Xuyên đêm kiểm tra các cây xăng đóng cửa “nghỉ Tết” tại TPHCM

Theo ông Linh, với những cây xăng đóng cửa do thiếu nhân viên, nhân viên về quê ăn Tết, lực lượng chức năng đã yêu cầu các doanh nghiệp, chủ cây xăng khắc phục ngay hiện tượng thiếu nhân viên, bảo đảm phục vụ người dân trước, trong và sau Tết nguyên đán.

“Chúng tôi đã có yêu cầu hệ thống kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm các chỉ đạo và công điện của Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ngày 25/1, lãnh đạo Tổng cục thị trường sẽ trực tiếp kiểm tra tình hình cung ứng xăng dầu ở một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu”, ông Linh cho hay.

Tổng cục trưởng Quản lý thị trường cũng cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, Cục Quản lý thị trường TPHCM đã chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 3 kiểm tra các cây xăng đang đóng cửa tại quận 7 và sẽ có thông tin sớm trong ngày 25/1.

Cũng theo Cục Quản lý thị trường TPHCM, trong những ngày qua lực lượng quản lý thị trường thường xuyên giám sát tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố. Theo báo cáo, tình hình cung ứng xăng dầu hiện vẫn ổn định. Thành phố có hơn 550 cửa hàng xăng dầu. Số đóng cửa theo ghi nhận chỉ có vài cửa hàng và đây chỉ là các cá biệt do nhân viên nghỉ Tết , không phải do thiếu nguồn cung. Cục cũng có chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra, làm việc ngay với các đơn vị kinh doanh xăng dầu và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.

Sở Công Thương TPHCM cũng cho biết, trước Tết có một số đơn vị có báo cáo và xin phép Sở Công Thương được nghỉ bán trong mấy ngày vì nhân viên về quê.

Chiều mùng 3 Tết (ngày 24/1), qua ghi nhận trên địa bàn TPHCM có một số cây xăng đóng cửa với lý do "nghỉ Tết" khiến người dân không mua được xăng, dầu.

Các trường hợp cây xăng đóng cửa nghỉ Tết được ghi nhận là cây xăng Hoàng Phong tại số 611, Huỳnh Tấn Phát (quận 7), cửa hàng xăng dầu Bình Thuận (thuộc DNTN Hiệp Quế) trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7), cây xăng Quang Liêm trên đường Trần Xuân Soạn (quận 7) và một số cây xăng trên Quốc lộ 50.

Quản lý thị trường TPHCM kiểm tra cây xăng đóng cửa, dừng bán xăng với lý do nghỉ Tết trong đêm mùng 3 Tết

Trước đó, chiều 29 Tết (ngày 20/1), Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã ký ban hành Công điện khẩn số 383 gửi Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố về việc tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu sau khi có phản ánh việc nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn huyện An Phú, tỉnh An Giang đóng cửa vì hết xăng, người dân phải lấy can nhựa đi mua xăng.

Công điện khẩn của Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu trực 100% quân số lực lượng Quản lý thị trường, tăng cường giám sát , kịp thời kiểm tra, phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm khắc mọi hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật đối với hệ thống kinh doanh xăng dầu ở tất cả các loại hình thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý, cửa hàng bán lẻ.

Lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố thực hiện phối hợp với các Sở Công Thương kiểm tra đảm bảo thực hiện nguồn cung xăng dầu, không để xảy ra tình trạng đứt gãy, thiếu hụt xăng dầu cục bộ cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc và hệ thống phân phối của các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Lực lượng chức năng sẽ lập biên bản và tiến hành xử lý ngay khi có dấu hiệu vi phạm, gian lận thương mại trong kinh doanh hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cấp phép thu hồi Giấy phép kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp có vi phạm bị phát hiện.