trải nghiệm" đậm chất công nghệ và sáng tạo được thực hiện bởi nhóm nghệ sĩ Fustic.Studio.

Khác với những bảo tàng truyền thống, "Bảo tàng số" của Viettel Y-Fest mang đến trải nghiệm đa giác quan và tương tác thời gian thực. Tại "AI Y-Fest Studio", khách tham quan khám phá phiên bản số hóa của chính mình, nhìn thấy chân dung được tái hiện qua công nghệ trí tuệ nhân tạo. Khu vực "Nét vẽ độc bản" cho phép mỗi người tạo nên một tác phẩm nghệ thuật về thế giới tương lai theo phong cách cá nhân. Đặc biệt, ở khu "Chân dung bản sắc", gương mặt mỗi khách tham quan được chuyển hóa thành tác phẩm Mosaic sống động, với các mảnh ghép lấy cảm hứng từ cảnh quan, sắc màu và văn hóa Huế.

Trên nền tảng sức mạnh công nghệ từ mạng Viettel 5G siêu tốc, kết hợp cùng Fustic. Studio – đại diện cho những gương mặt trẻ tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ New Media Art, mỗi vị khách tham quan "Bảo tàng số" tự tạo nên "bức tranh số" giàu sáng tạo để chia sẻ cùng cộng đồng hay trên mạng xã hội. Những hình ảnh được đăng tải, những chuỗi comment và icon đầy hứng khởi trên các trang mạng xã hội cho thấy Viettel Telcom đã rất khéo léo khi tạo ra sân chơi sáng tạo, cuốn hút giới trẻ, kể thay mình câu chuyện thương hiệu.

Sự kiện Viettel Y-Fest 2025 tại Huế đã khép lại nhưng để lại những dư âm mạnh mẽ. Đó là niềm tự hào về di sản văn hóa Huế được "khoác áo mới" bằng công nghệ, là niềm hứng khởi của giới trẻ khi thấy chính mình trở thành một phần của tác phẩm sáng tạo, và là ký ức về đêm Trung thu rực rỡ sắc đỏ Viettel tại Quảng trường Ngọ Môn.

Từ đêm Trung thu đáng nhớ tại Huế, Viettel Y-Fest 2025 tiếp tục hành trình chinh phục các điểm đến tiếp theo: An Giang, Cần Thơ, Đắk Lắk, Hải Phòng và TP.HCM, hứa hẹn sẽ mang tới nhiều trải nghiệm mới mẻ và cảm xúc thăng hoa.